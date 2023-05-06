Tử vi cuối tuần (6-7/5): 2 con giáp được thần Tài ghé thăm, riêng 1 con giáp đề phòng tiểu nhân, tiền tài hao hụt

Sửu là con giáp may mắn cuối tuần này. Trong 2 ngày cuối tuần bản mệnh có sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ. Người tuổi Sửu có cát khí che chở, có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó hoặc đưa ra giải pháp phù hợp để cùng đội nhóm của mình vượt qua khó khăn hiện tại. Thông qua đó, khả năng lãnh đạo của người tuổi Sửu cũng được bộc lộ rõ ràng.

Ngoài ra các mối quan hệ của người tuổi Sửu cũng tiến triển tốt đẹp, không chỉ quan hệ với các thành viên trong gia đình, với người ấy mà với đồng nghiệp cũng rất khả quan. Nhờ vậy mà tinh thần của người tuổi Sửu thêm phấn khởi.

Thứ 7 sẽ là ngày năng lực của người tuổi Sửu được thể hiện mạnh mẽ nhất. Những nỗ lực của người tuổi Sửu được cấp trên đánh giá cao và dành nhiều lời khen ngợi. Đây chính là phần thưởng mà người tuổi Sửu muốn nhận từ lâu.

rong 2 ngày cuối tuần bản mệnh có sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 6/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay cầu được tài lộc có tài lộc, may mắn bất ngờ.

Công việc: Công việc người tuổi Tỵ công việc đang dần bình ổn, quan tâm các đầu mục quan trọng, kiểm tra nhiều lần.

Tình duyên: Tận hưởng không gian riêng tư của cả hai, thường hâm nóng tình cảm bằng chuyến du lịch xa nhà.

Tài lộc: Kết hợp đầu tư sinh lời lớn cùng bạn bè.

Sức khỏe: Gan là cơ quan cần được kiểm tra định kì.

Người tuổi Tỵ hôm nay cầu được tài lộc có tài lộc, may mắn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có vẻ khá dễ mất tập trung, quan tâm tới những vấn đề bên lề hơn là công việc chính. Con giáp này nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, đừng để gây ra sai sót kẻo người khác có cớ phê bình khiển trách.

Bên cạnh đó, Kiếp Tài báo hiệu bản mệnh còn có thể phải đối mặt với họa hao tài, mất tiền, hỏng hóc đồ đạc… Nguồn thu phụ hầu như không có, chủ yếu đến từ công việc chính nên phải chống đỡ khá vất vả, thậm chí người tuổi Hợi sẽ phải nhờ tới sự trợ giúp của người thân để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ngày này, bạn rất dễ vướng phải bất đồng, mâu thuẫn với người ấy. Nguyên nhân là bởi vì cái tôi quá lớn nên bạn sẽ không chịu lắng nghe những ý kiến trái chiều từ đối phương. Trong khi đó, nửa kia cho rằng bạn không tôn trọng mình nên thái độ cũng khá gay gắt.

Người tuổi Hợi có thể phải đối mặt với họa hao tài, mất tiền, hỏng hóc đồ đạc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!