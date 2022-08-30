Tử vi hôm nay (4/8 âm lịch), Thần Đồng tiên tri trổ tài dự đoán, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền kiếm về nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc vượng phát, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 05:55

Tử vi hôm nay (4/8 âm lịch) cho biết có tới 3 con giáp may mắn được Quý Nhân nâng đỡ, tài lộc dồi dào, trúng số dễ như chơi, sự nghiệp có bước đột phá, vận trình hanh thông.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính tình mạnh mẽ, nói được, làm được. Dần cũng được biết đến với thái độ kiên trì, tận tâm với công việc. Khi quyết định làm việc gì, con giáp này sẽ nỗ lực cho đến khi đạt được mục tiêu. Nhờ vậy mà trong môi trường nào, họ cũng dễ dàng gây thiện cảm với mọi người xung quanh và có thêm cho mình những mối quan hệ tốt đẹp để giúp đỡ mình sau này. 

Đặc biệt, con giáp này luôn giữ được tinh thần cầu tiến, học tập suốt đời. Họ thậm chí cũng không ngại chuyển chuyển ngành, đổi nghề khi đã có tuổi. Tử vi hôm nay (4/8 âm lịch) cho biết con đường tài vận của tuổi Dần sẽ bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên thăng tiến vèo vèo.  

Cụ thể, trong sự nghiệp sự nỗ lực chứng tỏ khả năng cộng thêm với việc có các mối quan hệ tốt cuối cùng đã giúp cho Dần có được cơ hội thăng chức, tăng lương, ký hợp đồng dài hạn trong thời gian tới.

Ngoài ra, những người làm kinh doanh cũng cần chú ý hơn khi các cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn đến với mình. Chưa hết, các dự án đầu tư của họ được quý nhân giúp đỡ tận tình nên hứa hẹn mang về khoản tiền khủng cho Dần. 

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Tử vi hôm nay (4/8 âm lịch) cho biết con đường tài vận của tuổi Dần sẽ bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên thăng tiến vèo vèo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp trong hôm nay (4/8 âm lịch) người tuổi Mão sẽ có nhiều điềm lành và may mắn. Tuổi Mão vốn là mẫu người có tính cách hòa đồng, không thích đi gây chuyện, ở thế hòa bình nên cũng vì vậy trong thời gian này công việc của họ khá ổn định. Tuy nhiên, có sự hỗ trợ của cát tinh nên chắc chắn sẽ có sự đổi mới, thăng tiến trong đường công danh.

Về phương diện tài lộc của con giáp này được cho khá là rủng rỉnh. Họ rất biết cách giữ tiền, tiết kiệm vậy nên có 1 khoản kha khá. Và nếu định đầu tư hay kinh doanh thì bây giờ là khoản thời gian cực kỳ thuận lợi để bản mệnh có thể nghĩ đến điều này. 

Thời gian này, tuổi Mão có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Bởi vậy nên con giáp này hãy tự tin đón nhận những tin tốt lành đến với mình nhé.

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Theo tử vi 12 con giáp trong hôm nay (4/8 âm lịch) người tuổi Mão sẽ có nhiều điềm lành và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của con giáp này. 

Đúng hôm nay (4/8 âm lịch) con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Ngoài ra trong kinh doanh, các hợp đồng đầu tư đều có bước tiến triển thuận lợi, làm việc trơn tru khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối. 

Thậm chí, chỉ cần họ làm theo những gì được chỉ dẫn, rất có thể sẽ mang lại nguồn thu dồi dào cho bản mệnh trong thời gian này. 

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Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Qua đêm nay, quý nhân nâng đỡ, khai mở vận mệnh, 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, sự nghiệp có được thành công xuất sắc, tài lộc chạm đỉnh, vận trình sắp tới vinh quang không thiếu

Qua đêm nay, quý nhân nâng đỡ, khai mở vận mệnh, 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, sự nghiệp có được thành công xuất sắc, tài lộc chạm đỉnh, vận trình sắp tới vinh quang không thiếu

Theo tử vi 12 con giáp qua đêm nay có tới 3 con giáp may mắn được quý nhân nâng đỡ làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào, gặp nhiều chuyện vui trong cuộc sống.

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