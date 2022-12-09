Xin chúc mừng 3 tuổi này vào 9h sáng ngày 10/12/2022, Thần Tài gõ cửa, may mắn chờ trước ngõ, tiền bạc đầy nhà, phúc lộc hanh thông, vạn sự hanh thông, tỷ sự viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 15:55

3 con giáp hứng cơn mưa lộc trời, tiền về như nước, giàu sang bủa vây, tài vận khởi sắc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Thân hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Thân cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét. Tử vi cho biết, đúng 9h sáng mai, một phần cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mà hiệu quả làm việc của tuổi Thân tăng lên rất cao. Nhiều cơ hội mới mở ra trong con đường công danh sự nghiệp. Tài vận không ngừng tăng trưởng.

Tuổi Thân có tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Con giáp này có thể dàn xếp ổn thỏa công việc. Giai đoạn này, bản mệnh chỉ cần ngồi chờ tiền đến tận của. Nhìn chung, tuổi Thân bước vào thời kỳ may mắn, không có gì trở ngại, tài lộc ngày một dồi dào.

Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhân lúc này, Thân nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Xin chúc mừng 3 tuổi này vào 9h sáng ngày 10/12/2022, Thần Tài gõ cửa, may mắn chờ trước ngõ, tiền bạc đầy nhà, phúc lộc hanh thông, vạn sự hanh thông, tỷ sự viên mãn - Ảnh 1
Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục.

Đúng 9h sáng mai, người tuổi Sửu bước vào vận trình phát đạt. Sư nghiệp của con giáp này có một buốc tiến mới. Bản mệnh được Thần Tài ưu ái nên làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Những kế hoạch mà tuổi Sửu đặt ra đều được thực hiện một cách suôn sẻ.

Bên cạnh đó, sự nghiệp cũng có hướng phát triển mới kéo theo tài vận tăng thêm. Dự kiến cuối năm nếu không thể rực rỡ thăng hoa thì ít nhất cũng để dành được một khoản tiền lớn, thoải mái sống đến vài năm sau.

Xin chúc mừng 3 tuổi này vào 9h sáng ngày 10/12/2022, Thần Tài gõ cửa, may mắn chờ trước ngõ, tiền bạc đầy nhà, phúc lộc hanh thông, vạn sự hanh thông, tỷ sự viên mãn - Ảnh 2
 Bản mệnh được Thần Tài ưu ái nên làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc dồi dào, những kế hoạch mà tuổi Sửu đặt ra đều được thực hiện một cách suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão rất kiên quyết, độc đoán, thông minh, lanh lợi. Đặc biệt, con giáp này có khả năng thích ứng với những thay đổi lớn. Thời gian tới, con giáp may mắn hãy tiếp tục bứt phá, không ngừng nâng cao năng lực cá nhân và sự hấp dẫn của bản thân trong cuộc sống, tỏa sáng.

Trong thời gian này, vận tài lộc của con giáp trở nên hưng thịnh, Mão có của ăn của để, tiền của phủ phê. Công việc trong thời gian này giải quyết êm xuôi, Mão chỉ cần hòa nhã hưởng thái bình. Đường tài lộc hưng vượng, con giáp may mắn này thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Tuổi Mão không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trờ. Con giáp này có thể gặt hái thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp khó khăn, bản mệnh cũng có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng, êm đẹp.

Xin chúc mừng 3 tuổi này vào 9h sáng ngày 10/12/2022, Thần Tài gõ cửa, may mắn chờ trước ngõ, tiền bạc đầy nhà, phúc lộc hanh thông, vạn sự hanh thông, tỷ sự viên mãn - Ảnh 3
Tuổi Mão không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trờ, con giáp này có thể gặt hái thành công một cách nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi thứ bảy tử vi ngày 10/12 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 51 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 1 giờ 51 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 2 giờ 51 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng