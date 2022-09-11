Tử vi hôm nay (11/9), 3 con giáp buôn may bán đắt, lộc lá tăng tiến, công danh nhảy vọt, thảnh thơi mà hưởng

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 04:00

Tử vi Chủ nhật ngày 11/9/2022 của 12 con giáp chỉ ra rằng vận trình ngày mới của 3 tuổi này khá hanh thông, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới 11/9/2022 của 12 con giáp, người tuổi Mão trong ngày Mão Hợi tam hợp nên mọi việc tiến hành trong ngày đều rất thuận lợi. Con giáp này không gặp bất cứ trở ngại nào về chuyên môn, thậm chí còn nảy sinh được nhiều ý tưởng độc đáo khiến ai cũng bất ngờ. Hãy phát huy tối đa khả năng của mình để đạt được mục tiêu như mong muốn. Nhất là những người đang cầu danh, muốn tăng quyền lực, thăng chức thì càng có lợi. 

Vận trình tài lộc trong ngày khởi sắc, thậm chí bản mệnh còn may mắn hơn khi có người cho tiền, trúng thưởng hoặc được trả nợ. May mắn của con giáp này không ít nên nhiều người muốn thử vận may ở những trò như xổ sổ, lô đề, bài bạc. Bản mệnh có thể thử vận may của mình tuy nhiên không nên quá sa đà mà hãy tập trung tiền vào những hoạt động đầu tư lành mạnh.

Tử vi hôm nay (11/9), 3 con giáp buôn may bán đắt, lộc lá tăng tiến, công danh nhảy vọt, thảnh thơi mà hưởng - Ảnh 1
Theo tử vi ngày mới 11/9/2022 của 12 con giáp, người tuổi Mão trong ngày Mão Hợi tam hợp nên mọi việc tiến hành trong ngày đều rất thuận lợi. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Thiên Ấn giúp sức, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh cũng đang tiến triển tốt. Tuổi Mùi biết được thế mạnh của mình ở đâu, phát huy được ưu thế của mình và nhận được sự công nhận của cấp trên. Bản mệnh cống hiến hết mình, không quản ngại khó khăn để giành lấy thành công, đạt được mục tiêu mình mong muốn.

 

Thực Thần soi bóng,  tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Có may mắn góp phần, nhưng phần nhiều là do con giáp này chăm chỉ làm ăn chẳng quản ngày đêm. Mục tiêu đã đề ra là cố gắng hoàn thành bằng được. Có đầu óc thì chẳng lo đói kém, bản mệnh đủ thông minh để tạo ra thời cơ cho chính bản thân mình.

 

Tử vi hôm nay (11/9), 3 con giáp buôn may bán đắt, lộc lá tăng tiến, công danh nhảy vọt, thảnh thơi mà hưởng - Ảnh 2
Thiên Ấn giúp sức, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh cũng đang tiến triển tốt. Tuổi Mùi biết được thế mạnh của mình ở đâu, phát huy được ưu thế của mình và nhận được sự công nhận của cấp trên. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đón Thiên Ấn dẫn đường, vận trình sự nghiệp trong tử vi ngày 11/9/2022 vô cùng tươi sáng. Bản mệnh gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc nhờ tài năng của mình. Con giáp này khá biết cách nắm bắt thời cơ, bạn đủ tỉnh táo để chuẩn bị sẵn sàng cho cơ hội đến với mình bất cứ lúc nào nên không hề bất ngờ hay hoang mang khi đứng trước những thử thách lớn lao.

 

Chính Tài dẫn lối, vận trình sự nghiệp suôn sẻ cũng phần nào giúp cho con đường tài lộc càng thêm hanh thông vượng phát. Lương thưởng tăng thêm, bản mệnh lại có thói quen chi tiêu hợp lý, có kế hoạch tài chính rõ ràng nên hiếm khi lâm phải cảnh nợ nần.

 

Tử vi hôm nay (11/9), 3 con giáp buôn may bán đắt, lộc lá tăng tiến, công danh nhảy vọt, thảnh thơi mà hưởng - Ảnh 3
Người tuổi Sửu đón Thiên Ấn dẫn đường, vận trình sự nghiệp trong tử vi ngày 11/9/2022 vô cùng tươi sáng. Bản mệnh gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc nhờ tài năng của mình. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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