Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28/8), top 3 con giáp ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, của cái không ngừng 'chạy' vào cửa, xếp tiền chật két, cuộc đời thăng hạng bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 12:29

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27,28/8), 3 con giáp may mắn vận trình lên hương cát khí ngập tràn, làm gì cũng thành công vang dội.

Tuổi Ngọ

Các chuyên gia phong thủy cho hay, người tuổi Ngọ có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Con giáp này mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Bản mệnh cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó người tuổi này có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến trong 2 ngày cuối tuần này, nhờ bản mệnh tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của người tuổi này cũng được nâng cao. Người cầm tinh con Ngựa không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bản mệnh liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28/8), top 3 con giáp ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, của cái không ngừng 'chạy' vào cửa, xếp tiền chật két, cuộc đời thăng hạng bất ngờ - Ảnh 1
Người cầm tinh con Ngựa không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bản mệnh liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi 12 con giáp cho hay, vận số của người tuổi Thìn luôn được ưu ái cao hơn những con giáp khác – nhưng điều đó chỉ có khi con giáp này biết sống tử tế, hành thiện tích đức cao thì mới được Trời Phật trợ độ trở thành hiện thực.

Trong 2 ngày 27,28/8, công việc người tuổi Thìn dù làm công ăn lương nếu biết tiết kiệm thì cũng có thể mở được cửa hàng kinh doanh buôn bán riêng, rồi phát triển thêm nhiều cửa hàng, làm ăn khấm khá, tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn khác. Về tình duyên, con giáp này sống tốt và có ý nghĩa nên sẽ gặp được "nửa kia" xứng đôi vừa lứa. Nếu cả hai biết yêu thương, nhường nhịn, cảm thông cho nhau thì sẽ hạnh phúc tới "đầu bạc răng long".

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28/8), top 3 con giáp ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, của cái không ngừng 'chạy' vào cửa, xếp tiền chật két, cuộc đời thăng hạng bất ngờ - Ảnh 2
Trong 2 ngày 27,28/8, công việc người tuổi Thìn dù làm công ăn lương nếu biết tiết kiệm thì cũng có thể mở được cửa hàng kinh doanh buôn bán riêng, rồi phát triển thêm nhiều cửa hàng, làm ăn khấm khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi - tướng số viết rằng, trời sinh tuổi Sửu là những người hiền lành, nhân hậu, không màn chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. Người tuổi này vốn lấy lao động là niềm đam mê, bản mệnh luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gây dựng được cuộc sống viên mãn sung túc.

Thần số học dự đoán rằng, bước vào 2 ngày cuối tuần này, sự nghiệp của những người cầm tinh con Trâu không những thăng tiến mà con đường tài vận, cuộc sống tình cảm cũng thăng hoa, bởi lẽ bản mệnh luôn sống đúng lương tâm, luôn biết người biết ta và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, nhờ vậy mà phúc đức ngày càng dồi dào hơn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (27, 28/8), top 3 con giáp ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, của cái không ngừng 'chạy' vào cửa, xếp tiền chật két, cuộc đời thăng hạng bất ngờ - Ảnh 3
Thần số học dự đoán rằng, bước vào 2 ngày cuối tuần này, sự nghiệp của những người cầm tinh con Trâu không những thăng tiến mà con đường tài vận, cuộc sống tình cảm cũng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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