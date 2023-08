Tử vi chủ nhật ngày 4/9/2022 của 12 con giáp: Tý – Sửu nhận được tin vui lớn trong công việc, Thìn – Mùi được ‘người ấy’ quan tâm đặc biệt

Ngũ hành tương sinh giúp tình cảm của các cặp đôi hay vợ chồng vô cùng mặn nồng, những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đã được hóa giải, mối quan hệ ngày càng gắn kết hơn. Người độc thân có thể được bạn bè hoặc gia đình mai mối, giới thiệu nên có cơ hội gặp gỡ một số đối tượng khác phái.

Tuổi Sửu

Hôm nay Chính Ấn hỗ trợ giúp đường công danh của tuổi Sửu rộng mở vô cùng. Bản mệnh là người có năng lực lại thêm một chút may mắn nên hôm nay chính là dịp để thể hiện bản thân, tạo bước đà vững chắc trên con đường sự nghiệp.

Thành quả mà con giáp này nhận được không phải do may mắn mà là do bản thân bạn luôn có lòng tin và cố gắng. Bạn luôn có trách nhiệm với công việc, tự tin với những gì theo đuổi, nhờ vậy mà đã từng bước vượt qua khó khăn để giành được mục tiêu đã định.

Giữa con giáp này và người ấy xảy ra không ít những bất đồng. Nguyên nhân có nhiều nhưng quan trọng là cả hai không ai chịu nhường nhịn đối phương trước để hàn gắn tình cảm, chính cái tôi cá nhân bị đặt lên quá cao chính là điều dẫn tới bầu không khí căng thẳng, thậm chí có thể đổ vỡ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đụng độ hung tinh nên công việc vì thế mà không được hanh thông, suôn sẻ như ý. Đặc biệt có kẻ tiểu nhân đang ganh ghét, đố kị với những gì con giáp này có được nên tìm cơ hội để hãm hại bạn. Vì vậy bạn không nên tiến hành những kế hoạch lớn trong ngày để đề phòng bất trắc.

Dù có Thiên Tài mang tới cơ hội kiếm tiền nhưng do hung tinh rình rập nên mọi chuyện có thể không đơn giản như những gì bạn nghĩ, tốt nhất làm gì bạn cũng nên thận trọng thì hơn. Bởi có điềm báo con giáp này sẽ có thể bị lừa gạt mất một khoản tiền lớn, tiểu nhân vẫn luôn tìm cách tiếp cận để làm thân, chiếm lòng tin và dần dần nắm lấy cơ hội chiếm đoạt những gì bạn có.

Chuyện tình cảm của những chú Hổ cũng không được tốt đẹp cho lắm. Bạn có thể cảm thấy thất vọng với một nửa của mình khi những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện, những cơn ghen tuông vô lý của người ấy khiến bạn mệt mỏi và chán nản.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết tuổi Mão đón nhiều tin vui tài lộc trong ngày có sự xuất hiện của Chính Tài. Công việc ổn định kéo theo thu nhập đều đặn, thậm chí với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua, có người có được thưởng thêm một khoản hoặc nhận được tiền hoa hồng hậu hĩnh.

Có tài lộc ổn định, con giáp này chi tiêu thoải mái, tháo gỡ gánh nặng tài chính. Bên cạnh đó, bản mệnh nên có kế hoạch tài chính rõ ràng để chuẩn bị mọi thứ cho tương lai. Chớ nên tiêu xài hoang phí mà khiến ngân sách của mình hao hụt đi nhanh chóng nhé.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu đi xuống do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên xa cách vì nhiều lý do, không ai muốn xuống nước nhường nhịn nên dần dà càng thêm lạnh nhạt.

Tuổi Thìn

Báo hiệu công việc của tuổi Thìn rất thuận lợi, bạn không phải bận tâm quá nhiều. Bên cạnh đó các mối quan hệ xã giao hài hòa, đối tác tin cậy, hợp đồng được xúc tiến nhanh chóng và thuận lợi. Bạn có thể trao đổi thêm để tháo gỡ một vài vướng mắc từ trước, tăng thêm sự gắn kết.

Thiên Ấn còn cho thấy bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và giành được lòng tin cậy, tín nhiệm từ phía cấp trên. Tuổi này biết mình muốn gì, cần gì, đặt sẵn mục tiêu phấn đấu và không dễ dàng chịu lùi bước trước khó khăn.

Chuyện tình cảm khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh, bạn cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người ấy dành cho mình. Dù đơn giản chỉ là những tin nhắn, cuộc gọi, là những khoảng lặng mà họ lắng nghe bạn, nhưng đối phương luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn khi cần thiết.

Tuổi Tỵ

Lục Hợp mang tới cho người tuổi Tỵ vận trình tài lộc khởi sắc. Chuyện làm ăn thuận lợi, giúp cho con giáp này thu lợi lớn về cho mình. Bản mệnh dự đoán được những cơ hội làm ăn lớn, từ đó mạnh dạn đầu tư khi cần và cũng biết khi nào mình nên thận trọng.

Tiểu nhân Thiên Quan sẽ khiến công việc của bản mệnh gặp phải một số vấn đề phiền phức. Bạn có phần chủ quan nên để mình thoải mái quá mức mà phạm phải nhiều sai lầm không đáng có. Khi con giáp này nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng, khó có thể thay đổi được.

Ngày xung khắc có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của tuổi Tỵ và người ấy. Đôi bên cần dành nhiều thời gian bên nhau, đôi khi chỉ cần chút thời gian chuyện trò cuối ngày thôi cũng khiến cho tình yêu thêm thắm sắc.

Tuổi Ngọ

Hôm nay Chính Quan nhập cục, người tuổi Ngọ đang có những bước tiến rõ rệt trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bản mệnh biết mục tiêu của mình là gì và không ngừng nỗ lực vì mục tiêu đó. Tinh thần trách nhiệm cao là điểm nổi bật của con giáp này trong mắt cấp trên cũng như đồng nghiệp.

Còn một điều nữa là, dù bạn là người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng cũng không nên vì quá cả nể mà ôm đồm những công việc không phải của mình. Quá nhiều việc không chỉ làm tăng căng thẳng, áp lực cho bạn mà còn khiến người khác ỷ lại, không chịu tự phấn đấu.

Cả bạn và người ấy đều cần chú ý tới cách hành xử của mình. Lời nói, thái độ và hành động cần phải đúng mực, không nên cho rằng hai người đã quá thân thiết và hiểu nhau nên muốn cư xử như thế nào cũng được.

Tuổi Mùi

Hôm nay có Chính Ấn nhập cục, cát thần này sẽ giúp cho tuổi Mùi đạt được những thành công nhất định trong công việc của mình. Bản mệnh biết được cách làm thế nào để hiệu quả làm việc đạt mức cao nhất và không gặp khó khăn nào đáng kể.

Con giáp này luôn làm việc với tinh thần hào hứng và hăng say. Mọi nhiệm vụ được giao trong ngày đều được bạn hoàn thành sớm hơn dự định cho nên được cấp trên đánh giá cao khả năng và những sự cố gắng trong công việc. Bạn đang có nhiều cơ hội thăng tiến mở rộng phía trước, chỉ cần nắm bắt tốt thì sẽ đạt được mục tiêu thôi.

Bạn cũng gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Tuổi Mùi có được sự yêu thương, chăm sóc từ người ấy rất nhiều, chẳng còn gì có thể chen vào mối quan hệ của hai người. Người độc thân có thể sẽ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà đôi lúc, chính bạn cũng không tin nổi vào sự sắp đặt của số mệnh.

Tuổi Thân

Tỷ Kiên có thể gây ra những xáo trộn nhất định trong công việc của người tuổi Thân vào ngày này. Nhưng với sự quyết đoán và khả năng thích ứng của mình, con giáp này khiến những thay đổi đó trở thành có lợi cho mình. Bản mệnh tự tin vào năng lực bản thân và dũng cảm để thay đổi.

Ngày Kim khí đương vượng, phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của con giáp này. Thời tiết thay đổi liên tục có thể gây ra những bệnh về đường hô hấp và khiến cho bản mệnh mệt mỏi, khó chịu trong người. Bạn nên tăng cường rèn luyện sức khỏe để tăng sức đề kháng.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Nam phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay sát bột và bếp lò. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dậu

Hôm nay hung tinh Kiếp Tài có thể là nguyên nhân gây ra những khó khăn về mặt tài chính cho người tuổi Dậu trong hôm nay. Bản mệnh có thể rơi vào cảnh nợ nần vì quá tin tưởng người khác. Trong những mối quan hệ, bạn nên thận trọng, đừng tin ai quá mức mà thiệt thân.

Ngoài ra, để tránh gặp áp lực về chuyện tiền bạc khiến con giáp này làm gì cũng khó khăn, có lẽ bạn cần lên một kế hoạch chi tiêu thông minh để ngăn chặn những thói quen chi tiền vượt quá tầm kiểm soát của bạn, có như vậy bạn mới không phải hối hận vì hành động nông nổi của bản thân.

Ngày này bạn cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào chuyện tình cảm. Bạn không bao giờ có thể thay đổi được một ai đó và nghĩ rằng họ sẽ vì bạn mà biến thành một con người khác. Yêu là chấp nhận khuyết điểm của nhau và bổ sung cho nhau, nếu không chấp nhận được điều đó thì tình yêu chẳng kéo dài được lâu.

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày này khá thuận lợi và trôi chảy. Bạn làm việc tỉnh táo, phấn chấn mà không hề mất sức. Lại thêm cát tinh Thiên Ấn nâng đỡ nên càng hanh thông, tâm trạng ung dung mà hiệu suất công việc vô cùng cao.

Ở phương diện tài lộc, cẩn thận là tốt nhưng bạn chớ nên vì quá rụt rè mà bỏ lỡ cơ hội. Đặc biệt với những bạn làm công ăn lương, nhiều khi thời cơ là do mình nắm bắt, nếu bạn do dự và không dám dấn bước thì sẽ khiến cho cơ hội tài lộc tiêu tan đáng tiếc.

Vận trình tình cảm của con giáp này vẫn chưa suôn sẻ như ý muốn trong ngày ngũ hành sinh xuất. Mâu thuẫn bùng nổ mà cả hai vẫn chưa tìm được cách để xoa dịu. Thời gian chẳng khiến cho mọi chuyện lắng lại mà dường như còn khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần.

Tuổi Hợi

Đường tình duyên của người tuổi Hợi gặp nhiều trắc trở. Các cặp vợ chồng dễ nảy sinh hiểu lầm, mâu thuẫn với nhau. Có điềm báo kẻ thứ 3 chen chân, nếu không nhanh chóng giải quyết thì các cặp đôi dễ xảy ra tan vỡ.

Thực Thần báo hiệu về nguồn tài lộc dồi dào đang đổ về túi tuổi Hợi. Dường như đen tình thì đỏ bạc nên chuyện tình cảm rối ren nhưng con giáp này lại làm ăn khấm khá, lợi nhuận thu về gấp nhiều lần so với bình thường.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!