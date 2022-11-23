Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 24/11/2022, Chính Quan nâng bước, 3 con giáp bước lên đỉnh cao công danh, kiếm tiền bội thu, mọi sự suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 11:11

Xem tử vi thứ năm ngày 24/11/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, là cơ hội cần nắm bắt hay nguy cơ cần cảnh giác để đối phó.

Tuổi Tý

Trong ngày thứ 5 này, tuổi Tý được Chính Quan nâng bước trên con đường sự nghiệp nên dù là ngày nghỉ nhưng vẫn nhận được tin tốt liên quan đến chức quyền, thi cử, xin việc. Đường tình cảm thuận lợi. Chính Tài đem tới tín hiệu tích cực cho con đường tài vận của bản mệnh. Bạn làm quen được với người đồng chí hướng, đôi bên hợp tác ăn ý khiến đồng tiền chảy về túi nhanh chóng hơn dự kiến

Nhờ cục diện Kim sinh Thủy nên tiền bạc cũng khởi sắc không kém, có thể nói đây là con giáp thành công mỹ mãn nhất trong ngày. Nay bạn nào muốn đi gửi ngân hàng, rút tiền hoặc đòi nợ, xin tiền thì cứ mạnh dạn vì mọi việc đều hanh thông.

Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 24/11/2022, Chính Quan nâng bước, 3 con giáp bước lên đỉnh cao công danh, kiếm tiền bội thu, mọi sự suôn sẻ - Ảnh 1
Trong ngày thứ 5 này, tuổi Tý được Chính Quan nâng bước trên con đường sự nghiệp nên dù là ngày nghỉ nhưng vẫn nhận được tin tốt liên quan đến chức quyền, thi cử, xin việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Mão luôn giữ được tinh thần hăng hái, tích cực khi làm việc. Chính vì vậy, bạn không sợ khi đối diện với khó khăn. Hôm nay, thậm chí bạn còn vượt qua được giới hạn của bản thân. Do có quan hệ xã giao thuận lợi, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đối phương có thể định hướng cho bạn những mục tiêu mới hoặc truyền dạy cho bạn những điều hay lẽ phải. Vì vậy, hãy luôn khiêm tốn lắng nghe và học hỏi nhé.

Tuy nhiên, Mộc vượng khuyên bạn dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay.

Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 24/11/2022, Chính Quan nâng bước, 3 con giáp bước lên đỉnh cao công danh, kiếm tiền bội thu, mọi sự suôn sẻ - Ảnh 2
Nhờ Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Mão luôn giữ được tinh thần hăng hái, tích cực khi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Bạn sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn khi bắt đầu, nhưng dần dần, khi đã quen tay, bạn có thể thành công việc một cách xuất sắc.

Trên phương diện tài lộc, bạn là người có con mắt tinh đời nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác. Nếu mạnh dạn làm theo ý mình, bạn có thể mở ra một lối phát triển mới, đem lại lợi ích cho cả bản thân và tập thể. Hôm nay là ngày tốt để tiến hành những công việc quan trọng. Vì thế, nếu đã lên kế hoạch thực hiện công việc gì thì bạn nên bắt tay vào làm ngay, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn.

Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 24/11/2022, Chính Quan nâng bước, 3 con giáp bước lên đỉnh cao công danh, kiếm tiền bội thu, mọi sự suôn sẻ - Ảnh 3
Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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