Tử vi mùng 2 tháng 8 âm lịch: 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ, mọi vận trình đều hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 06:38

Tử vi mùng 2 tháng 8 âm lịch có nói rằng 3 con giáp này nhờ có Ngũ Hành tương trợ nên vận may sẽ gia tăng gấp bội.

Tuổi Dần

Theo tử vi mùng 2 tháng 8 âm lịch thì Dần là 1 trong 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ. Bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng chỉ khi ở bên những người bạn thân thật sự. Tam Hội khuyến khích tuổi Dần mở lòng mình ra để đón nhận những mối quan hệ mới, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn nhiều đấy. Dù bạn là con giáp không thích nghe cha mẹ sắp đặt nhưng hãy thể hiện sự tôn trọng ý kiến của người lớn khi họ góp ý trong hôm nay nhé.


Người tuổi Dần với sự giúp sức của Chính Quan nên hoàn thành được khá nhiều nhiệm vụ. Thế nhưng, đừng quá chú trọng vào chi tiết mà hãy nhìn bức tranh tổng thể. Nếu bạn quá chú trọng tiểu tiết, có thể đã để các cơ hội lớn vuột khỏi tầm tay của mình.

 

Tử vi mùng 2 tháng 8 âm lịch: 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ, mọi vận trình đều hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1

Theo tử vi mùng 2 tháng 8 âm lịch thì Dần là 1 trong 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm tuổi Dậu trong tử vi mùng 2 tháng 8 âm lịch vô cùng viên mãn. Là 1 trong 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ, tình cảm gia đình của Dậu được bồi dưỡng bằng tình yêu, sự quan tâm sẻ chia của những người trong cuộc. Người độc thân không tốn nhiều thời gian để tìm được người phù hợp trao gửi tình cảm.

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Đường công danh đang dần khẳng định được vị thế, tiếng tăm nhờ vào cách thể hiện năng lực tài tình của con giáp này. Có chút rắc rối tìm đến bất ngờ khuyên bản mệnh nên tìm đến sự hỗ trợ của những người có kinh nghiệm.

Vận trình tài lộc dư dôi. Con giáp này không cần phải lo lắng chuyện tiền nong, cân đối chi tiêu vì doanh thu “khủng”.

Tử vi mùng 2 tháng 8 âm lịch: 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ, mọi vận trình đều hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Vận trình tình cảm tuổi Dậu trong tử vi mùng 2 tháng 8 âm lịch vô cùng viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ tử vi mùng 2 tháng 8 âm lịch có một ngày làm việc như ý. Những vấn đề khúc mắc trước đây được giải quyết khi con giáp này tìm ra vấn đề cốt lõi. Hiệu suất làm việc của bản mệnh khiến nhiều người ngưỡng mộ, những nỗ lực được đánh giá cao.

Mộc sinh Hỏa cho thấy đây là thời gian lý tưởng để tuổi Tỵ thúc đẩy tiến độ trong các mối quan hệ tình cảm của mình. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể chủ động mở rộng mối quan hệ, tăng cơ hội tìm được người thích hợp với mình.

Trong trường hợp bản mệnh đang hẹn hò, mối quan hệ sẵn có sẽ trở nên hòa hợp và sâu sắc hơn. Các cặp đôi thuộc 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ cũng sẽ có một ngày yên ấm, vui vẻ, những khúc mắc trước đây dần được xoa dịu. Hai bên đã có thể dễ dàng chia sẻ với nhau, cùng nhìn về một hướng.

Tử vi mùng 2 tháng 8 âm lịch: 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ, mọi vận trình đều hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3

Tuổi Tỵ tử vi mùng 2 tháng 8 âm lịch có một ngày làm việc như ý.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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