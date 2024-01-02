Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 2/1 (nhằm 21 tháng 11 âm lịch): Tý có của ăn của để, Sửu may mắn phát tài, Mão đổi vận lên hương

Thiên Ấn chiếu mệnh nên tuổi Tý khá nghiêm túc trong chuyện công việc, ăn to nói lớn, dám làm dám chịu, không thích những người hay trốn tránh trách nhiệm. Việc họp hành, bàn công việc, ký hợp đồng trong ngày này diễn ra khá suôn sẻ nhưng vẫn cần bổ sung thêm kiến thức chuyên môn.

Lục Hợp giúp Tý may mắn hơn hẳn trong chuyện tiền bạc. Nhờ tinh thần tiết kiệm và chăm cày cuốc cuối năm mà ngày hôm nay thu nhập của bản mệnh sẽ tăng bất ngờ. Ngày này là ngày tốt để con giáp này tiến hành mua bán lớn, sắm sửa cho bản thân và gia đình, hùn vốn làm ăn ở lĩnh vực mới.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu chọn ra một trong số những con giáp may mắn nhất trong năm 2024 thì không thể không nhắc đến tuổi Mão. Với thời gian may mắn trong năm, họ có thừa cơ hội để kiếm tiền làm giàu, tích trữ của cải.

Tuổi Mão hiền lành, nội tâm, hay nghĩ cho người khác nên được nhiều người yêu quý, giúp đỡ. Trong năm 2024, tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ. Người này rất có thể là một người bạn nữ giới, đưa đường dẫn lối cho họ đến với thành công trong công việc và cuộc sống.

Đặc biệt, tuổi Mão sẽ được thần tài chiếu cố ngay từ tháng 1 đầu năm. Đây là lúc mà họ hầu như làm gì cũng thành công, thu về kết quả rực rỡ và những thành công này sẽ tỷ lệ thuận với thu nhập của họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão nên nắm bắt cơ hội tốt này để tạo đà phát triển và làm tiền đề cho những thành quả tiếp nối của họ trong năm 2024.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.