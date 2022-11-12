Tử vi dự đoán 3 con giáp có "Tài lộc tăng vọt" vào đúng 8h48 phút sáng ngày (13/11/2022). Tuổi Tị được Chính Ấn hậu thuẫn, quý nhân dẫn lối, không lo thiếu thốn.

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 18:45

Vận trình tài lộc nhiều may mắn đến với 3 con giáp này trong ngày (13/11/2022). Ôm trọn hào quang bừng sáng.

Tuổi Tị

Tử vi dự đoán 3 con giáp có 'Tài lộc tăng vọt' vào đúng 8h48 phút sáng ngày (13/11/2022). Tuổi Tị được Chính Ấn hậu thuẫn, quý nhân dẫn lối, không lo thiếu thốn. - Ảnh 1

Được cát tinh Chính Ấn hậu thuẫn trong ngày (13/11/2022), tuổi Tị có thể nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết những khúc mắc hiện tại nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối.

Ảnh minh họa: Internet

Được cát tinh Chính Ấn hậu thuẫn trong ngày (13/11/2022), tuổi Tị có thể nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết những khúc mắc hiện tại nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối. Mọi khó khăn khiến bạn đau đầu trước đó đều được tháo gỡ hợp lý. Nhờ vậy mà con giáp này cũng thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra và đạt được thành công ngoài mong đợi.

Ngày này các mối quan hệ xã hội khá hài hòa và mang đến một số cơ hội cho bạn. Vấn đề giao tiếp góp phần vào thành công của bạn. Cũng nhờ tài ăn nói và khả năng thuyết phục đáng tin của mình, con giáp này có thể nhận được khoản thu lớn về tài chính, đặc biệt là những người làm nghề liên quan tới dịch vụ, buôn bán, tiếp thị khách hàng... 

Về phương diện tình cảm, có thể đây chưa phải là lúc để bạn tìm hiểu hay hẹn hò bất cứ ai. Thứ nhất là bởi bạn chưa sẵn sàng để gắn bó với một mối quan hệ lâu dài, thứ hai là bởi tâm trí của bạn đang dành trọn cho công việc, nếu có gặp đúng người, bạn cũng bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 67, 98

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán 3 con giáp có 'Tài lộc tăng vọt' vào đúng 8h48 phút sáng ngày (13/11/2022). Tuổi Tị được Chính Ấn hậu thuẫn, quý nhân dẫn lối, không lo thiếu thốn. - Ảnh 2

Tử vi trong ngày (13/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế sáng sủa, muốn nhảy việc cũng tương đối thuận lợi. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (13/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế sáng sủa, muốn nhảy việc cũng tương đối thuận lợi.

Tình duyên: Trong quan hệ tình cảm phải lắng nghe ý kiến ​​của mọi người xung quanh, có thể có nhiều mối quan hệ khác giới nhưng đừng vượt quá giới hạn.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, năng lực vượt trội, muốn chuyển công việc sang nền tảng mới sẽ thuận lợi hơn. Sắp tới sẽ có công việc mới, lương sẽ ngày càng nhảy cao.

Tài lộc: Dám đầu tư, tiếp tục kiếm tiền, có những ý tưởng mới để cải thiện thu nhập.

Sức khỏe: Tạm ổn, tập luyện đều đặn tốt cho cơ thể. 

Giờ tốt trong ngày: 7h - 10h

Con số may mắn: 35, 59

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán 3 con giáp có 'Tài lộc tăng vọt' vào đúng 8h48 phút sáng ngày (13/11/2022). Tuổi Tị được Chính Ấn hậu thuẫn, quý nhân dẫn lối, không lo thiếu thốn. - Ảnh 3

Tử vi trong ngày (13/11/2022) cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra với nhiều bước tiến đáng kể. Tam Hội cục nâng đỡ

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (13/11/2022) cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra với nhiều bước tiến đáng kể. Tam Hội cục nâng đỡ trong công việc nên người tuổi này có phần hào hứng và nhiệt tình hơn trong việc kết nối với mọi người. Có thể nói, đây chính là cơ hội tốt để bản mệnh mở rộng hợp tác làm ăn. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ. Con giáp này gặp nhiều vận may liên quan tới phương diện tài chính, có thể thu về cho mình nguồn lợi nhuận “khủng” trong ngày thứ Bảy. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm chẳng mấy vui vẻ. Người độc thân dù cố gắng đến đâu cũng chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Bạn đừng quá nóng vội mà hãy thuận theo tự nhiên rồi tình yêu tự khắc sẽ tìm đến. 

Giờ tốt trong ngày: 11h - 15h

Con số may mắn: 65, 79

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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