Đúng hôm nay, thứ Sáu (9/9), Ở HIỀN GẶP LÀNH, 3 con giáp sớm được thăng chức, rước lộc liền tay, buôn may bán đắt, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 07:07

Tử vi ngày mới (9/9) của 12 con giáp nói rằng hôm nay là một ngày rất vượng phát với những con giáp sau đây, bản mệnh có thể phát tài một cách dễ dàng

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất trong ngày bán hợp, đường tài lộc vô cùng vượng phát. Chuyện làm ăn kinh doanh đang tiến triển thuận lợi, con giáp này không phải tốn nhiều công sức mà vẫn có được thành công, thu về một khoản lợi lớn cho mình. Dù tuổi Tuất đang làm trong lĩnh vực nào thì cũng không phải mất quá nhiều công sức mà vẫn đạt được thành quả như mong đợi. Vì thế mà việc thăng quan tiến chức hay được đề bạt lên vị trí cao hơn không còn xa với bản mệnh nữa. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng có nguồn thu thêm bên ngoài.

Các cơ hội đang mở ra, con giáp này có thể bắt tay vào thực hiện những dự án đòi hỏi chuyên môn cao. Thêm vào đó, nguồn năng lượng dồi dào là một yếu tố quan trọng giúp người tuổi Tuất có được hiệu suất tốt. Bản mệnh là người dĩ hòa vi quý nhưng trên thương trường cũng quyết đoán và lạnh lùng không kém ai.

Đúng hôm nay, thứ Sáu (9/9), Ở HIỀN GẶP LÀNH, 3 con giáp sớm được thăng chức, rước lộc liền tay, buôn may bán đắt, đại cát đại lợi - Ảnh 1
Tuổi Tuất trong ngày bán hợp, đường tài lộc vô cùng vượng phát. Chuyện làm ăn kinh doanh đang tiến triển thuận lợi, con giáp này không phải tốn nhiều công sức mà vẫn có được thành công, thu về một khoản lợi lớn cho mình. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp ngày 9/9/2022 chúc mừng Mão vì sự nghiệp hanh thông, làm gì cũng tốt. Nhiệm vụ giao vào tay bạn và bạn đã hoàn thành xuất sắc khiến cấp trên vô cùng hài lòng. Với tầm nhìn xa trông rộng mà bản mệnh có thể ngăn mọi chuyện không đi lệch hướng ngoài tầm kiểm soát. Bản mệnh đã rất nỗ lực, cố gắng để tạo dựng cho mình một nền tảng vững chắc với những ưu thế về ngoại hình và cách ăn nói nên càng có khả năng trở thành lãnh đạo.

Ai làm kinh doanh chắc chắn nhận về nhiều lợi lộc, tài lộc vô cùng vượng phát. Bên cạnh đó con giáp này cũng tích cóp được một khoản không nhỏ nhờ thói quen tiết kiệm. Các nguồn thu dồi dào giúp bản mệnh tự tin hơn trong chi tiêu, có thêm nhiều lựa chọn trong cuộc sống và cảm thấy an tâm hơn khi có tiền bạc trong tay. Nếu có cơ hội đầu tư sinh lời, người tuổi Thìn có thể xem xét, chớp lấy thời cơ để mang tiền bạc về mình. 

Đúng hôm nay, thứ Sáu (9/9), Ở HIỀN GẶP LÀNH, 3 con giáp sớm được thăng chức, rước lộc liền tay, buôn may bán đắt, đại cát đại lợi - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp ngày 9/9/2022 chúc mừng Mão vì sự nghiệp hanh thông, làm gì cũng tốt. Nhiệm vụ giao vào tay bạn và bạn đã hoàn thành xuất sắc khiến cấp trên vô cùng hài lòng. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Chính Quan báo cho người tuổi này những tin đáng mừng trong sự nghiệp. Bạn không chỉ phát huy khả năng ở những lĩnh vực quen thuộc mà còn cả ở những lĩnh vực vốn còn xa lạ. Với tinh thần làm việc trách nhiệm và nghiêm túc, sự nghiệp của bạn cũng có những bước tiến thuận lợi, cấp trên đã nhìn nhận ra được điểm mạnh của bạn rồi đó. Trong ngày hôm nay, có thể bản mệnh sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

 

Thực Thần cho thấy Hợi có cơ hội nhận tin vui về tài lộc. Những người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản kha khá do những mối đầu tư trước đó của mình. Hãy có kế hoạch chi tiêu đúng đắn để tài lộc không ngừng gia tăng. Hôm nay cũng là một ngày rất thích hợp để Hợi hợp tác làm ăn, vì thế, những ai làm công việc kinh doanh, đầu tư nên quyết định hợp tác với đối tác. Cứ chần chừ quá lâu thì cơ hội sẽ trôi qua mất, bạn sẽ bỏ phí một khoản kha khá đấy. 

 

Đúng hôm nay, thứ Sáu (9/9), Ở HIỀN GẶP LÀNH, 3 con giáp sớm được thăng chức, rước lộc liền tay, buôn may bán đắt, đại cát đại lợi - Ảnh 3
Thực Thần cho thấy Hợi có cơ hội nhận tin vui về tài lộc. Những người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản kha khá do những mối đầu tư trước đó của mình. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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