Bạn có sự nghiệp trong tuần mới không như ý muốn. Mọi chuyện sẽ thuận lợi vào khoảng thời gian đầu tuần, tuy nhiên cuối tuần xuất hiện Thiên Quan và Thương Quan, cảnh báo trước việc có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Đường tài lộc lại thuận lợi, đặc biệt với người làm ăn sẽ dễ tìm được nhiều cơ hội làm giàu.

Tử vi dự báo bước sang ngày mai, thứ Ba (22/11/2022), bạn có cơ hội phát tài dựa trên sự cố gắng của bản thân, tuy nhiên không nên tiêu xài quá mức phung phí, nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Chuyện tình cảm có nhiều điều bất trắc, hai người vẫn còn chưa thực sự thẳng thắn với nhau.

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần trong tháng 11 có thay đổi tích cực. Con giáp này có thể kiếm được số tiền kha khá mà bản thân không hề nghĩ tới.

Tử vi ngày mai, thứ Ba (22/11/2022), những chú Hổ được quý nhân nâng đỡ, tìm được mối làm ăn tốt, đối tác đáng tin cậy nên các kế hoạch làm ăn phát triển vô cùng thuận lợi. Tình hình tài chính nhờ đó cũng được cải thiện, nỗi lo về tiền bạc được đẩy lùi. Khó khăn đi qua, cơ hội ngay trước mắt, chỉ cần tuổi Dần biết nắm chắc thời cơ thì sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thuộc tuýp người “văn võ song toàn” và mệnh cách của con giáp này vô cùng tốt đẹp. Dù thời trẻ, con giáp này không gặp may mắn nhưng cùng với năm tháng, vận khí ngày một tốt lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 22/11/2022, cho dù là “đại tài” hay tiểu tài” thì tiền bạc lúc nào cũng như nước ào ào đổ vào túi người tuổi Tuất. Đồng thời, con giáp này cũng sẽ có được một gia đình hòa thuận ấm êm, đủ nếp đủ tẻ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.