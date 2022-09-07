THẦN TÀI CHỐT SỔ, đúng dịp Tết Trung thu, 3 con giáp tài lộc vụt sáng rực rỡ, tiền bạc rủng rỉnh, của cải tăng gấp vạn lần

Tuổi Ngọ

Trung Thu là dịp người tuổi Ngọ bước vào cục diện đại cát “Ấn Thụ Hộ Thân” nên được Thần Phật phù hộ. Tài lộ của con giáp này không ngừng mở rộng, tin vui về tiền bạc liên tiếp đến với con giáp này. Con giáp này làm bất cứ việc gì cũng đều kiếm được những khoản lợi nhuận lớn. Các khoản tiền lớn nhỏ thi nhau chảy vào túi, làm đầy thêm các khoản tích lũy của người tuổi Ngọ. Đặc biệt, con giáp này còn có cơ hội trúng xổ số với giải thưởng không nhỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, người tuổi Ngọ hoàn toàn có thể trở thành “phú ông giàu có”.

Trung Thu là dịp người tuổi Ngọ bước vào cục diện đại cát “Ấn Thụ Hộ Thân” nên được Thần Phật phù hộ. Tài lộ của con giáp này không ngừng mở rộng, tin vui về tiền bạc liên tiếp đến với con giáp này. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Ngày rằm tháng 8 âm lịch là thời điểm mà tuổi Thân thực sự thỏa mãn với những gì mình nhận được. Bao vất vả cực nhọc trước đó dường như tiêu tan hết cả, khổ tận cam lai chính là đây. Bắt đầu từ tết Trung thu, do được cát tinh soi chiếu, nên người tuổi Thân rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng của con giáp này tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Thân có thể trở thành đại gia lắm tiền nhiều của.