Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (24/11/2022) 3 con giáp "Vận khí soi chiếu" thời cơ làm giàu, tài lộc dồi dào, sự nghiệp lên hương. Tỷ Kiên nhập cục tuổi Sửu nâng tầm sự nghiệp.

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (24/11/2022) vận trình công việc của tuổi Dần có nhiều cơ hội để phát triển. Bản mệnh được cấp trên trao cho nhiệm vụ mới và bạn sẽ gặp chút khó khăn trong thời gian đầu.

Tài vận: Vận trình tài lộc tương đối dồi dào. Bạn rất giỏi trong việc kiếm tiền, dù trong hoàn cảnh nào bạn cũng sẽ có cách để tạo ra nguồn tiền từ những công việc mà người khác không nghĩ đến. Chính khả năng này giúp cho bản mệnh không cần lo lắng về tiền bạc.

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (24/11/2022) vận trình công việc của tuổi Dần có nhiều cơ hội để phát triển. Bản mệnh được cấp trên trao cho nhiệm vụ mới và bạn sẽ gặp chút khó khăn trong thời gian đầu. Tuy nhiên, nếu con giáp này đủ kiên trì và nỗ lực sẽ dễ dàng biến lên vị trí mới.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không được êm ấm. Bạn quá tập trung vào công việc nên không có nhiều thời gian cho đối phương. Điều này khiến người ấy nghĩ rằng bạn không xem trọng họ và tình cảm dành cho bạn dần trở nên phai nhạt.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 32, 43

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (24/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn đi lên, thực lực của bạn vượt xa người khác, dễ kiếm được tiền Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (24/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn đi lên, thực lực của bạn vượt xa người khác, dễ kiếm được tiền.

Tình duyên: Người độc thân sẽ có vận may là yêu từ cái nhìn đầu tiên, các cặp đôi sẽ có áp lực và xích mích nhất định khi hòa hợp, khuyên những người đã có gia đình không nên phóng túng với những người khác giới xung quanh mình.

Công việc: Đặc biệt chủ động trong sự nghiệp, vận khí nghề nghiệp dồi dào, dễ phát tài, kế hoạch công việc hoặc nhiệm vụ có thể tiến triển thuận lợi, nếu trong quá khứ tích tụ nhiều vướng mắc thì đây là thời điểm tốt nhất để tháo gỡ.

Tài lộc: Cơ hội làm giàu rộng mở, không bị cản trở, bạn có thể tìm hiểu thêm về động thái thị trường, lập một số kế hoạch đầu tư, tham khảo ý kiến ​​chuyên gia về kỹ năng quản lý tài chính và các bước chuẩn bị sơ bộ khác trước khi đầu tư.

Sức khỏe: Bình thường, cơ thể khỏe mạnh.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 11h

Con số may mắn: 37, 59

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (24/11/2022) của 12 con giáp, tuổi Sửu nên tranh thủ bộc lộ những điểm mạnh của mình trong ngày Tỷ Kiên nhập cục. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (24/11/2022) của 12 con giáp, tuổi Sửu nên tranh thủ bộc lộ những điểm mạnh của mình trong ngày Tỷ Kiên nhập cục. Nếu như hôm nay bạn tập trung hơn thì có thể loại bỏ được những thiếu sót và chớp được các cơ hội thể hiện năng lực, nâng tầm sự nghiệp của mình.

Tình hình tài chính vẫn duy trì ở mức ổn định. Sửu vốn là con giáp có khả năng cân bằng chi tiêu, bạn cũng không mấy khi phung phí tiền bạc vào những mục đích không thật sự cần thiết nên có thể tích lũy cho bản thân khoản không nhỏ. Nhờ vậy, tương lai của bạn luôn có sự đảm bảo.

Thổ - Mộc xung khắc nên chuyện tình cảm cá nhân đứng trước nhiều thử thách. Giữa bạn và nửa kia còn nhiều sự khác biệt chưa thể dung hòa, cũng bởi cả hai đều đặt cái tôi của mình lên trên hết, không ai chịu nhún nhường ai khiến mối quan hệ như một cuộc ganh đua.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 16h

Con số may mắn: 23, 37

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