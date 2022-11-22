Tử vi dự báo 95% vào đúng 11hh03 phút ngày (23/11/2022) 3 con giáp "Chính Tài chiếu cố" thần tài điểm mặt, trao tiền gửi bạc. Tam Hợp cục mở lối cho người tuổi Thìn có thể thuận lợi đạt được.

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 09:55

Vận trình xuôi chèo mát mái của 3 con giáp này trong ngày (23/11/2022). Tiền tài dư dả, công việc êm ả, tài lộc rực rỡ.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo 95% vào đúng 11hh03 phút ngày (23/11/2022) 3 con giáp 'Chính Tài chiếu cố' thần tài điểm mặt, trao tiền gửi bạc. Tam Hợp cục mở lối cho người tuổi Thìn có thể thuận lợi đạt được. - Ảnh 1

Tử vi dự báo 95% vào đúng 11hh03 phút  ngày (23/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thìn nhiều điểm sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 95% vào đúng 11hh03 phút  ngày (23/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Thìn nhiều điểm sáng. Con giáp này có nhiều ý tưởng mới cho công việc và đạt hiệu quả cao. Với tài năng và thành tựu đạt được, con giáp này nhanh chóng ghi điểm với cấp trên và được cân nhắc vào vị trí cao hơn. 

Tài vận: Vận trình tài lộc đầy đủ. Bản mệnh là người chi tiêu có kế hoạch và khá tiết kiệm nên duy trì tài chính ổn định. Thế nhưng, trong một vài trường hợp bạn nên thoải mái hơn với chính mình vì bạn xứng đáng sau khi đã nỗ lực rất nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình duyên trầm buồn. Chính Tài xuất hiện khiến mối quan hệ có chút tranh cãi. Hai bạn đều có những lập luận riêng và không ai chịu nhường nhịn ai nên mâu thuẫn nhỏ trở thành xung đột khó hòa giả.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 13h

Con số may mắn: 54, 89

Tuổi Tị 

Tử vi dự báo 95% vào đúng 11hh03 phút ngày (23/11/2022) 3 con giáp 'Chính Tài chiếu cố' thần tài điểm mặt, trao tiền gửi bạc. Tam Hợp cục mở lối cho người tuổi Thìn có thể thuận lợi đạt được. - Ảnh 2

Tử vi dự báo 95% vào đúng 11hh03 phút  ngày (23/11/2022)  là một tuần cực kì may mắn đối với người tuổi Tị.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 95% vào đúng 11hh03 phút  ngày (23/11/2022)  là một tuần cực kì may mắn đối với người tuổi Tị. Ngay từ đầu tuần, nhiều cơ hội đã ập đến tới tấp khi lãnh đạo giao cho bạn những công việc mang đầy tính thách thức. Bằng khả năng của mình, bạn có thể khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Tài lộc rực sáng vào cuối tuần. Người làm công ăn lương gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc nên các khoản thưởng nóng, hoa hồng đổ về túi dồn dập là điều tất nhiên. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tìm ra được hướng đi mới cho doanh nghiệp mình, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Sao Tử Vi cũng mang tới thêm nhiều may mắn cho người tuổi này. Thách thức xuất hiện cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn rèn luyện bản thân, khẳng định chỗ đứng. Người càng trẻ tuổi thì càng nhanh chóng tìm ra phương hướng phù hợp cho mình.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng. Với những thành tích nổi bật, bạn nhanh chóng chinh phục được ánh nhìn của mọi người xung quanh. Rất có thể sẽ có người chủ động làm thân với bạn, muốn trở thành nửa kia của bạn đấy.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 37, 66

Tuổi Mão

Tử vi dự báo 95% vào đúng 11hh03 phút ngày (23/11/2022) 3 con giáp 'Chính Tài chiếu cố' thần tài điểm mặt, trao tiền gửi bạc. Tam Hợp cục mở lối cho người tuổi Thìn có thể thuận lợi đạt được. - Ảnh 3

Tử vi dự báo 95% vào đúng 11hh03 phút  ngày (23/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão được quý nhân giúp đỡ, kiếm tiền dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 95% vào đúng 11hh03 phút  ngày (23/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão được quý nhân giúp đỡ, kiếm tiền dễ dàng.

Tình duyên: Hôm nay mối quan hệ của bạn với người khác giới trở nên tốt đẹp hơn, có thể sẽ có người khác giới bắt chuyện với bạn trên đường, nếu có người thích thì hôm nay có thể cùng nhau đi ăn, sẽ tiến triển tốt.

Công việc: Tuy năng lực không phải là xuất sắc nhất nhưng bạn làm việc tốt, rất có tiếng tăm nên nếu cần giúp đỡ, mọi người trong công ty sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

Tài lộc: Hôm nay tài vận tốt, được quý nhân giúp đỡ nên bắt đầu có chút manh mối trong việc kiếm tiền, biết cách làm để có thu nhập tốt hơn, nhờ đó mà kiếm được ngày càng nhiều. 

Sức khỏe: Cần chú ý cân bằng dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 15h

Con số may mắn: 21, 70

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi