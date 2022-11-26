3 tuổi là con cưng Phật bà: Tuần đầu tiên của tháng 12/2022, 3 con giáp vạn sự như ý, kiếm tiền thuận tay, tiền bạc nối tiếp nhau vào túi

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 14:37

Dự đoán tuần đầu tiên của tháng 12/2022, 3 con giáp dưới đây kiếm được ngày càng nhiều tiền, không còn cảnh túng thiếu, vận may nối tiếp vận may.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn luôn rất mạnh mẽ, tự tin hơn bất kỳ ai. Họ cũng là những người làm việc dẻo dai, sức chịu đựng cao. Bước sang tuần đầu tháng 12/2022, con giáp tuổi Thìn liên tục gặp được quý nhân và có sự trợ giúp kịp thời. Vận trình của họ sẽ có nhiều suôn sẻ.

Nhìn qua có vẻ như là một sự tình cờ, nhưng trên thực tế, nền tảng phát triển của người tuổi Thìn đã được đặt sẵn. Trong suốt thời gian qua, con giáp này đã có những sự tiến bộ vượt bậc về mọi mặt, đủ năng lực để khiến cho công việc và cuộc sống của mình diễn ra trôi chảy. Con giáp tuổi Thìn sẽ không còn bất lực trước khó khăn, kiếm tiền nhiều hơn, hoàn toàn tạm biệt cảnh nghèo đói, khốn đốn.

3 tuổi là con cưng Phật bà: Tuần đầu tiên của tháng 12/2022, 3 con giáp vạn sự như ý, kiếm tiền thuận tay, tiền bạc nối tiếp nhau vào túi - Ảnh 1
Bước sang tuần đầu tháng 12/2022, con giáp tuổi Thìn liên tục gặp được quý nhân và có sự trợ giúp kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có tính cách vô cùng hào phóng, biết cách đối nhân xử thế. Họ luôn trân trọng các mối quan hệ với người khác, sống chính trực, thẳng thắn, khiêm nhượng, không hề để xảy ra những chuyện thiếu tín nhiệm, tự phụ, coi thường người khác.

Tuần đầu tiên tháng 12, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều quý nhân, nhận được sự giúp đỡ kịp thời, có được sự chuyển biến quan trọng, khiến sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Thu nhập của con giáp tuổi Dần cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Những người này không phải chịu áp lực, bắt đầu cuộc sống mà chính mình mong muốn. Trong tương lai, họ có nhiều cơ hội kiếm tiền, hoàn toàn không thoát khỏi cảnh nghèo đói.

3 tuổi là con cưng Phật bà: Tuần đầu tiên của tháng 12/2022, 3 con giáp vạn sự như ý, kiếm tiền thuận tay, tiền bạc nối tiếp nhau vào túi - Ảnh 2
Tuần đầu tiên tháng 12, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều quý nhân, nhận được sự giúp đỡ kịp thời, có được sự chuyển biến quan trọng, khiến sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhiều việc con giáp này làm đều rất đáng tin cậy, mức độ phát triển trong năm nay của họ cũng cao hơn năm trước. Người tuổi Ngọ cũng tránh xa được thị phi và các cuộc tranh cãi không đáng có nên tốc độ phát triển công việc rất nhanh. Dù là trong hay ngoài việc kinh doanh thì họ cũng có nhiều cơ hội thành công.

Sang tuần đầu tiên tháng 12, con giáp tuổi Ngọ sẽ bùng nổ, thu hái được mùa màng bội thu, của cải tăng lên, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ngày càng ngọt ngào. Cho dù thời gian trước họ có kém cỏi và gặp khó khăn thế nào thì cuối năm nay, sự nghiệp của họ sẽ có những bước tiến lớn.

3 tuổi là con cưng Phật bà: Tuần đầu tiên của tháng 12/2022, 3 con giáp vạn sự như ý, kiếm tiền thuận tay, tiền bạc nối tiếp nhau vào túi - Ảnh 3
Sang tuần đầu tiên tháng 12, con giáp tuổi Ngọ sẽ bùng nổ, thu hái được mùa màng bội thu, của cải tăng lên, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ngày càng ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày 26/11/2022, 3 con giáp đi đến đâu cũng tỏa hào quang tiền bạc, cát khí hanh thông, Thần Tài trao lộc

Cuối ngày 26/11/2022, 3 con giáp đi đến đâu cũng tỏa hào quang tiền bạc, cát khí hanh thông, Thần Tài trao lộc

Những con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ nên vận mệnh khởi sắc chóng mặt, ôm trọn số tiền khủng nhờ trúng số, dư dả mua nhà, sắm xe vào cuối ngày 26/11/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần đầu tháng 12 tử vi tháng 12 tử vi ngày 26/11/2022 con giap may man xem tu vi 12 con giap tu vi ngay moi tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông