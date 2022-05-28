Tử vi dự đoán sau 18h ngày mai 29/5: THẦN TÀI ban phát vàng bạc, con giáp này may mắn hưởng trọn, của cải đuề huề, ngồi mát ăn bát vàng, vinh hoa phú quý, công danh xán lạn, tình duyên rộng mở

Sự nghiệp: Ngày mai có Tam Hợp cục che chở, bạn rất kiên trì đi theo mục tiêu đã đặt ra và gặp thuận lợi. Tuy nhiên khuyết điểm của người tuổi Mão là thúc ép người khác quá nhiều. Bạn có phần khắt khe hơn với đồng nghiệp, đối tác. Khi nói chuyện cần nhớ kiềm chế bản thân, đừng quá khó khăn với họ.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài nhà kho và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không lên lui tới những nơi này nhiều hoặc dịch chuyển vị trí, tiến hành sửa chữa ở đây. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tài lộc: Mặt tài của người tuổi Mão ngày mai thiên về sự tìm tòi, học hỏi nhiều hơn. Bạn giàu tình cảm nhiều ý tưởng, bạn góp phần thăng hoa trong phần doanh thu của nhóm. Ở mặt các con số người tuổi Mão cũng khá sáng tạo nên được cấp trên để ý tới.

Ngày mai có Tam Hợp cục che chở, bạn rất kiên trì đi theo mục tiêu đã đặt ra và gặp thuận lợi. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Ngày mai bạn yêu thích được khám phá mọi thứ xung quanh, biết tự tìm tòi và học hỏi nhiều kiến thức. Những bạn nhỏ đang đi học sẽ gặp nhiều thuận lợi. Bạn giàu tình cảm và nhiều ý tưởng, nhờ những ý kiến sáng tạo của mình mà tuổi Tị sẽ được cấp trên để ý tới.

Tài lộc: Ngày mai người tuổi Tị làm việc khá tự do, muốn mình được trải nghiệm nhiều hơn là vùi đầu vào văn phòng. Những người làm nghề viết lách, văn chương, quảng cáo sẽ có lợi về mặt tiền bạc hơn.

Người độc thân đừng vội từ chối những lời mối mai, làm quen mà người thân giới thiệu nhé. Hãy cứ thoải mái gặp gỡ, tự cho mình cơ hội để làm quen những người mới. Đâu cần phải đặt nặng kết quả cuối cùng mà tự gây căng thẳng cho bản thân và đối phương, cứ coi như kết bạn làm quen thôi.

Ngày mai bạn yêu thích được khám phá mọi thứ xung quanh, biết tự tìm tòi và học hỏi nhiều kiến thức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Tử vi ngày mai của bạn có quan hệ Tam Hợp là quý nhân che chở. Dần Ngọ Tuất tam hợp đồng âm khí. Bạn làm việc khá tự do, muốn mình được trải nghiệm nhiều hơn là vùi đầu vào văn phòng, vì thế mà tuổi này sẽ rất sáng tạo trong công việc.

Tài lộc: Mặt tài vận gặp Thiên Ấn thần sát. Tử vi ngày mai nói bạn muốn tài lộc thuận thì nên đầu tư vào mặt học hành, nghiên cứu giúp tăng hiệu suất công việc thì hơn. Những người làm nghề điều tra, thám tử, tình báo ... sẽ có tin vui về tiền bạc.

Cát thần này nâng đỡ, nhiều người thành công đến ngoài sức tưởng tượng, cũng nhờ nỗ lực và cả những trả giá trước nay của bạn. Đường tài lộc khả quan hơn so với thời gian trước.

Cát thần này nâng đỡ, nhiều người thành công đến ngoài sức tưởng tượng, cũng nhờ nỗ lực và cả những trả giá trước nay của bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo