Tuổi Thìn vốn là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn trong năm nay, đặc biệt là 2 ngày thứ 7, chủ nhật (27, 28/8), tuổi Thìn sẽ có vận may lội ngược dòng, tài chính cũng đang trên đà phát triển, không biết thu hoạch thế nào nhưng mọi khó khăn đều được giải quyết một cách đáng kể.

Tử vi học có nói, 2 ngày thứ 7, chủ nhật (27, 28/8), tuổi Thìn sẽ có bước chuyển biến tích cực, cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới. Năm nay được xem là cơ hội có một không hai trong cuộc đời, nếu như tuổi Thìn tìm được cơ hội tốt để thay đổi bản thân và phát triển sự nghiệp hãy cố gắng nắm bắt bằng mọi giá, thành bại hay không là do chính bản thân của họ. Nếu mọi thứ suôn sẻ, vào cuối năm nay, tuổi Thìn sẽ thăng hoa viên mãn cả tình lẫn tiền.

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, cả đời họ luôn mưu cầu sự quyền lực và giàu có, vì vậy bản thân đã cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thành công, để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số những con giáp, tuổi Thìn dễ dàng công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên “sông có khúc, người có lúc” nên tuổi Thìn cũng gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn nhất định, nhưng sau đó họ cũng vượt qua được.

Tuổi Thân

Đi tìm con giáp phát tài trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thân là ứng cử viên sáng giá nhất. Con giáp này trong mệnh đã có tài lộc vượng, vận khí tất nhiên không thể tồi, dù có gặp khó khăn trở ngại thì cuối cùng cũng sẽ vượt qua, tìm được chỗ đứng cho mình.

2 ngày thứ 7, chủ nhật (27, 28/8), cát tinh Long Đức, Tử Vi, Tam Đài thay nhau trợ giúp người tuổi Thân, chính nhờ thế mà vận trình thăng cấp nhanh chóng đến bất ngờ. Dù là mục tiêu hay mơ ước có lớn đến đâu thì cũng đều có khả năng thành hiện thực.

Ảnh minh họa

Con giáp này sẽ dễ dàng nhận thấy những may mắn mà mình đang có. Quý nhân vây quanh trợ mệnh, cũng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp bày ra trước mắt, dù là chuyển việc hay đứng ra khởi nghiệp cũng khá dễ dàng.

Con đường phía trước hanh thông thuận lợi, người tuổi Thân đón tài vận bùng nổ, tiền thu về tay nhiều không đếm xuể, phúc lộc song hành, người người ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có đặc điểm rất quan trọng là biết nhìn xa trông rộng, luôn chăm chỉ và cố gắng hết sức trong mọi lĩnh vực mà mình cống hiến.

Họ không dễ dàng bắt đầu một dự án hay công việc mới, nhưng nếu đã thực hiện thì sẽ làm thật trau chuốt cẩn thận không hề xảy ra sai sót nào. Bởi người tuổi Dậu không bao giờ dấn thân vào làm những việc có nguy cơ thất bại, khi họ quyết định làm gì thì họ đã có đủ sự tự tin đồng thời nỗ lực hết mình để đạt được thành quả cao nhất.

2 ngày thứ 7, chủ nhật (27, 28/8), Dậu sẽ được gặp Quý nhân giúp đỡ, công việc suôn sẻ, thu về được thành quả cao. Từ đây, Dậu có những bước đổi vận rõ nét nhất.

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