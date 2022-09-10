Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9-11/9): NGỌC HOÀNG TRẢI THẢM VÀNG, 3 con giáp được kiệu vàng đưa đón, làm gì cũng gặp may, tiền của đề huề, băng băng tiến lên hàng ngũ đại gia

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 08:18

Tử vi cuối tuần của 12 con giáp cho hay vận thế của 3 con giáp này đã đến, liên tiếp gặt hái được thành công trong mọi lĩnh vực

Tuổi Thìn

Công việc 2 ngày cuối tuần của người tuổi Thìn cũng vô cùng thuận lợi. Trong bạn hội tụ đủ các yếu tố tự tin, nhanh nhạy và khéo léo để giải quyết mọi vấn đề. Những ý tưởng, sáng kiến của người tuổi Thìn cũng được sếp trên và đồng nghiệp hết mực tán thành. Bên cạnh tuổi Thìn còn có những người đồng nghiệp tận tâm, luôn giúp đỡ bạn trong mọi tình huống hiểm nguy nhất. Có thể trong một vài ngày tới, bạn sẽ được cân nhắc lên một vị trí hoàn toàn mới.  

Vận tài lộc tương đối êm đềm. Tuổi Thìn được dự đoán có quý nhân phù trợ nên thường ngày không phải lo lắng nhiều đến vấn đề tiền bạc. Công việc kinh doanh, buôn bán của bạn gặp khá nhiều thuận lợi trong hôm nay. Tuổi Thìn có thêm những khách hàng mới, việc kí kết hợp đồng cũng vô cùng êm xuôi. Bạn đang kiếm được một khoản kha khá và có ý định mở rộng hơn mô hình kinh doanh của mình. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9-11/9): NGỌC HOÀNG TRẢI THẢM VÀNG, 3 con giáp được kiệu vàng đưa đón, làm gì cũng gặp may, tiền của đề huề, băng băng tiến lên hàng ngũ đại gia - Ảnh 1
Công việc 2 ngày cuối tuần của người tuổi Thìn cũng vô cùng thuận lợi. Trong bạn hội tụ đủ các yếu tố tự tin, nhanh nhạy và khéo léo để giải quyết mọi vấn đề. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trong cuối tuần này khá suôn sẻ, thuận lợi. Mặc dù con giáp này không có kế hoạch thay đổi công việc nhưng sẽ bất ngờ nhận được quyết định phân công công tác có lợi, phát huy được thế mạnh và năng lực của bản thân. Mọi thứ tiến triển vô cùng tốt đẹp, người tuổi Dần cũng được được nhiều bước tiến mới. Hơn nữa, bản mệnh còn được quý nhân giúp đỡ, chỉ cần làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, sáng tạo thì đường phát triển trong tương lai ngày càng tươi sáng, được đồng nghiệp ngưỡng mộ, cấp trên coi trọng.

Về vận tài lộc, các lĩnh vực con giáp này muốn đầu tư, hợp tác đều tiến triển tốt đẹp nên thu nhập đều đặn. Một vài người có lộc trời ban, có thể là một khoản tiền từ việc trúng số. Nếu bản mệnh biết tích lũy thì càng tốt hơn nữa.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9-11/9): NGỌC HOÀNG TRẢI THẢM VÀNG, 3 con giáp được kiệu vàng đưa đón, làm gì cũng gặp may, tiền của đề huề, băng băng tiến lên hàng ngũ đại gia - Ảnh 2
Về vận tài lộc, các lĩnh vực con giáp này muốn đầu tư, hợp tác đều tiến triển tốt đẹp nên thu nhập đều đặn. Một vài người có lộc trời ban, có thể là một khoản tiền từ việc trúng số. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy 2 ngày cuối tuần này, các mối quan hệ của tuổi Mão trở nên hài hòa hơn, con giáp này cũng đã giữ được chữ tín và giành được lòng tin từ mọi người. Bản mệnh cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng tươi mới trong mình khi làm được một điều tốt. Đây cũng là lúc để tuổi Mão thực hiện các dự án đang ấp ủ với sự hỗ trợ của cát tinh. Đầu tiên con giáp này cần chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết, sau đó là kêu gọi sự hưởng ứng và hỗ trợ của những người xung quanh. Những điều này sẽ giúp các kế hoạch của bản mệnh đảm bảo thành công.

Tài tinh là dấu hiệu tốt cho tuổi Mão có nghề phụ mang tới tiền bạc giúp con giáp này mua sắm những món đồ mà mình yêu thích. Tuy nhiên, đừng vì thế mà tiêu xài quá hoang phí, bản mệnh nên có kế hoạch tiết kiệm khi đang có sẵn nhiều tiền.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9-11/9): NGỌC HOÀNG TRẢI THẢM VÀNG, 3 con giáp được kiệu vàng đưa đón, làm gì cũng gặp may, tiền của đề huề, băng băng tiến lên hàng ngũ đại gia - Ảnh 3
Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy 2 ngày cuối tuần này, các mối quan hệ của tuổi Mão trở nên hài hòa hơn, con giáp này cũng đã giữ được chữ tín và giành được lòng tin từ mọi người. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối năm Nhâm Dần 2022, NGỌC HOÀNG CHỐT SỔ VÀNG, 3 con giáp đại phát tài lộc, tiền tài bùng nổ, gia đạo sung túc, phú quý hơn người

Cuối năm Nhâm Dần 2022, NGỌC HOÀNG CHỐT SỔ VÀNG, 3 con giáp đại phát tài lộc, tiền tài bùng nổ, gia đạo sung túc, phú quý hơn người

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