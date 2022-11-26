Tử vi Chủ nhật ngày 27/11/2022 của 12 con giáp: Tị - Thân tha hồ làm ăn, may mắn kề cạnh; Hợi - Thìn rơi bẫy kẻ xấu, tài chính lao dốc

Xem tử vi Chủ nhật ngày 27/11/2022 của 12 con giáp, tuổi Tý có Tam Hợp cục che chở nên được dự báo là một ngày khá hào hứng với bản mệnh khi bạn đang bắt đầu nhận được những thành quả từ những nỗ lực của bản thân. Đó sẽ là nền tảng để bạn thêm cố gắng trong tương lai. Cát khí trong ngày này rất thích hợp để kết nối, xây dựng các mối quan hệ. Bạn có thể tranh thủ tăng cường giao tiếp, mở rộng quan hệ với mọi người xung quanh, chắc chắn nó sẽ có lợi hơn cho bạn trong tương lai. Đặc biệt những người làm về dịch vụ khách hàng càng nên nắm bắt cơ hội này.

Rất may là có Chính Quan chiếu cố nên Sửu có một ngày cuối tuần thoải mái, không bị áp lực vì công việc. Bạn làm gì cũng nghiêm túc, suy nghĩ trước sau nên mọi việc đã xong từ trong tuần. Ai đang chờ tin tức xin việc, thi cử, chức quyền hoặc học hành sẽ sớm đón nhận tin tốt. Tinh thần vui vẻ nên công việc cũng hanh thông, tiền bạc cũng theo đó mà về nhiều hơn. Hôm nay bạn sẽ chi khá nhiều cho những khoản lặt vặt nhưng đó là những khoản cần thiết. Sửu biết cân đối chi tiêu hợp lý, biết tìm đường làm ăn, thích kiếm tiền, không thích ăn bám ai hết.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc cho thấy chuyện tình cảm có phần sa sút khi bạn và người ấy không có nhiều thời gian ở bên nhau, hơn nữa cả hai cứ ở gần là lại mâu thuẫn. Bạn nên nhìn nhận lại xem mình đã làm sai điều gì và cố gắng cải thiện, đừng đổ lỗi cho đối phương khi chính bạn cũng có những thiếu sót.

Tuy nhiên vận tình cảm có dấu hiệu suy sụp khi gặp cục diện ngũ hành Mộc khắc Thổ. Tâm tính hiền lành, ghét sân si nhưng tuổi này lại hay bị kẻ xấu soi mói, bắt bẻ. Bạn nên dẹp bớt bạn bè xã giao, lúc hoạn nạn không thấy đâu mà lúc có của cải thì mới xuất hiện.

Tuổi Dần

Trong ngày Tam Hội xuất hiện, người tuổi Dần được trợ lực nên mọi việc tiến triển rất thuận lợi, làm việc có đầu có cuối. Cũng bởi bạn biết năng lực của mình tới đâu để phát huy đúng lúc. Ngày này bạn đưa ra những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo nên tất nhiên sẽ rút ngắn thời gian hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của mình. Không chỉ công việc, phương diện tài lộc của những chú Hổ cũng rất khả quan. Bạn đang có nguồn thu nhập ổn định, không phải lo lắng quá nhiều về việc chi tiêu trong ngày. Con giáp này luôn đi theo kế hoạch đã lập ra cho nên giải quyết suôn sẻ vấn đề tài chính, cân bằng thu chi của bản thân cũng như gia đình.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Dần vẫn chưa thật sự suôn sẻ như bạn mong muốn. Chịu ảnh hưởng từ ngũ hành xung khắc, mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng gia tăng và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Bạn nên hạ cái tôi cá nhân của mình xuống, đừng ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình khi ở trong mối quan hệ hai người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão hôm nay không tốt vì gặp phải Thương Quan chiếu mệnh. Có vẻ như gần đây bạn không được lòng đồng nghiệp cho lắm, hãy cẩn thận với thị phi chốn công sở. Nhiều người sắp thôi việc hoặc có ý định bỏ việc giữa chừng vì có nhiều khúc mắc trong công việc khiến bạn ức chế. Đường tiền bạc là điểm sáng trong ngày nhờ Tam Hội cục trợ vận. Tiền bạc rủng rỉnh, bạn có thể thoải mái mua sắm vài món đồ yêu thích cho bản thân, hay tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ngắn ngày. Gần đây tuổi này sẽ có thêm tiền thưởng hoặc quà cáp nhỏ từ cơ quan làm việc.

Vận trình tình cảm như ý, bạn thật may mắn khi có người bạn đời chung thủy, biết quan tâm chăm sóc. Đôi khi bạn quá vô tâm khiến người thân phiền lòng, nhưng may mắn là họ quá hiểu tính bạn nên có thể thông cảm được.

Tuổi Thìn

Ngày Thìn – Thìn Tự Hình, công việc hôm nay của người tuổi Thìn sẽ trở nên cực kì căng thẳng, áp lực. Vì thế nếu có thời gian nghỉ ngơi thì bạn đừng ôm thêm việc khác, hãy làm tốt những nhiệm vụ hiện tại, làm tới đâu xong tới đó đi thì hơn. Càng ôm đồm bạn càng dễ lộ ra sự thiếu sót của bản thân mà thôi. Tài chính trong ngày không mấy sáng sủa. Tuổi Thìn cần phải cẩn trọng, không nên tin người khác thái quá kẻo mù quáng nghe theo những lời mời gọi tưởng “ngon ăn” nhưng hóa ra chỉ là cái bẫy của kẻ xấu. Đừng vì cái lợi trước mắt, tham lam mà không suy tính đến hậu quả sau này.

Về mặt tình cảm, có vẻ như người cũ vẫn là một phần cực kì quan trọng trong trái tim bạn. Trong ngày, nếu có cơ hội gặp lại người ấy thì rất có thể ngọn lửa bao lâu nay bạn vẫn chôn chặt sẽ lại bùng cháy trở lại. Tuy nhiên, bạn nên chắc chắn rằng cả hai sẽ không đi vào vết xe đổ trước đó và làm tổn thương nhau thêm lần nữa.

Tuổi Tị

Thiên Tài trợ vận giúp tuổi Tị trở thành người lanh lợi và thông minh trong công việc. Bạn làm việc gì cũng cẩn thận, chu đáo, ghét kiểu làm qua loa cho có nên công việc lúc nào cũng gọn gàng. Người đang thừa kế sản nghiệp gia đình hoặc làm tự do sẽ gặp được may mắn. Nay có những cơ hội phát tài đang ở ngay trước mắt mà tuổi Tị không thể nào bỏ qua được. Chuyện làm ăn kinh doanh càng về cuối năm càng trở nên tốt đẹp hơn, tiền bạc không ngừng đổ về túi bạn, có điềm trúng thưởng hoặc làm ăn trúng lớn.

Vận trình tình cảm tăng tiến nhờ ngũ hành Hỏa sinh Mộc. Các cặp đôi sẽ có được thêm hy vọng về cuộc sống sắp tới của mình. Có những chuyện không thể nói trước được, hạnh phúc ở xa xôi mà cũng ở rất gần. Người có gia đình thì có thời gian ở bên cạnh con cái nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được Chính Quan tương trợ, hôm nay là một ngày làm việc suôn sẻ với tuổi Ngọ. Bạn đang cố gắng hết sức mình vì tương lai, mong sớm giành được vị trí như mong muốn. Để trở nên nổi bật hơn trước đối thủ, bạn hãy thử suy nghĩ và đưa ra quyết định dứt khoát để tiến hành những ý tưởng và dự định đã ấp ủ của mình. Nhìn chung ngày này bạn cứ triển khai mọi thứ theo kế hoạch đã định sẵn thì không gặp phải trở ngại hay khó khăn gì. Đừng quên thái độ của cấp trên vẫn chưa rõ ràng, nên càng không được phép lơ là, chủ quan. Cũng đừng vì thế mà ủ rũ chán nản, bạn chỉ cần chăm chỉ cố gắng hơn nữa thì thời cơ sẽ đến với mình.

Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên vô cùng tuyệt vời, người độc thân có thể tiến hành tỏ tình với người mình đã thầm thương trộm nhớ từ lâu, chắc chắn sẽ nhận được kết quả như mong đợi. Các cặp đôi có thể tranh thủ cơ hội này để hâm nóng mối quan hệ, hàn gắn những rạn nứt bấy lâu.

Tuổi Mùi

Nhờ Chính Quan độ vận nên Mùi rất suôn sẻ trong đường làm ăn hôm nay. Bạn có được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của những người xung quanh giúp cho mọi thứ trôi chảy và không khí vui vẻ. Tin tức thi cử, học hành, xin việc, xuất ngoại sẽ đến trong hôm nay, đa phần là tin tốt. May mắn là đường tài lộc của con giáp này khởi sắc về mặt thu nhập phụ. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ bên ngoài, túc tắc đủ chi tiêu mua sắm. Người làm kinh doanh thì có thể mở rộng quy mô buôn bán, tìm được đối tác đáng tin cậy cho mình.

Dựa vào tử vi hàng ngày nhận thấy vận trình tình cảm tuổi này chỉ ở mức bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Đối với bản thân ung dung, đối với bạn bè khoan dung, đối với mọi chuyện bao dung thì bạn mới có thể sống thật vui vẻ. Ở đời đừng quá để ý đến chuyện của người khác, biết phận mình là đủ rồi nhé Mùi.

Tuổi Thân

Đón Tam Hợp Thái Tuế hậu thuẫn, người tuổi Thân tha hồ làm việc của mình khi thần May Mắn đang đứng về phía bạn. Bạn nhận được sự khen ngợi và tín nhiệm của cấp trên, thậm chí có thể được tăng lương, tăng thưởng. Vận may của bạn đã tới rồi đó, chỉ cần tiếp tục cố gắng thêm nữa thì chắc chắn sẽ thành công hơn. Chẳng những vậy, quý nhân còn ở bên che chở, trợ lực cho con giáp này trên con đường kiếm tìm tài lộc cho mình. Tài khí tăng mạnh, bản mệnh có một ngày bội thu, tiền bạc rủng rỉnh. Nhờ vậy, bạn thấy mình àm gì cũng thuận lợi và chẳng phải lo lắng không đủ tiền để chi tiêu.

Thổ sinh Kim cũng mang tới cho những chú Khỉ chuyện tình cảm tốt đẹp. Có thể thấy mối quan hệ của bạn và người ấy đang bước vào giai đoạn ngọt ngào, tiến triển rất tốt. Đối phương luôn lắng nghe và thấu hiểu bạn, hai người tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống. Đây chính là bí quyết giúp mối quan hệ của hai bạn bền chặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có Chính Ấn chiếu vận nên khá thông minh, giỏi giang, nhanh trí trong công việc. Bạn thích an phận thủ thường, không tranh giành đấu đá, không muốn nắm chức cao, sợ phiền phức. Đây là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm khiến sự nghiệp của bạn bị trì trệ. Nguồn thu hiện tại chỉ đủ để bản mệnh chi trả phần lớn những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, không gom góp được là bao. Dù có thu nhập ổn định nhưng thời gian gần đây bạn cần tiêu khá nhiều tiền, xoay xở hơi khó khăn.

Đường tình duyên trắc trở do Kim khắc Mộc. Dù bận rộn đến mấy cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi và vui chơi giải trí cho gia đình, đừng ham vui quá. Người mới lập gia đình nên quan tâm nửa kia nhiều hơn, các bạn cần thêm sự sẻ chia khó khăn cùng nhau.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trong ngày Chủ nhật này do chịu tác động của Xung Thái Tuế. Do không tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp nên bạn dễ sinh chán nản, muốn bỏ bê nhiệm vụ, không còn hứng thú làm việc. Có lẽ con giáp này nên thay đổi tâm thế trước khi đem vấn đề ra bàn bạc lại với đối phương lần nữa để có thể tìm được sự thống nhất.

Tình hình tài chính cũng có thể tụt dốc khá nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu do một số khoản chi bất ngờ phát sinh ngoài ý muốn nhưng lại không thể không tiêu. Để tránh rơi vào cảnh nợ nần cuối tháng, bạn tốt nhất nên cắt giảm một số khoản chi tiêu không thật sự cần thiết ở thời điểm này. Ngày Thổ khí vượng nhắc nhở Tuất nên chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Điều đầu tiên bạn cần lưu tâm là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phải đúng cách mới mong sức khỏe được cải thiện. Chớ nên lao lực vì công việc, tâm lý căng thẳng cũng là nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải đấy.

Tuổi Hợi

Tỷ Kiên lâm vận khiến tuổi Hợi mệt mỏi vì công việc, cuối tuần nhưng vẫn không được nghỉ ngơi, việc chất đống. Bạn đi làm cũng hay gặp tiểu nhân, có kẻ ghen ăn tức ở, chuyên săm soi người khác, chuyên bắt bẻ dù năng lực người này khá kém. Trời không phụ người có công, đừng để ý đến tiểu nhân. May mắn Lục Hợp cục nâng đỡ, tiền bạc của Hợi khởi sắc hơn. Nhưng lưu ý không nên quá tin người kẻo lỗ vốn, cứ vững tâm mà làm ăn.

Vận tình cảm có tiến triển nhờ Thủy Mộc tương sinh. Bạn quan tâm tới những người thân trong gia đình của mình nhiều hơn. Hôn nhân có chút không vui do vợ chồng cãi cọ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng rồi lại sớm làm lành, tình cảm mặn nồng hơn xưa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm