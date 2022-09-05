Tử vi hôm nay, ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch, Thần Tài giáng lâm, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu sang trong chớp mắt, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 07:20

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, giàu sang trong chớp mắt, vạn sự như ý vào ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch.

Tuổi Mùi

Hôm nay, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra hanh thông. Bản mệnh được nhận xét là quyết đoán và can đảm hơn trong những nhiệm vụ lớn nhỏ. Hơn hết, người tuổi này còn xác định được thế mạnh của bản thân và có kế hoạch rõ ràng trong việc phát huy chúng để đem lại những thành tựu khác biệt.‏

Con giáp may mắn này sẽ dễ dàng nhận được nhiều tin tức thuận lợi cho sự phát triển tình cảm. Người độc thân sẽ gặp được đối tượng mới ưng ý, dễ có cơ hội phát triển thêm, tuy nhiên vẫn nên chú ý đến suy nghĩ thật của đối phương và tránh tự phỏng đoán quá nhiều.

Tử vi hôm nay, ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch, Thần Tài giáng lâm, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu sang trong chớp mắt, vạn sự như ý - Ảnh 1
Hôm nay, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên tốt đẹp và thuận buồm xuôi gió. Công việc dù không có quá nhiều áp lực nhưng bản mệnh cũng không nên quá hiếu thắng hay chủ quan. Các kế hoạch đã lập ra từ trước đang cần xem xét kỹ lưỡng lại một lần nữa mới có thể bắt tay tiến hành.

Vận trình tình cảm cũng sẽ được dung hòa tốt. Người độc thân có khả năng gặp được ý trung nhân vào thời điểm bất ngờ. Mối quan hệ gia đình bền vững còn đem tới chỗ dựa tinh thần tốt cho những người yêu nhau.

Tử vi hôm nay, ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch, Thần Tài giáng lâm, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu sang trong chớp mắt, vạn sự như ý - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ trở nên tốt đẹp và thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự thông minh và khả năng sắp xếp công việc hợp lý giúp người tuổi Thân sẽ sớm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng. Nhờ vậy mà vận trình tài lộc tăng tiến, nhờ cát tinh trợ mệnh mà công việc kinh doanh, buôn bán thu về khoản lợi cao.

Vận trình tình cảm khoe sắc rực rỡ. Mối quan hệ tình cảm của bạn với nửa kia có thêm bước tiến mới, đánh dấu sự dài lâu của hai người. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân chủ động ngỏ lời yêu thương với người khiến mình rung động.

Tử vi hôm nay, ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch, Thần Tài giáng lâm, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu sang trong chớp mắt, vạn sự như ý - Ảnh 3
Sự thông minh và khả năng sắp xếp công việc hợp lý giúp người tuổi Thân sẽ sớm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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