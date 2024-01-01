Tử vi hôm nay, thứ Hai ngày 1/1/2024 (nhằm 20 tháng 11 âm lịch): Tý phú quý minh diễm, Sửu vận mệnh vàng 10, Dần đổi đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 01/01/2024 00:08

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Hai 1/1/2024, 3 tuổi này vận trình có nhiều khởi sắc, vượng khí tràn trề, ngồi không cũng giàu sang.

Tuổi Tý 

Chính Ấn che chở, người tuổi Tý có thể phát huy được sở trường của mình trong công việc, dù rắc rối có bất ngờ xuất hiện, bạn cũng có thể giải quyết êm xuôi. Chính vì thế, mà bạn được cấp trên đánh giá rất cao

Dù là người mới trong tập thể hay mới tiếp xúc với lĩnh vực nào đi nữa, bản mệnh cũng hãy tự tin thể hiện bản thân, có ý kiến gì thì hãy nói ra cho mọi người cùng biết, bạn có thể tìm ra hướng đi mới cho tập thể.

Tử vi hôm nay, thứ Hai ngày 1/1/2024 (nhằm 20 tháng 11 âm lịch): Tý phú quý minh diễm, Sửu vận mệnh vàng 10, Dần đổi đời lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Trong số 12 con giáp, có lẽ người tuổi Sửu khá may mắn khi mà trong tháng 1/2024 này có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông vượng phát. Chuyện vui tới tấp, tiền bạc về tay vô khối, có thể nói về phương diện tài chính con giáp này không có gì phải lo phiền nữa.

Dù cuối năm nhiều việc phải chi tiêu nhưng không vì thế mà người tuổi Sửu cạn túi cháy ví. Các cụ vẫn có câu “Xởi lởi trời cho, bo bo trời giữ”, dù là người có đầu óc quản lý tài chính tốt nhưng với những việc liên quan đến người thân, bạn bè, bản mệnh không hề tính toán mà phóng khoáng rộng rãi trong chi tiêu. Ở hiền gặp lành, bản mệnh cũng sẽ nhận lại được phần thưởng xứng đáng cho mình.

Tử vi tháng 1, người tuổi Sửu có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, không có gì có thể cản bước kiếm tiền của con giáp này. Thậm chí, công việc của bản mệnh đang vô cùng hanh thông thuận lợi, nhờ thế mà cơ hội tăng lương thăng chức ùn ùn kéo tới, khoản tiền thưởng cuối năm có được cũng không tồi.

Tử vi hôm nay, thứ Hai ngày 1/1/2024 (nhằm 20 tháng 11 âm lịch): Tý phú quý minh diễm, Sửu vận mệnh vàng 10, Dần đổi đời lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Tử vi hôm nay, thứ Hai ngày 1/1/2024 (nhằm 20 tháng 11 âm lịch): Tý phú quý minh diễm, Sửu vận mệnh vàng 10, Dần đổi đời lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (1/1-12/1), 3 con giáp nhận lộc phú quý, vận khí lên hương, ăn cả đời không hết của

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (1/1-12/1), 3 con giáp nhận lộc phú quý, vận khí lên hương, ăn cả đời không hết của

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (1/1-12/1), 3 con giáp sau sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tài không thiếu, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

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