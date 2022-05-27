Tiếp nối tử vi ngày 27/5, vào 2 ngày cuối tuần người tuổi Tý được Lục Hợp nâng đỡ trong ngày thứ 7 này, đường tình duyên vô cùng thuận lợi. Bản mệnh có thể sẽ hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng giữa đôi bên, tìm lại cảm xúc nồng nàn như thuở ban đầu.

Bên cạnh đó con giáp này còn gặp được những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Những người theo nghiệp kinh doanh sẽ nắm bắt được thời cơ từ rất sớm, khi mà người khác còn nhìn nhận ra. Chính vì thế mà khả năng thành công của người tuổi Tý cao hơn hẳn.

Vợ chồng sau những biến cố khó khăn thì cũng có được khoảng thời gian sóng yên bể lặng mà bình tâm hâm nóng lại tình cảm hôn nhân. Trong quá trình chung sống, những khúc mắc gây ra rạn nứt là không tránh khỏi nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành, miễn là tình yêu còn đó.

Trong khí đó, những người làm công ăn lương cũng có cơ hội tài lộc nhưng đừng vội vàng từ chối nhé. Quý nhân xuất hiện chỉ cho bản mệnh cách để tăng thu nhập, có thể là việc tay trái, làm thêm bên ngoài, tuy mệt mỏi hơn nhưng thành quả thu về cũng khiến con giáp này hài lòng.

Vợ chồng sau những biến cố khó khăn thì cũng có được khoảng thời gian sóng yên bể lặng mà bình tâm hâm nóng lại tình cảm hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi 2 ngày cuối tuần, Thực Thần soi bóng cho người tuổi Sửu, dẫn đường cho tài lộc về nhà. Mai, mốt là một ngày rực rỡ với con giáp này. Cát thần mang tới cho con giáp này những cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được.

Cũng nhờ thời gian qua bận rộn làm ăn nên bản mệnh đã kiếm được những khoản thu khổng lồ, xứng đáng với công sức bỏ ra. Bạn may mắn khi tìm được đối tác tin cậy cũng như có được nguồn khách hàng ổn định và đáng tin. Tài lộc tự chạy vào túi mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Bản mệnh nhận ra rằng niềm vui ở ngay bên cạnh mình, chẳng ở đâu xa và sẽ tìm thấy khi chúng ta nỗ lực, cố gắng. Cái gì là của mình thì tự khắc nó sẽ tới còn nếu đã không thuộc về mình thì dù có cố nắm lấy thì cuối cùng cũng sẽ tuột mất mà thôi.

Xem tử vi 2 ngày cuối tuần, Thực Thần soi bóng cho người tuổi Sửu, dẫn đường cho tài lộc về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

2 ngày cuối tuần này, có Tam Hợp nâng đỡ, đường tình duyên của người tuổi Tị trơn tru suôn sẻ, bản mệnh nhận được những lời yêu thương từ người ấy. Dù thời gian yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn khi cả hai luôn đồng hành bên nhau trong những sự kiện quan trọng trong cuộc đời.

Tuổi Tỵ nhờ được cát tinh nâng đỡ nên vận trình tài lộc vượng phát hơn hẳn. Con giáp này kiếm được nhiều tiền bạc, tài lộc ào ào đổ về nhà. Với nguồn thu nhập ổn định này, bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm làm việc và phát triển sự nghiệp.

Người độc thân đừng vội từ chối những lời mối mai, làm quen mà người thân giới thiệu nhé. Hãy cứ thoải mái gặp gỡ, tự cho mình cơ hội để làm quen những người mới. Đâu cần phải đặt nặng kết quả cuối cùng mà tự gây căng thẳng cho bản thân và đối phương, cứ coi như kết bạn làm quen thôi.

2 ngày cuối tuần này, có Tam Hợp nâng đỡ, đường tình duyên của người tuổi Tị trơn tru suôn sẻ, bản mệnh nhận được những lời yêu thương từ người ấy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.