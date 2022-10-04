Tử vi đúng Rằm tháng 9 âm lịch: Vạn tượng sinh sôi, 3 con giáp thuận lợi trăm đường, công danh sự nghiệp hanh thông, tiền tài tứ phía đổ về

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 17:52

Đây là thời điểm 3 con giáp này có trong tay rất nhiều cơ hội tốt. Nếu nắm bắt được, họ có thể đổi đời.

Tuổi Thìn

Tử vi đúng Rằm tháng 9 âm lịch: Vạn tượng sinh sôi, 3 con giáp thuận lợi trăm đường, công danh sự nghiệp hanh thông, tiền tài tứ phía đổ về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Thìn có số sướng, tiền bạc dồi dào. Với tính tình thẳng thắn, chịu thương chịu khó của tuổi Thìn cũng chiếm được không ít tình cảm của mọi người. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, con giáp này luôn có quý nhân phù trợ nên ít khi nào lâm vào cảnh đường cùng.

Tử vi học có nói, đúng Rằm tháng 9 âm lịch này, cuộc sống tuổi Thìn sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Cuộc sống của Thìn bước lên một tầm cao mới. Từ công việc, tài vận đến mối quan hệ xung quanh đều được cải thiện từng bước. Thêm vào đó, Thìn được quý nhân chiếu cố nên có cơ hội làm giàu.

Cuối năm 2022 này, nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn những người tuổi Thìn gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Tuổi Mùi

Tử vi đúng Rằm tháng 9 âm lịch: Vạn tượng sinh sôi, 3 con giáp thuận lợi trăm đường, công danh sự nghiệp hanh thông, tiền tài tứ phía đổ về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tuổi Mùi là người thấu tình đạt lý, sống có tình nghĩa, nên tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Đa số, những người tuổi Mùi không quen nhờ vả người khác nhưng những lúc gặp khó khăn hoạn nạn, đều có quý nhân xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ. Những người này không chỉ bên cạnh tuổi Mùi bước qua gian khổ mà còn giúp họ xây dựng sự nghiệp, giúp họ kiếm được nhiều tiền để xây dựng cuộc sống ấm no sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi cho biết, kể từ Rằm tháng 9 âm lịch này, những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Thời điểm này, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn.

Từ giờ đến cuối năm, con giáp này sẽ gặp được cơ hội vàng và thăng hoa bất ngờ. Có thể tuổi Mùi sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị.

Tuổi Hợi

Tử vi đúng Rằm tháng 9 âm lịch: Vạn tượng sinh sôi, 3 con giáp thuận lợi trăm đường, công danh sự nghiệp hanh thông, tiền tài tứ phía đổ về - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, tuổi Hợi là một trong những con giáp đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở. Đa số người tuổi Hợi đều rất kiên cường mạnh mẽ, họ không ngại vấp ngã, họ luôn tâm niệm rằng, chỉ cần nỗ lực không ngừng thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp. Những tháng cuối năm 2022 này, cuộc sống tuổi Hợi sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực không ngờ.

Tử vi học có nói, kể từ Rằm tháng 9 âm lịch, cuộc sống tuổi Hợi sẽ khổ tận cam lai. Công việc tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, những khó khăn trước đó sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Bên cạnh đó, con giáp này sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển trong thời gian tới. Cuối tuần, tuổi Hợi gặp nhiều hỷ sự, giúp cuộc sống thoải mái và vui vẻ, thỏa sức sáng tạo. Trước khi kết thúc năm 2022 này, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội đổi đời, tình tiền đủ đầy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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