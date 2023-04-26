Tử vi con giáp ngày 27/4/2023: Tỵ tài lộc 'ùn ùn' kéo đến, Mão cần phải cẩn trọng trong tài chính

Tình cảm: Đừng đổ lỗi cho người yêu, có nhiều vấn đề trong tình cảm cần hai người cùng chịu trách nhiệm, đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh.

Tài lộc: Được phản ánh trong kinh doanh, bạn biết khách hàng muốn gì, có thể thúc đẩy một làn sóng tiêu dùng lớn và đạt được chỉ tiêu. Một số người công việc làm ăn ngày càng lớn mạnh, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo đến, một số khoản đầu tư trước đây sẽ nhanh chóng thành công.

Sự nghiệp: Bạn sẽ có trạng thái làm việc bình thường, có thêm nhiều lo lắng, không dám hành động hấp tấp, vì vậy rất dễ bỏ lỡ một số cơ hội, hãy nhớ rủi ro và cơ hội cùng tồn tại.

Hướng xuất hành tốt: Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam.

Người tuổi Tỵ tài lộc cứ thế mà 'ùn ùn' kéo đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tình duyên: Tuổi Mão trong ngày sẽ cảm thấy rất bực bội vì thấy người ấy ở bên cạnh người khác mà không phải bạn.

Công việc: Thiên Tài giúp cho công việc của tuổi Mão ổn định hơn nhưng bạn lại không chú ý đến điều đó một chút nào.

Tài chính: Tình hình tài chính sẽ được bạn chú trọng hơn nhiều đấy nhé.

Cẩn trọng: Hôm nay tuổi Mão có thể sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện mà bạn không muốn biết.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Tuổi Mão có thể sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện mà bạn không muốn biết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chuyện tình duyên sắp tới của Thìn sẽ đẹp hơn những gì mà bạn vẫn nghĩ đấy nhé. Trong công việc, bạn làm gì thì làm vẫn nên chú ý đến đồng nghiệp một chút, đừng để họ phật ý. Tuổi Thìn có thể kiếm được thu nhập cao hơn nhờ công việc tay trái của mình.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Con số may mắn: 5, 22

Người tuổi Thìn làm gì vẫn nên chú ý đến đồng nghiệp một chút, đừng để họ phật ý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!