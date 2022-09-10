Đúng 19 giờ tối nay Rằm tháng 8, 3 con giáp mở cửa rước Thần Tài, nhận bao lì xì "siêu to khổng lồ", có tiền tỷ dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 09:25

Tử vi học có nói, tối Rằm tháng 8 âm lịch này vào đúng 19 giờ, tài vận 3 tuổi sau có nhiều chuyển biến tích cực đáng mong chờ, gầy dựng được khối tàn sản như mơ ước

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân đa phần đều là những người thông minh, sáng dạ, lạc quan trước khó khăn và luôn nhìn cuộc sống với con mắt hài hước và vui tươi, chuyện gì cũng không làm khó được họ.

Tử vi học có nói, trong năm nay, nửa đầu năm sẽ là thời kỳ thử thách với người tuổi Thân. Nhưng từ 19 giờ tối nay, ngày Rằm tháng 8 âm trở đi, những chuyện xui xẻo sẽ biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của người tuổi Thân. Những chuyện tốt lành sẽ đến với họ tới tấp, đem lại cho họ vô số các cơ hội tốt trong cả cuộc sống lẫn công việc. Tuổi Thân sẽ gặp được cơ hội vàng giúp họ gầy dựng cơ ngơi vững chắc, bên cạnh đó tiền tài cũng tự động chạy vào túi nhiều đến mức không ai ngờ. Nếu biết nắm bắt tốt, người tuổi Thân có thể kiếm được những khoản tiền mà trước đây họ không dám nghĩ tới, thậm chí đổi đời, trở thành đại gia.

Đúng 19 giờ tối nay Rằm tháng 8, 3 con giáp mở cửa rước Thần Tài, nhận bao lì xì 'siêu to khổng lồ', có tiền tỷ dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong năm nay, nửa đầu năm sẽ là thời kỳ thử thách với người tuổi Thân. Nhưng từ 19 giờ tối nay, ngày Rằm tháng 8 âm trở đi, những chuyện xui xẻo sẽ biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của người tuổi Thân. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, biết trước biết sau và dĩ hòa vi quý, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống khó khăn đến đâu cũng có người sẵn lòng giúp đỡ. Người xưa thường nói, người không vì mình trời tru đất diệt, trong cuộc sống này, tuổi Mão biết yêu thương bản thân, nhờ vậy mà cũng có thể yêu thương mọi người xung quanh, có thể đem đến nhiều niềm vui cho mọi người. 

Tử vi học có nói, bước qua 19 giờ tối Rằm tháng 8 âm lịch này, những người tuổi Mão được trời ban nhiều phước lành, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang khởi sắc đáng kể. Đặc biệt, đây là giai đoạn hoàng kim nhất trong năm, một khi cơ hội tốt xuất hiện, tuổi Mão sẽ giàu có và viên mãn không ngờ. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Mão sẽ có quý nhân chiếu cố, có khả năng kiếm được cơ hội đổi đời.

Đúng 19 giờ tối nay Rằm tháng 8, 3 con giáp mở cửa rước Thần Tài, nhận bao lì xì 'siêu to khổng lồ', có tiền tỷ dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Tử vi học có nói, bước qua 19 giờ tối Rằm tháng 8 âm lịch này, những người tuổi Mão được trời ban nhiều phước lành, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang khởi sắc đáng kể. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có một năm 2022 nhiều biến động. Những tháng đầu năm tuy có khó khăn nhưng những tháng cuối năm vận may sẽ lội ngược dòng. Hợi luôn mong muốn mình có một cuộc sống sung túc, viên mãn. Sắp tới đây, mong ước ấy có thể sẽ thành sự thật.

Từ 19 giờ tối Rằm tháng 8 âm lịch, Hợi gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối giúp từ giờ đến cuối năm Hợi thăng hoa cả tình lẫn tiền. Họ không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có cả về mặt tình cảm. Hợi làm gì cũng thuận lợi, càng chăm chỉ càng kiếm được nhiều tiền. Đây cũng là giai đoạn hoàng kim nhất trong năm của Hợi.

Đúng 19 giờ tối nay Rằm tháng 8, 3 con giáp mở cửa rước Thần Tài, nhận bao lì xì 'siêu to khổng lồ', có tiền tỷ dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Từ 19 giờ tối Rằm tháng 8 âm lịch, Hợi gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối giúp từ giờ đến cuối năm Hợi thăng hoa cả tình lẫn tiền. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Phát tài lớn, đổi đời vào đúng 12 giờ trưa nay (10/9), 3 con giáp một bước lên tiên, hưởng cạn vinh hoa phú quý của thiên hạ, hột xoàn kim cương nhiều đếm không xuể

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Tử vi từ 12 giờ trưa hôm nay (10/9) trở đi, 3 tuổi sau sẽ có vận may lội ngược dòng, viên mãn đủ đầy hơn người

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