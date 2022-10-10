Tử vi hôm nay, thứ Hai ngày 10/10/2022, 3 con giáp sau có cơ hội trúng số độc đắc hàng trăm tỷ, công việc hanh thông, làm gì cũng may mắn, bước lên thành đại gia vang danh cả một vùng

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 10:30

Hôm nay, thứ Hai ngày 10/10/2022, là thời cơ cho 3 con giáp này vươn lên khẳng định giá trị của bản thân, gặt hái thành quả xứng đáng.

Tuổi Thìn

Trong hôm nay (10/10), vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Tử vi hôm nay, thứ Hai ngày 10/10/2022, 3 con giáp sau có cơ hội trúng số độc đắc hàng trăm tỷ, công việc hanh thông, làm gì cũng may mắn, bước lên thành đại gia vang danh cả một vùng - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài chính, người tuổi Thìn làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Đối với những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Con đường tình duyên của Thìn có bước phát triển tích cực. Thìn biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Thìn nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người.

Tuổi Hợi 

Sách tử vi - tướng số có viết, người tuổi Hợi giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và sống tự do, phóng khoáng. Họ là những người có tài và chăm chỉ, ham học hỏi. Khi gặp khó khăn, người tuổi Hợi sẽ không kêu gào về những gì đang phải đối mặt mà sẽ âm thầm tìm cách giải quyết.

Tử vi hôm nay, thứ Hai ngày 10/10/2022, 3 con giáp sau có cơ hội trúng số độc đắc hàng trăm tỷ, công việc hanh thông, làm gì cũng may mắn, bước lên thành đại gia vang danh cả một vùng - Ảnh 2
Trên đường đời, người tuổi Hợi có thể không quá thuận lợi nhưng sẽ hanh thông. Khi gặp khó khăn, họ sẽ có quý nhân xuất hiện sẵn sàng dẫn đường chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 10/10/2022 cho hay, nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sẽ sớm xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trên đường đời, người tuổi Hợi có thể không quá thuận lợi nhưng sẽ hanh thông. Khi gặp khó khăn, họ sẽ có quý nhân xuất hiện sẵn sàng dẫn đường chỉ lối.

Người tuổi này thật thà và đáng tin cậy, luôn biết ơn những sự giúp đỡ của mọi người. Họ sẽ ngày càng hoàn thiện mình và nỗ lực để có những bước tiến mới. Nhìn chung, người tuổi Hợi cuộc đời hiếm khi nào rơi vào cảnh túng thiếu. 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần trời sinh tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng và hào hiệp. Họ giỏi lên kế hoạch và có đầu óc tổ chức. Trong công việc, con giáp này cũng là người có trách nhiệm, coi trọng lẽ phải và tình cảm.

Tử vi hôm nay, thứ Hai ngày 10/10/2022, 3 con giáp sau có cơ hội trúng số độc đắc hàng trăm tỷ, công việc hanh thông, làm gì cũng may mắn, bước lên thành đại gia vang danh cả một vùng - Ảnh 3
Vận may tài chính trong tháng này của họ được thể hiện ở mối quan hệ. Họ được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ Hai tuần này (10/10), con giáp tuổi Dần thể hiện sự nhạy bén, thông minh ở chỗ biết cách nắm bắt các cơ hội phù hợp với bản thân. Họ nỗ lực hết mình, tỏa sáng với các thành tích nổi bật, được cấp trên coi trọng, khen ngợi.

Trong khi đó, vận may tài chính trong tháng này của họ được thể hiện ở mối quan hệ. Họ được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài. Con giáp tuổi Dần đầu tư kinh doanh trong tháng này có thể sinh lời, tiền về đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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