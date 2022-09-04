Từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch, tứ hỷ gõ cửa liên hồi, 3 con giáp phúc lộc vô biên, trúng số độc đắc, mang túi ra mà đựng tiền bạc, vinh hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 19:49

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây phúc lộc vô biên, trúng số độc đắc, mang túi ra mà đựng tiền bạc, vinh hoa không ai sánh bằng từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch.

Tuổi Mão

Từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra làm chủ thế cuộc. Con giáp này hoàn toàn có thể làm chủ tình hình bằng trí thông minh và sự khôn khéo của bản thân. Đồng thời, nhờ có cát tinh nâng đỡ mà số cơ hội đầu tư, hợp tác hay kiếm tiền khả quan cũng tăng lên.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ đón về may mắn. Đôi bên chấp thuận bỏ qua mọi hiểu lầm và mâu thuẫn trước đó để chung sống hòa thuận với nhau. Cả hai còn sẵn sàng chia sẻ mọi điều với người kia để cùng tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề.

Từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch, tứ hỷ gõ cửa liên hồi, 3 con giáp phúc lộc vô biên, trúng số độc đắc, mang túi ra mà đựng tiền bạc, vinh hoa không ai sánh bằng - Ảnh 1
Từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra làm chủ thế cuộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch. Mọi kế hoạch đều diễn ra đúng theo quỹ đạo mong muốn. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập ổn định, ngoài ra còn được nhận tiền thưởng nhờ cách thể hiện năng lực tài tình.

Ngoài ra, chuyện tình cảm suôn sẻ hạnh phúc. Đây được xem là niềm an ủi lớn cho những người sinh năm này. Người độc thân gần như sẵn sàng để chuẩn bị bước chân vào câu chuyện yêu đương mới.

Từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch, tứ hỷ gõ cửa liên hồi, 3 con giáp phúc lộc vô biên, trúng số độc đắc, mang túi ra mà đựng tiền bạc, vinh hoa không ai sánh bằng - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự thông minh và khả năng sắp xếp công việc hợp lý giúp người tuổi Thân sẽ sớm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng. Nhờ vậy mà vận trình tài lộc tăng tiến, nhờ cát tinh trợ mệnh mà công việc kinh doanh, buôn bán thu về khoản lợi cao.

Vận trình tình cảm khoe sắc rực rỡ. Mối quan hệ tình cảm của bạn với nửa kia có thêm bước tiến mới, đánh dấu sự dài lâu của hai người. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân chủ động ngỏ lời yêu thương với người khiến mình rung động.

Từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch, tứ hỷ gõ cửa liên hồi, 3 con giáp phúc lộc vô biên, trúng số độc đắc, mang túi ra mà đựng tiền bạc, vinh hoa không ai sánh bằng - Ảnh 3
Sự thông minh và khả năng sắp xếp công việc hợp lý giúp người tuổi Thân sẽ sớm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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