Hôm nay (9/9/2022): 3 tuổi sự nghiệp sa sút, tiền bạc hao hụt, lành ít dữ nhiều, cần hết sức lưu tâm

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 07:40

Dự báo tử vi cho 12 con giáp trong hôm nay cho thấy vì có đụng độ hung tinh nên 3 con giáp này cần cẩn trọng công việc trắc trở, dễ có nguy cơ tiền mất tật mang

Tuổi Dậu

Ngày Tương Xung, người tuổi Dậu đụng độ hung tinh nên công việc vì thế mà không được hanh thông, suôn sẻ như ý. Đặc biệt có kẻ tiểu nhân đang ganh ghét, đố kị với những gì con giáp này có được nên tìm cơ hội để hãm hại bạn. Vì vậy bạn không nên tiến hành những kế hoạch lớn trong ngày để đề phòng bất trắc.

 

Hung tinh Kiếp Tài có thể là nguyên nhân gây ra những khó khăn về mặt tài chính cho người tuổi Dậu trong hôm nay. Bản mệnh có thể rơi vào cảnh nợ nần vì quá tin tưởng người khác. Trong những mối quan hệ, bạn nên thận trọng, đừng tin ai quá mức mà thiệt thân. Ngoài ra, để tránh gặp áp lực về chuyện tiền bạc, có lẽ bạn cần lên một kế hoạch chi tiêu thông minh, có như vậy bạn mới không phải hối hận vì hành động nông nổi của bản thân.

 

Hôm nay (9/9/2022): 3 tuổi sự nghiệp sa sút, tiền bạc hao hụt, lành ít dữ nhiều, cần hết sức lưu tâm - Ảnh 1
Ngày Tương Xung, người tuổi Dậu đụng độ hung tinh nên công việc vì thế mà không được hanh thông, suôn sẻ như ý. Đặc biệt có kẻ tiểu nhân đang ganh ghét, đố kị với những gì con giáp này có được nên tìm cơ hội để hãm hại bạn. Ảnh minh họa

 

Tuổi Ngọ
 
Tử vi hàng ngày 9/9/2022 chỉ ra rằng, cục diện Mão Ngọ Tương Phá sẽ khiến con giáp tuổi Ngọ phải đau đầu khi xử lý các vấn đề nội bộ trong ngày hôm nay. Những xung đột liên tục nảy sinh giữa các thành viên trong gia đình do không thể thống nhất ý kiến chung. Công việc của bản mệnh cũng không được thuận lợi khi thường xuyên có kẻ xấu bụng vì ghen tị mà sẵn sàng chơi trò tiểu nhân sau lưng bạn. Những lúc như thế này bạn cần giữ bình tĩnh và tỉnh táo để có thể đưa ra các quyết định chính xác nhất. 

 

Hung tinh rình rập nên mọi chuyện có thể không đơn giản như những gì bạn nghĩ, tốt nhất làm gì bạn cũng nên thận trọng thì hơn. Bởi có điềm báo con giáp này sẽ có thể bị lừa gạt mất một khoản tiền lớn, tiểu nhân vẫn luôn tìm cách tiếp cận để làm thân, chiếm lòng tin và dần dần nắm lấy cơ hội chiếm đoạt những gì bạn có.

 

Hôm nay (9/9/2022): 3 tuổi sự nghiệp sa sút, tiền bạc hao hụt, lành ít dữ nhiều, cần hết sức lưu tâm - Ảnh 2
Tử vi hàng ngày 9/9/2022 chỉ ra rằng, cục diện Mão Ngọ Tương Phá sẽ khiến con giáp tuổi Ngọ phải đau đầu khi xử lý các vấn đề nội bộ trong ngày hôm nay. Những xung đột liên tục nảy sinh giữa các thành viên trong gia đình do không thể thống nhất ý kiến chung. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra có chút vất vả. Do có tác động của hung tinh nên điềm báo có người cố tình gây khó dễ cho công việc của người tuổi này. Những tưởng các kế hoạch sắp thu gặt thành quả thì bị tiểu nhân phá hoại nên sinh ra nhiều rắc rối. Con giáp này nên cố gắng giữ mồm giữ miệng không để kẻ xấu mang ra làm trò tiêu khiển. 

Vận trình tài lộc kém sắc. Những quyết định đầu tư, làm ăn thiếu sáng suốt dễ khiến bản mệnh phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Nếu không muốn rơi vào tình cảnh túng thiếu thì con giáp này nên sớm có kế hoạch quản lý tài chính thông minh.

Hôm nay (9/9/2022): 3 tuổi sự nghiệp sa sút, tiền bạc hao hụt, lành ít dữ nhiều, cần hết sức lưu tâm - Ảnh 3
Vận trình tài lộc kém sắc. Những quyết định đầu tư, làm ăn thiếu sáng suốt dễ khiến bản mệnh phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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