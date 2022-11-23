Thời gian từ ngày 24/11 - 12/12 , âm dương hội tụ, thời cơ chín muồi, mọi việc hanh thông, con giáp sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Những chú Ngựa vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua. Thời gian từ ngày 24/11 - 12/12 , âm dương hội tụ, thời cơ chín muồi, mọi việc hanh thông, con giáp sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ. Điều lưu ý duy nhất là có sao xấu soi chiếu ảnh hưởng đến sức khoẻ, tuổi Ngọ có thể bị đau nhức, xương khớp gặp một số vấn đề, cần đặc biệt chú ý. Tuy nhiên sau đó bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc vì có quý nhân giúp đỡ. Lộc lá tràn vào túi đếm không xuể.

Theo tử vi , người cầm tinh con dê vốn khá ương bướng. Một khi đã quyết chuyện gì sẽ không nghe theo lời khuyên của người khác, tuy nhiên con giáp chơi với bạn bè rất tốt, nên luôn được mọi người yêu mến kết giao.

Tử vi dự đoán, từ ngày 24/11 - 12/12, con giáp tuổi Mùi được ông bà độ mạng, mang lại nhiều cơ hội tài lộc hanh thông. Một khi cơ hội đến, nỗ lực của con giáp được đền đáp xứng đáng. Trong thời gian này, tuổi Mùi giáp chú ý đừng nổi nóng, đừng để đại sự bị ảnh hưởng bởi thái độ nhất thời của mình, nhất định sẽ có được đỉnh cao công danh, tiền bạc từ đó nối đuôi nhau kéo về.

Tử vi dự đoán, từ ngày 24/11 - 12/12, con giáp tuổi Mùi được ông bà độ mạng, mang lại nhiều cơ hội tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ ngày 24/11 - 12/12, người tuổi Tuất tài khí vây quanh, làm ăn thuận lợi. Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực. Nhờ có Thần Tài giúp đỡ mà công việc sẽ có thêm nhiều hướng phát triển mới. Ngoài ra, đây cũng chính là khoảng thời gian con giáp may mắn này có thể đầu tư mở rộng kinh doanh để cuộc sống trở nên viên mãn như mình mong muốn.

Vận đào hoa đang đến với người tuổi Tuất. Con giáp còn độc thân có thể tìm thấy nửa kia như ý, hỷ sự tìm đến nhà. Dự đoán, người tuổi Tuất tài vận sáng chói, tiền bạc phủ phê. Công việc hiện tại đang diễn ra rất thuận lợi, mang đến cho bạn vô vàn tiền tài và của cải. Ngoài ra, được Thần Tài chiếu cố, những khoản đầu tư đã lâu trước đó của bạn đột nhiên “sống lại” một cách bất ngờ mang về một khoản lời không hề nhỏ. Nhìn chung, Hợi trong thời gian tới cuộc sống sung túc, ấm êm.

Từ ngày 24/11 - 12/12, người tuổi Tuất tài khí vây quanh, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm