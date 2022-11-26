Ngày mai, Chủ nhật ngày 27/11/2022, Chính Quan chiếu cố, Tam hợp che chở, 3 con giáp tiến triển thuận lợi, làm ăn trúng lớn, tiền bạc đổ về không ngừng

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 13:36

Theo dõi tử vi Chủ nhật ngày 27/11/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết hôm nay, mình phải đối diện với những nguy cơ hoặc cơ hội gì, từ đó luôn chủ động trong mọi tình huống mà cuộc sống đặt ra.

Tuổi Thân

Đón Tam Hợp Thái Tuế hậu thuẫn, người tuổi Thân tha hồ làm việc của mình khi thần May Mắn đang đứng về phía bạn. Bạn nhận được sự khen ngợi và tín nhiệm của cấp trên, thậm chí có thể được tăng lương, tăng thưởng. Vận may của bạn đã tới rồi đó, chỉ cần tiếp tục cố gắng thêm nữa thì chắc chắn sẽ thành công hơn. Chẳng những vậy, quý nhân còn ở bên che chở, trợ lực cho con giáp này trên con đường kiếm tìm tài lộc cho mình. Tài khí tăng mạnh, bản mệnh có một ngày bội thu, tiền bạc rủng rỉnh. Nhờ vậy, bạn thấy mình àm gì cũng thuận lợi và chẳng phải lo lắng không đủ tiền để chi tiêu.

Thổ sinh Kim cũng mang tới cho những chú Khỉ chuyện tình cảm tốt đẹp. Có thể thấy mối quan hệ của bạn và người ấy đang bước vào giai đoạn ngọt ngào, tiến triển rất tốt. Đối phương luôn lắng nghe và thấu hiểu bạn, hai người tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống. Đây chính là bí quyết giúp mối quan hệ của hai bạn bền chặt.

Ngày mai, Chủ nhật ngày 27/11/2022, Chính Quan chiếu cố, Tam hợp che chở, 3 con giáp tiến triển thuận lợi, làm ăn trúng lớn, tiền bạc đổ về không ngừng - Ảnh 1
Đón Tam Hợp Thái Tuế hậu thuẫn, người tuổi Thân tha hồ làm việc của mình khi thần May Mắn đang đứng về phía bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Thiên Tài trợ vận giúp tuổi Tị trở thành người lanh lợi và thông minh trong công việc. Bạn làm việc gì cũng cẩn thận, chu đáo, ghét kiểu làm qua loa cho có nên công việc lúc nào cũng gọn gàng. Người đang thừa kế sản nghiệp gia đình hoặc làm tự do sẽ gặp được may mắn. Nay có những cơ hội phát tài đang ở ngay trước mắt mà tuổi Tị không thể nào bỏ qua được. Chuyện làm ăn kinh doanh càng về cuối năm càng trở nên tốt đẹp hơn, tiền bạc không ngừng đổ về túi bạn, có điềm trúng thưởng hoặc làm ăn trúng lớn.

Vận trình tình cảm tăng tiến nhờ ngũ hành Hỏa sinh Mộc. Các cặp đôi sẽ có được thêm hy vọng về cuộc sống sắp tới của mình. Có những chuyện không thể nói trước được, hạnh phúc ở xa xôi mà cũng ở rất gần. Người có gia đình thì có thời gian ở bên cạnh con cái nhiều hơn.

Ngày mai, Chủ nhật ngày 27/11/2022, Chính Quan chiếu cố, Tam hợp che chở, 3 con giáp tiến triển thuận lợi, làm ăn trúng lớn, tiền bạc đổ về không ngừng - Ảnh 2
Thiên Tài trợ vận giúp tuổi Tị trở thành người lanh lợi và thông minh trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được Chính Quan tương trợ, hôm nay là một ngày làm việc suôn sẻ với tuổi Ngọ. Bạn đang cố gắng hết sức mình vì tương lai, mong sớm giành được vị trí như mong muốn. Để trở nên nổi bật hơn trước đối thủ, bạn hãy thử suy nghĩ và đưa ra quyết định dứt khoát để tiến hành những ý tưởng và dự định đã ấp ủ của mình. Nhìn chung ngày này bạn cứ triển khai mọi thứ theo kế hoạch đã định sẵn thì không gặp phải trở ngại hay khó khăn gì. Đừng quên thái độ của cấp trên vẫn chưa rõ ràng, nên càng không được phép lơ là, chủ quan. Cũng đừng vì thế mà ủ rũ chán nản, bạn chỉ cần chăm chỉ cố gắng hơn nữa thì thời cơ sẽ đến với mình.

Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên vô cùng tuyệt vời, người độc thân có thể tiến hành tỏ tình với người mình đã thầm thương trộm nhớ từ lâu, chắc chắn sẽ nhận được kết quả như mong đợi. Các cặp đôi có thể tranh thủ cơ hội này để hâm nóng mối quan hệ, hàn gắn những rạn nứt bấy lâu.

Ngày mai, Chủ nhật ngày 27/11/2022, Chính Quan chiếu cố, Tam hợp che chở, 3 con giáp tiến triển thuận lợi, làm ăn trúng lớn, tiền bạc đổ về không ngừng - Ảnh 3
Được Chính Quan tương trợ, hôm nay là một ngày làm việc suôn sẻ với tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày 26/11/2022, 3 con giáp đi đến đâu cũng tỏa hào quang tiền bạc, cát khí hanh thông, Thần Tài trao lộc

Cuối ngày 26/11/2022, 3 con giáp đi đến đâu cũng tỏa hào quang tiền bạc, cát khí hanh thông, Thần Tài trao lộc

Những con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ nên vận mệnh khởi sắc chóng mặt, ôm trọn số tiền khủng nhờ trúng số, dư dả mua nhà, sắm xe vào cuối ngày 26/11/2022.

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