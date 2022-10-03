Trúng số độc đắc tận 3 lần trong tuần mới này (3-9/10): 3 con giáp tạm biệt nghèo khó, vươn mình đón vận giàu sang, tiền bạc phủ phê, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 08:09

Tử vi cho biết trong tuần mới này (3-9/10), có những con giáp này cực kỳ may mắn về mặt tiền bạc, trúng được quả đậm nửa đời sau không lo nghèo đói.

Tuổi Dần

Dần thường thông minh và linh hoạt. Con giáp này cũng là những người dũng cảm và ngoan cường. Trong cuộc sống, con giáp này luôn giữ vững tinh thần lạc quan, có niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp.

Trúng số độc đắc tận 3 lần trong tuần mới này (3-9/10): 3 con giáp tạm biệt nghèo khó, vươn mình đón vận giàu sang, tiền bạc phủ phê, công danh thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (3-9/10) cho biết, Dần có tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Ngoài ra, các chú Hổ của chúng ta hãy chú ý ăn mặc đẹp trước khi đi gặp đối tượng, vì rất có cơ hội gặp được người ưng ý. Nếu con độc thân thì đây chính là cơ hội tốt giúp bạn tìm kiếm được một nửa đích thực đáng mong đợi của mình.

Người tuổi Dần vốn thông minh, sáng suốt trong công việc, tổng thể tài lộc trong tuần mới này vô cùng khởi sắc, đặc biệt trong thời gian này sẽ gặp nhiều may mắn, có tài vận hanh thông, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người còn mua nhà mua xe.

Tuổi Mùi

Mùi vốn là con giáp cần cù, chăm chỉ, chính vì vậy mà tiền bạc cũng sẽ về với Mùi trong tuần này (3-9/10), là phần thưởng xứng đáng vì con giáp này đã cố gắng suốt thời gian qua.

Trúng số độc đắc tận 3 lần trong tuần mới này (3-9/10): 3 con giáp tạm biệt nghèo khó, vươn mình đón vận giàu sang, tiền bạc phủ phê, công danh thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, tử vi tuần mới dự báo, tài vận của con giáp tuổi Mùi sẽ vô cùng hanh thông. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân. Mùi được cấp trên đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc hết mình cùng những cống hiến to lớn mà con giáp này đã dành cho công việc.

Cuộc sống của con giáp tuổi Mùi được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Mùi làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, Mùi gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn.

Tuổi Mão

Mão thường có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc. Thực chất, con giáp này rất tốt bụng, sống chân thành, nhiệt tình trong công việc cũng như với những người thân quen xung quanh.

Tử vi tuần mới (3-9/10) cho biết, dường như thần May Mắn đang đứng về phía người tuổi Mão, bằng chứng là vận trình của bạn hanh thông hơn hẳn, làm gì cũng có tin vui báo về.

Trúng số độc đắc tận 3 lần trong tuần mới này (3-9/10): 3 con giáp tạm biệt nghèo khó, vươn mình đón vận giàu sang, tiền bạc phủ phê, công danh thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân của Mão không ai khác mà chính là những người đồng nghiệp bên cạnh. Bất kể làm việc gì, thái độ của tuổi Mão sẽ giúp họ được cấp trên tín nhiệm hơn, đồng nghiệp ngưỡng mộ hơn, từ đó con đường sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, thậm chí có cơ hội thăng chức tăng lương. Không những thế, Mão còn được nhiều người giúp sức, cộng thêm ý chí và lòng nhiệt huyết của mình, chắc chắn sẽ không ngừng dâng cao, giành được thành công ngoài mong đợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Dưới đây là top con giáp may mắn, tài lộc khởi sắc, sự nghiệp ngày một thăng tiến, gánh vàng, gánh bạc về nhà trong tuần mới này (3-9/10).

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