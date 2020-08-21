Tháng 9/2020: 3 con giáp tiền vào nhà như nước sông Đà, cuồn cuộn tài lộc cùng vận may

Người tuổi Mùi thời gian trước bị tiểu nhân bày mưu hại nên tổn thất lớn về tài lộc, gặp nhiều trở ngại, căng thẳng trong cuộc sống.

Tháng 9 là thời điểm vàng của tuổi Mùi, làm gì cũng thắng đậm, thu về cả thành công lẫn tiền bạc. Người đi làm thăng tiến dễ dàng, người kinh doanh lời lại gấp đôi. Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.

Nhưng chỉ cần bước qua tháng 9 này, vận thế của con giáp này lội ngược dòng bất ngờ. Tuổi Mùi có cơ hội đổi đời ngoạn mục.

Tuổi Dần

Thời gian đầu năm, tuổi Dần bỏ qua nhiều cơ hội làm giàu. Nhưng trong tháng 9 tới, được thần Tài phù trợ, cát tinh chiếu rọi, tài vận của con giáp này thịnh vượng bất ngờ. Dù họ làm gì, đi đâu cũng thu về khoản lợi nhuận lớn, nguồn thu chính hay phụ đều tăng. Cuộc sống của tuổi Dần như bước sang trang mới.

Nhưng trong tháng 9 tới, được thần Tài phù trợ, cát tinh chiếu rọi, tài vận của tuổi Dần này thịnh vượng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn đầu tư, thử kế hoạch mới, tuổi Dần đừng ngại thử thách, tận dụng vận may trong tháng này để làm giàu.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi con giáp, tuổi Tỵ thời gian trước không được thuận lợi, vừa khó khăn trong công việc mà tài chính cũng bất ổn.

Trong tháng 9/2020 này, tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp chuyển biến tích cực bất ngờ nhất. Con giáp này không chỉ được quý nhân đưa đường dẫn lối mà còn giải quyết được hết mọi khó khăn tài chính hay trong cuộc sống.

Thời tới cản không kịp, dù đang gặp khó khăn cũng không ngăn được vận thế đỏ rực của tuổi Tỵ trong tháng 9 này - Ảnh minh họa: Internet

Thời tới cản không kịp, dù đang gặp khó khăn cũng không ngăn được vận thế đỏ rực của tuổi Tỵ trong tháng 9 này. Vì thế, nếu có kế hoạch gì rồi, tuổi Tỵ hãy canh đúng thời điểm hoàng kim này để làm nhanh thắng nhanh, thu về tiền bạc dồi dào.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.