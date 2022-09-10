Tử vi hôm nay ngày 10/9, 3 con giáp được PHẬT BÀ PHÙ HỘ, tiền tài vút bay cao như diều gặp gió, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 03:33

Tử vi ngày mới cho biết hôm nay vận trình của 3 con giáp này khá vượng, gặp nhiều điều may mắn, làm gì cũng sẽ thỏa nguyện

Tuổi Tỵ

Chính Quan phù trợ, người tuổi Tỵ có thể chạm tay vào vị trí mà mình luôn mong ước bấy lâu nay, gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ. Mọi sự cố gắng của bạn đã được cấp trên trông thấy và sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có đầu có đuôi của bạn chính là điều khiến mọi người xung quanh đều phải khâm phục và ngưỡng mộ. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa để trở thành tấm gương sáng trong tập thể.

Chính Tài mang đến nhiều niềm vui cho người tuổi Tỵ, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Với bản tính cần cù và tiết kiệm, bạn có thể để dành được một khoản dự phòng kha khá cho tương lai. Nhờ có khoản tiền này mà bạn làm gì cũng thấy tự tin, dù vướng phải khó khăn cũng không hoang mang, bị động, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Tử vi hôm nay ngày 10/9, 3 con giáp được PHẬT BÀ PHÙ HỘ, tiền tài vút bay cao như diều gặp gió, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt - Ảnh 1
Chính Quan phù trợ, người tuổi Tỵ có thể chạm tay vào vị trí mà mình luôn mong ước bấy lâu nay, gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ. Ảnh minh họa

Tuổi Thân
 
Ngày có cục diện Tam Hợp xuất hiện, đây chính là quý nhân nâng đỡ để công việc của người tuổi Thân có phần dễ thở hơn hẳn trước đó. Những khó khăn, vướng mắc của bản mệnh đều được tháo gỡ gọn gàng, không còn nhiều cản trở. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn. 
 
Chẳng những vậy, Thiên Tài trợ mệnh giúp những chú Khỉ có vận trình tài lộc dồi dào, không thiếu tiền tiêu. Người làm công ăn lương ngoài giờ hành chính vẫn chăm chỉ miệt mài với nghề tay trái, thu nhập tăng lên cũng là từ đó. Với những ai theo nghiệp kinh doanh thì hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành mở rộng kinh doanh hay đổi hướng làm ăn. 

Tử vi hôm nay ngày 10/9, 3 con giáp được PHẬT BÀ PHÙ HỘ, tiền tài vút bay cao như diều gặp gió, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt - Ảnh 2
Ngày có cục diện Tam Hợp xuất hiện, đây chính là quý nhân nâng đỡ để công việc của người tuổi Thân có phần dễ thở hơn hẳn trước đó. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tuổi Tý gặp ngày Tam Hợp nên gặp nhiều may mắn, mọi việc tiến hành đều suôn sẻ, nhờ thế mà tinh thần cũng phấn chấn, thoải mái hơn hẳn. Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tý phát triển tốt, bản mệnh có cơ hội được đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện quy mô công việc hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới. Trong quá trình này cần có sự chung tay, hỗ trợ của nhiều người bên cạnh, vì vậy con giáp này cần chú trọng mở rộng quan hệ xã giao giúp ích cho công việc.

Hôm nay người tuổi Tý nhờ cục diện Tam Hợp nên mọi việc khá suôn sẻ, nhất vận tài lộc. Các lĩnh vực con giáp này muốn đầu tư, hợp tác đều tiến triển tốt đẹp nên thu nhập đều đặn, một vài người có lộc trời ban, nhận được số tiền không nhỏ. Nếu bản mệnh biết tích lũy thì càng tốt hơn nữa. Thời gian tới cũng không có quá nhiều khoản phải chi tiêu nên con này có thể tiết kiệm được một số tiền kha khá.

Tử vi hôm nay ngày 10/9, 3 con giáp được PHẬT BÀ PHÙ HỘ, tiền tài vút bay cao như diều gặp gió, phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt - Ảnh 3
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tý phát triển tốt, bản mệnh có cơ hội được đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện quy mô công việc hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

NGỌC HOÀNG ĐÃ ĐỊNH: 10 ngày tới, 3 con giáp "sướng như tiên", tài lộc phát lên bất ngờ không kịp trở tay, tiền bạc nhiêu vô biên, nằm duỗi mà ăn

NGỌC HOÀNG ĐÃ ĐỊNH: 10 ngày tới, 3 con giáp "sướng như tiên", tài lộc phát lên bất ngờ không kịp trở tay, tiền bạc nhiêu vô biên, nằm duỗi mà ăn

10 ngày tới đây, 3 con giáp này sẽ có cơ hội phất lên bất ngờ, liên tiếp nhận hỷ sự, có cơ may trở thành đại gia trong chớp mắt

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng