Tử vi cuối tuần này (4/11 - 5/11), Thần Tài thiên vị, quý nhân lấp ló ngoài sân, 3 con giáp đụng đâu cũng hái ra tiền, cát lành vây quanh

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 07:20

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi trong 2 ngày cuối tuần. Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng thành quả xứng đáng bấy nhiêu.

Tuổi Tý 

Trong 2 ngày cuối tuần là thời điểm khá may mắn đối với người tuổi Tý. Bạn quay trở lại với guồng quay công việc bình thường trong tâm trạng khá thoải mái. Bản mệnh nếu biết cân bằng mọi thứ thì sẽ diễn ra suôn sẻ, đúng kế hoạch. Ngoài ra, bạn có thể sẽ phải đi lại khá nhiều trong thời gian tới nhưng qua đó, bạn sẽ biết thêm được nhiều kiến thức mới.

Người kinh doanh sẽ phải tất bật với các kế hoạch được triển khai nhanh chóng và mau lẹ. Bạn nhận được sự ủng hộ của mọi người nên dấu hiệu tài chính có vẻ tương đối ổn định. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng khởi sắc không kém. Bạn và người ấy đều biết quan tâm, lắng nghe và dành nhiều tình cảm cho đối phương. Đây cũng là động lực quan trọng để bạn có thể bắt đầu bắt tay vào công việc đầu năm của mình.

Tử vi cuối tuần này (4/11 - 5/11), Thần Tài thiên vị, quý nhân lấp ló ngoài sân, 3 con giáp đụng đâu cũng hái ra tiền, cát lành vây quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu nhanh chóng bắt kịp với các kế hoạch của mình với phong độ ổn định. Cát tinh xuất hiện trao cho bạn thêm sự tự tin để phát huy năng lực của mình. Con giáp này luôn biết được thế mạnh của mình ở đâu nên không để lỡ mất cơ hội.

Tử vi 2 ngày cuối tuần, cả Chính Tài và Thiên Tài cùng giúp sức cho bản mệnh tuổi Sửu kiếm tiền dễ dàng. Tuy nhiên, dù rủng rỉnh đến đâu, bạn cũng chớ chi tiêu quá thoáng tay, nhất là cho các kế hoạch, lịch trình vui chơi. Ở phương diện tình cảm, mối quan hệ của bạn và nửa kia tương đối ổn và điều đó khiến bạn an tâm hơn trước. Đặc biệt, những ai còn độc thân, bạn có thể tin tưởng vào một cuộc gặp gỡ, hẹn hò ấn tượng ngay trong thời gian này nhé.

Tử vi cuối tuần này (4/11 - 5/11), Thần Tài thiên vị, quý nhân lấp ló ngoài sân, 3 con giáp đụng đâu cũng hái ra tiền, cát lành vây quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi không gặp quá nhiều khó khăn trong công việc vào 2 ngày cuối tuần. Bạn có thể bận bịu trong công việc, tuy nhiên một khi đã quen thì sẽ "dễ thở" hơn rất nhiều. Nếu biết cách tận dụng các cơ hội đến với mình thì bạn sẽ thăng tiến khá nhanh.

Tài chính cũng không có gì phải lo lắng. Tài tinh chiếu mệnh giúp ví tiền của bạn vẫn khá dư dả. Hơn nữa, con giáp này vốn không phải là người tiêu xài quá phung phí, nhờ luôn giữ vững được nguyên tắc chi tiêu của mình nên không có nhiều bất ổn. Với người độc thân, dù tình duyên chưa tới cũng đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Thay vì cứ mãi ngóng trông hay phí thời gian cho những mối quan hệ vô bổ, bạn nên tập trung hoàn thiện và phát triển bản thân.

Tử vi cuối tuần này (4/11 - 5/11), Thần Tài thiên vị, quý nhân lấp ló ngoài sân, 3 con giáp đụng đâu cũng hái ra tiền, cát lành vây quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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