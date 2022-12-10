Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 10/12/2022, vận xui quay đầu, vận may vô tận, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền tài đắp đống, bạc vàng phủ ngập lối, phú quý không ngừng, cuộc sống giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 04:12

3 con giáp vận khí lên hương, phát tài phát lộc, tiền bạc đầy nhà, cuộc sống vinh hoa phú quý khó ai sánh bằng.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý cần cù, chịu khó, sống có trách nhiệm. Người tuổi này bề ngoài có vẻ khờ khạo nhưng thực chất lại là người rất khôn ngoan, giỏi tính toán. Họ có nhiều ước mơ, tham vọng. Người tuổi Tý không ngại khó khăn, dám thử thách bản thân để bộc lộ hết khả năng của bản thân.

Hôm nay  sẽ có nhiều thay đổi đối với tuổi Tý theo chiều hướng tích cực. Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Tý sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy.

Đây là thời điểm vượng phát với người tuổi Tý, con giáp này có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên Tý sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két. Cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang vô đối này.

 

Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 10/12/2022, vận xui quay đầu, vận may vô tận, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền tài đắp đống, bạc vàng phủ ngập lối, phú quý không ngừng, cuộc sống giàu sang khó ai bằng - Ảnh 1
 Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên Tý sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hãy sẵn sàng tinh thần để đón một ngày với nhiều tin vui tài lộc. Với bản chất thông minh, nhanh nhẹn, làm gì được nấy nên cấp trên có cái nhìn khá ấn tượng về tuổi Tuất. Là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc trong hôm nay, vận khí của tuổi Tuất trong thời gian này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ.

Tử vi hôm nay cho biết, con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp Tuất từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân. Vận may tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể.

Đây là lúc mà Thần Tài xuất hiện, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho người tuổi Tuất. Ví như được hưởng vía của Thần Tài, đương số kiếm được bộn tiền, hứa hẹn thời gian tới còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa. 

Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 10/12/2022, vận xui quay đầu, vận may vô tận, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền tài đắp đống, bạc vàng phủ ngập lối, phú quý không ngừng, cuộc sống giàu sang khó ai bằng - Ảnh 2
Vận may tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần năng động, hóm hỉnh, nói nhiều và hòa đồng. Họ sẵn sàng làm bạn với mọi người. Đồng thời, con giáp này cũng là người biết nhìn xa trông rộng. Con giáp này nhìn nhận mọi việc một cách chính xác, có khả năng lãnh đạo, điều hành.

Trong hôm nay, công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ. Con giáp tuổi Dần có tài lộc dồi dào, nhận tin vui trong sự nghiệp. Người tuổi này đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc ưng ý.

Đây chính là thời điểm lộc lá vượng phát, Dần làm gì cũng hái ra tiền. Chẳng những trả sạch nợ nần, con giáp giàu sang này còn thăng tiến cực nhanh, số dư trong tài khoản ngân hàng được cộng thêm liên tục. Dần dễ dàng gặt ‘hái’ được thành công vang dội, những những quyết định liên quan tới tài chính, tiền bạc đúng đắn sẽ mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 10/12/2022, vận xui quay đầu, vận may vô tận, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền tài đắp đống, bạc vàng phủ ngập lối, phú quý không ngừng, cuộc sống giàu sang khó ai bằng - Ảnh 3
Dần dễ dàng gặt ‘hái’ được thành công vang dội, những những quyết định liên quan tới tài chính, tiền bạc đúng đắn sẽ mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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