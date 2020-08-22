Tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý xuôi chèo mát mái, tuổi Tỵ có đột phá lớn

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý nên tận hưởng trọn vẹn ngày tốt lành hôm nay. Từ đầu ngày đến cuối ngày xuôi chèo mát mái, chuyện gì cũng thuận lợi.

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu tổn thất tiền bạc trong hôm nay. Dù hối tiếc nhưng đây là bài học để bạn “khôn” ra hơn, đừng quá tin tưởng người khác.

Tuổi Dần tìm được điểm mạnh của mình trong công việc, sẽ ghi điểm ấn tượng trong mắt cấp trên.

Tài chính có chút eo hẹp, bạn nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão cân nhắc xin lời khuyên của người có kinh nghiệm, họ sẽ giúp đỡ được bạn.

Người độc thân đừng nên vội vã, chuyện tình cảm phải đúng người mới có kết quả.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một ngày cuối tuần không mấy vui vẻ. Có nhiều việc khiến bạn chẳng hài lòng. Nhưng thật may vì bên bạn luôn có bạn bè và người thân giúp đỡ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020, tuổi Tỵ có bước đột phá lớn, về tình duyên hoặc tài chính.

Tuy nhiên, bạn nên có kế hoạch cụ thể hơn trong tương lai.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ tự tin với những gì mình có, đây là ưu điểm nổi bật của bạn, hãy tận dụng triệt để.

Về tài lộc, tuổi Ngọ khá thoải mái trong hôm nay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi không có nhiều thời gian cho bản thân trong hôm nay. Gia đạo có chút bất hòa, mọi người nhường nhịn nhau một chút sẽ tốt hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của tuổi Thân

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân hiểu rõ bản thân muốn gì và bạn chỉ cần làm theo những gì chính mình mách bảo.

Nếu có thị phi, cứ ngó lơ và tập trung vào chuyện của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của tuổi Dậu

Một ngày cuối tuần thoải mái sẽ cho tuổi Dậu thêm nhiều năng lượng tích cực. Đừng quên hỏi han những mối quan hệ mật thiết của bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên giữ tinh thần tích cực, đừng vì vài chuyện không như ý mà mất tinh thần.

Tài lộc dư dôi, dù vậy nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của tuổi Hợi

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 23/8/2020, tuổi Hợi có niềm vui mới, bạn khá hứng thú với điều này. Tài lộc tăng nhẹ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.