Tử vi hôm nay thứ Hai (5/12/2022): 3 con giáp vào vòng may mắn, chạm tay cúp vàng, giàu sang tột đỉnh, làm 1 thu 10

Là con giáp may mắn vào thứ Hai 5/12 nên người tuổi Sửu có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Đặc biệt, những người đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình thì việc gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Con giáp này cũng được tận hưởng những ngày vui, hạnh phúc như ý. Vợ chồng bạn đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đóng vai trò cầu nối với những người thân yêu của mình.

Người có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn. Các bạn càng tự tin hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng vào thứ Hai 5/12, cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ có những bước phát triển mới. Con giáp này đón nhận công việc suôn sẻ, có cơ hội làm giàu ngay trước mắt. Bản mệnh chỉ cần bình tĩnh nắm bắt kịp thời là có thể đạt được thành công.

Tài chính được cải thiện giúp tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn. Những thay đổi này sẽ giúp cuộc sống của tuổi Tuất viên mãn, tốt đẹp.

Vận trình đang trong giai đoạn hồng phát, đi lên không ngừng, tuổi Tuất đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào xuất hiện trước mắt.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thiên Tài mang tới cho người tuổi Tý thêm nhiều cơ hội để đón tài lộc về tay. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài, mà thứ 2 này thì thu nhập phụ còn có phần nhỉnh hơn thu nhập chính nữa.

Những người buôn bán kinh doanh nhờ sự nhạy bén nên bắt kịp xu hướng, quyết định đầu tư một khoản tiền lớn vào lĩnh vực mới trong khi người khác vẫn chỉ đang tìm hiểu thông tin. Nếu vượt qua được những khó khăn bước đầu này, sự liều lĩnh của bạn sẽ đem tới lợi nhuận khả quan.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.