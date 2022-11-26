Từ ngày 4/11 - 11/11 âm lịch: Thần Tài tặng lộc, 3 con giáp kiếm tiền bộn túi, vạn sự hanh thông, quý nhân hết lòng nâng đỡ

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 10:25

Bước sang thời gian từ 4/11 - 11/11 âm lịch, những con giáp này có cơ hội gặp gỡ quý nhân, bội thu tài lộc, sự nghiệp nhờ đó mà thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Thân

Cuộc sống của Thân đi vào quỹ đạo, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, tuổi Thân sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực, vận khí của Thân ngày càng trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Thời gian từ ngày 4/11 - 11/11 âm lịch, vận may tài lộc lẫn đường tình duyên của tuổi Thân rất vượng. Nếu đã có người trong mộng thì tuổi Thân đừng ngần ngại mà bày tỏ kẻo sau này phải hối tiếc.

Từ ngày 4/11 - 11/11 âm lịch: Thần Tài tặng lộc, 3 con giáp kiếm tiền bộn túi, vạn sự hanh thông, quý nhân hết lòng nâng đỡ - Ảnh 1
Thời gian từ ngày 4/11 - 11/11 âm lịch, vận may tài lộc lẫn đường tình duyên của tuổi Thân rất vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu trời sinh thông minh lạnh lợi, nhiều ý tưởng, biết đối nhân xử thế, lại có khiếu hài hước, giỏi ăn nói nên dễ được mọi người yêu quý và tin cậy. Dậu cũng là những người sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc cao, nói được làm được, sống biết điều nên được những người xung quanh yêu quý.

Từ ngày 4/11 - 11/11 âm lịch, con giáp tuổi Dậu có bước phát triển mới, có thể hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp, nhận được đánh giá tốt của cấp trên. Dậu trút được ưu phiền, thu nhập tăng lên đáng kể, áp lực cuộc sống tan biến. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải. Thời gian này, nhận được thêm sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của người tuổi Dậu sẽ ngày càng phát triển suôn sẻ hơn, đạt được những điều bản thân vẫn mong muốn.

Từ ngày 4/11 - 11/11 âm lịch: Thần Tài tặng lộc, 3 con giáp kiếm tiền bộn túi, vạn sự hanh thông, quý nhân hết lòng nâng đỡ - Ảnh 2
Từ ngày 4/11 - 11/11 âm lịch, con giáp tuổi Dậu có bước phát triển mới, có thể hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp, nhận được đánh giá tốt của cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Mão hiền lành, nhân nghĩa và chín chắn. Con giáp này có tố chất lãnh đạo bẩm sinh và rất đáng tin cậy. Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp nhiều điều xui xẻo, trở ngại, áp lực trong cuộc sống cũng như công việc.

Tử vi cho biết, người tuổi Mão ăn nên làm ra, may mắn ngập lối từ ngày 4/11 - 11/11 âm lịch. Công việc nhờ có quý nhân ra tay giúp sức nên thăng tiến không ngừng, một bước đổi đời. Được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân nên con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài thật to. Về tình duyên, Mão nên mạnh dạn và rõ ràng hơn trong chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, con giáp có thể gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà.

Từ ngày 4/11 - 11/11 âm lịch: Thần Tài tặng lộc, 3 con giáp kiếm tiền bộn túi, vạn sự hanh thông, quý nhân hết lòng nâng đỡ - Ảnh 3
Tử vi cho biết, người tuổi Mão ăn nên làm ra, may mắn ngập lối từ ngày 4/11 - 11/11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Cuối ngày 26/11/2022, 3 con giáp đi đến đâu cũng tỏa hào quang tiền bạc, cát khí hanh thông, Thần Tài trao lộc

Cuối ngày 26/11/2022, 3 con giáp đi đến đâu cũng tỏa hào quang tiền bạc, cát khí hanh thông, Thần Tài trao lộc

Những con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ nên vận mệnh khởi sắc chóng mặt, ôm trọn số tiền khủng nhờ trúng số, dư dả mua nhà, sắm xe vào cuối ngày 26/11/2022.

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