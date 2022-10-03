Tử vi 2 ngày sắp tới (4, 5/10): Trời thương phật độ, 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, hóa giải mọi xui xẻo, may mắn gõ cửa, tài lộc đổ về ào ào, hầu bao rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 12:10

Tử vi cho biết, trong 2 ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này (4, 5/10), 3 con giáp này sẽ hứng trọn tài lộc, gặt hái được vô vàn thành công cũng như may mắn nên dễ thăng hoa về mọi mặt.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ vốn dĩ có tính cách vô cùng mạnh mẽ, cương trực, ngay thẳng và không ngại đối đầu với gian nan cũng như thử thách. Những con giáp tuổi Dần không cho phép bản thân nghỉ ngơi tử do hay thả phanh khi chưa đạt được thành công và nắm địa vị trong tay.

Tử vi 2 ngày sắp tới (4, 5/10): Trời thương phật độ, 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, hóa giải mọi xui xẻo, may mắn gõ cửa, tài lộc đổ về ào ào, hầu bao rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 2 ngày tới đây (4, 5/10), những con giáp tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều niềm vui lớn khi công sức mà họ bỏ ra có được sự đền đáp vô cùng xứng đáng. Không chỉ ngày càng chăm chỉ, những con giáp này tài vận liên tục đổ về, tiêu hoài cũng không hết. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Thậm chí chuyện tình cảm của họ cũng gặp được nhiều tin vui, những người độc thân cũng dễ tìm được ý chung nhân của mình.

Tuổi Mùi

Những người sinh năm Mùi được biết đến với tính cách dễ gần, lạc quan và yêu đời. Họ sở hữu trái tim nhân hậu, hay giúp đỡ người khác. Trong công việc cũng như cuộc sống, người tuổi này luôn tin rằng với sự nỗ lực bền bỉ của bản thân, họ sẽ đạt được thành công đúng như mong đợi. 

Tử vi 2 ngày sắp tới (4, 5/10): Trời thương phật độ, 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, hóa giải mọi xui xẻo, may mắn gõ cửa, tài lộc đổ về ào ào, hầu bao rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 2 ngày sắp tới đây (4, 5/10), vận may tự tìm đến với con giáp tuổi Mùi. Người làm kinh doanh buôn bán thì có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Sau nhiều khó khăn, vất vả, con giáp tuổi Mùi cũng đạt được thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân mình.

Từ giai đoạn này trở đi, con giáp tuổi Mùi cần phải tỉnh táo để nắm bắt mọi cơ hội và đạt được những thành tựu như mong đợi. Đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc, hướng kinh doanh mới hoặc đầu tư vào lĩnh vực mà họ am hiểu. Nỗ lực hết mình trong công việc, con giáp này sẽ thu về thành quả xứng đáng.

Tuổi Tuất

Trong 2 ngày sắp tới đây (4, 5/10), vận khí vượng, cuộc sống của Tuất sẽ suôn sẻ và trôi chảy. Nhờ có sự hỗ trợ của cát tinh, Tuất có thể tự tin thể hiện khả năng, tin tưởng hơn vào lựa chọn của mình. Sự quyết đoán sẽ giúp bạn giành về nhiều thắng lợi.

Tử vi 2 ngày sắp tới (4, 5/10): Trời thương phật độ, 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, hóa giải mọi xui xẻo, may mắn gõ cửa, tài lộc đổ về ào ào, hầu bao rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày này, Tuất được Thần Tài che chở, ban tài phát lộc. Vì vậy dù làm ở lĩnh vực gì Tuất cũng gặp thuận lợi, thu nhập được cải thiện, không còn nỗi lo về tiền bạc. Đây sẽ là thời điểm thích hợp cho người làm đầu tư, kinh doanh đưa ra những quyết định ký kết hợp đồng. Một số người có thể hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, đem về nguồn tiền đầy khả quan.

Chuyện tình cảm của Tuất cũng có nhiều khởi sắc và mang tới nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho tuổi này. Tuất sẽ cảm thấy hạnh phúc vì nhận ra những giá trị mà trước đây chưa biết tới và trân trọng những gì đang có, biết cảm thông và thấu hiểu hơn trong mối quan hệ với nửa kia.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc tận 3 lần trong tuần mới này (3-9/10): 3 con giáp tạm biệt nghèo khó, vươn mình đón vận giàu sang, tiền bạc phủ phê, công danh thăng tiến

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