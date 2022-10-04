Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mùng 10/9 âm lịch: 3 con giáp được an bài sẵn mệnh giàu sang, tiền nối đuôi nhau chảy về tài khoản, cuộc sống từ đây lên hương khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 10:40

Tử vi dự báo, đúng 16h chiều mai (10/9 âm lịch), 3 con giáp này nhất định sẽ gặp may mắn bất ngờ về tiền bạc, nhanh chóng nắm bắt cuộc đời nhất định sẽ bước sang trang mới đầy huy hoàng.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ, đôi khi tỏ ra bảo thủ, bướng bỉnh. Tuy vậy, đa phần họ đều là người tốt, hay giúp đỡ mọi người. Trong công việc, con giáp tuổi này có chí làm giàu, không thích an nhàn, an phận. Người tuổi này giỏi thuyết phục người khác, có tầm nhìn xa trông rộng nên làm gì cũng có thể thành công.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mùng 10/9 âm lịch: 3 con giáp được an bài sẵn mệnh giàu sang, tiền nối đuôi nhau chảy về tài khoản, cuộc sống từ đây lên hương khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 16h chiều mai (10/9 âm lịch), người tuổi Sửu được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại.

Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có sức hấp dẫn đặc biệt trong mắt người khác phái. Họ luôn hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và hào phóng, đi tới đâu cũng lan toả nguồn năng lượng tích cực tới mọi người. Người tuổi này đặc biệt ham học hỏi, đi đâu làm gì cũng thích tìm hiểu, thu thập thông tin nên thường có kiến thức sâu rộng, am hiểu về nhiều vấn đề.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mùng 10/9 âm lịch: 3 con giáp được an bài sẵn mệnh giàu sang, tiền nối đuôi nhau chảy về tài khoản, cuộc sống từ đây lên hương khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, đúng 16h chiều mai (10/9 âm lịch), người tuổi Mùi sẽ có bước nhảy đột phá trong vận trình. Cụ thể, tài lộc của họ ngày càng vượng, người làm công ăn lương hay làm kinh doanh đều tiền bạc rủng rỉnh, mùa màng bội thu, "vàng bạc chất thành núi".

Vốn là người khôn ngoan, trưởng thành và khéo léo, nay bên ngoài nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, bên trong có người thân phù trợ, người tuổi Mùi hứa hẹn có thể làm nên bước tiến lớn trong sự nghiệp, thu nhập nhân đôi. 

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ luôn rất khiêm tốn, cẩn trọng và đặc biệt hay giúp đỡ người khác. Họ thông minh sắc sảo, dễ  đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có cả tiền bạc và địa vị. Có thể nói rằng họ là con giáp có tính cách tốt và chỉ số IQ cao trong mắt mọi người.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mùng 10/9 âm lịch: 3 con giáp được an bài sẵn mệnh giàu sang, tiền nối đuôi nhau chảy về tài khoản, cuộc sống từ đây lên hương khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiên tri dự báo rằng, đúng 16h chiều mai (mùng 10/9 âm lịch), vận trình của người tuổi Ngọ sẽ đánh dấu bước ngoặt đáng kể. Họ dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng sẽ hanh thông hơn trước đây nhiều lần, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, hứa hẹn sẽ lập được thành tích xuất sắc, mở ra tương lai tươi sáng, huy hoàng.

Sự nghiệp thuận lợi cũng sẽ kéo tài lộc tăng theo. Nhìn chung, kể từ đây cho tới cuối tháng là quãng thời gian rất đáng chờ đợi của con giáp này, "thời tới cản không nổi". 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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