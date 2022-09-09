NGỌC HOÀNG ĐÃ ĐỊNH: 10 ngày tới, 3 con giáp "sướng như tiên", tài lộc phát lên bất ngờ không kịp trở tay, tiền bạc nhiêu vô biên, nằm duỗi mà ăn

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 08:12

10 ngày tới đây, 3 con giáp này sẽ có cơ hội phất lên bất ngờ, liên tiếp nhận hỷ sự, có cơ may trở thành đại gia trong chớp mắt

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn dễ trở thành con giáp phát tài bất ngờ trong 10 ngày tới. Cát tinh phù trợ giúp bạn có thể phát tài nhanh chóng chỉ bằng các công việc tay trái. Con giáp này có cơ hội làm quen với nhiều khách hàng, đối tác triển vọng, giúp đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn cả những công việc chính.

Thậm chí một số người nghĩ đến việc biến công việc tay trái thành công việc chính của mình để túi tiền dư dả và có triển vọng phát triển hơn.

Riêng về các công việc chính, dù quá trình công tác, làm ăn vướng phải không ít cản trở, song chỉ cần cố gắng khắc phục thì bạn sẽ nhận thấy rằng tổng thu nhập năm nay của mình khá hơn nhiều so với năm ngoái.

NGỌC HOÀNG ĐÃ ĐỊNH: 10 ngày tới, 3 con giáp 'sướng như tiên', tài lộc phát lên bất ngờ không kịp trở tay, tiền bạc nhiêu vô biên, nằm duỗi mà ăn - Ảnh 1
Tuổi Thìn dễ trở thành con giáp phát tài bất ngờ trong 10 ngày tới. Cát tinh phù trợ giúp bạn có thể phát tài nhanh chóng chỉ bằng các công việc tay trái. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngựa luôn là người thông minh, giỏi giang, họ không những lạc quan yêu đời và luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Trong số 12 con giáp thì người tuổi Ngọ luôn là người cố gắng, nỗ lực, tìm kiếm những điều mới mẻ để khiến cuộc đời mình lúc nào cũng sung túc dư dả hơn người.

Tử vi học có nói, trong vòng 10 tuổi Ngọ sẽ có những chuyển biến tích cực về mặt công việc. Họ vốn là người giỏi giang, ít khi gặp khó khăn và trong tuần mới này sẽ gặp được hỷ sự của đời mình.

Những người tuổi Ngọ sẽ công thành danh toại về mọi mặt, muốn làm gì cũng thành công, với bản tính tuyệt vời. Trong thời gian tới họ sẽ có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình.

NGỌC HOÀNG ĐÃ ĐỊNH: 10 ngày tới, 3 con giáp 'sướng như tiên', tài lộc phát lên bất ngờ không kịp trở tay, tiền bạc nhiêu vô biên, nằm duỗi mà ăn - Ảnh 2
Tử vi học có nói, trong vòng 10 tuổi Ngọ sẽ có những chuyển biến tích cực về mặt công việc. Họ vốn là người giỏi giang, ít khi gặp khó khăn và trong tuần mới này sẽ gặp được hỷ sự của đời mình. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Thời gian trước vận trình của tuổi Dần có không ít xui xẻo, có dấu hiệu xuống dốc không phanh. Cụ thể trong công việc, tuổi Dần có thể gặp phải không ít sự ganh đua, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên hay cấp dưới. Dù việc làm luôn chân luôn tay nhưng cảm giác mọi thứ vẫn bất lợi, kết quả không đạt được như ý muốn.

Thế nhưng, khoảng vào 10 ngày tới đây, vận may của tuổi Dần sẽ được cải thiện và những nỗ lực của họ trong sự nghiệp sẽ được công nhận. Đặc biệt, bản mệnh có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức.

Những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể. Vì vậy, tuổi Dần nên nắm bắt tốt những cơ hội có trong thời điểm này để cải thiện thu nhập.

NGỌC HOÀNG ĐÃ ĐỊNH: 10 ngày tới, 3 con giáp 'sướng như tiên', tài lộc phát lên bất ngờ không kịp trở tay, tiền bạc nhiêu vô biên, nằm duỗi mà ăn - Ảnh 3
 Khoảng vào 10 ngày tới đây, vận may của tuổi Dần sẽ được cải thiện và những nỗ lực của họ trong sự nghiệp sẽ được công nhận. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Chính xác 99.99%: Qua 23h59p đêm nay (8/9), CÁT TINH TRỢ LỰC, 3 con giáp hái vàng đầy rổ, gom tiền đầy tay, giàu có đủ đầy, viên mãn khó ai sánh bằng

Chính xác 99.99%: Qua 23h59p đêm nay (8/9), CÁT TINH TRỢ LỰC, 3 con giáp hái vàng đầy rổ, gom tiền đầy tay, giàu có đủ đầy, viên mãn khó ai sánh bằng

Tử vi dự đoán sau 23 giờ 59 phút đêm nay cuộc sống của 3 con giáp này sẽ khởi sắc rực rỡ, làm giàu sau một đêm là điều hoàn toàn có thể xảy ra

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 44 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới