Tháng 9/2020: 3 con giáp tiền vào nhà như nước sông Đà, cuồn cuộn tài lộc cùng vận may

Tâm linh - Tử vi 21/08/2020 04:45

Tháng 9/2020 này, có 3 con giáp thời vận vượng phát, vận may cùng tài lộc bùng phát, tiền bạc rủng rỉnh, thành công vang dội.

Theo tử vi tháng 9/2020, thần Tài và thần May Mắn đặc biệt ưu ái 3 con giáp này.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thời gian trước bị tiểu nhân bày mưu hại nên tổn thất lớn về tài lộc, gặp nhiều trở ngại, căng thẳng trong cuộc sống.

3 con giap 1
Tháng 9 là thời điểm vàng của tuổi Mùi, làm gì cũng thắng đậm, thu về cả thành công lẫn tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chỉ cần bước qua tháng 9 này, vận thế của con giáp này lội ngược dòng bất ngờ. Tuổi Mùi có cơ hội đổi đời ngoạn mục.

Tháng 9 là thời điểm vàng của tuổi Mùi, làm gì cũng thắng đậm, thu về cả thành công lẫn tiền bạc. Người đi làm thăng tiến dễ dàng, người kinh doanh lời lại gấp đôi. Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.

Tuổi Dần

Thời gian đầu năm, tuổi Dần bỏ qua nhiều cơ hội làm giàu. Nhưng trong tháng 9 tới, được thần Tài phù trợ, cát tinh chiếu rọi, tài vận của con giáp này thịnh vượng bất ngờ. Dù họ làm gì, đi đâu cũng thu về khoản lợi nhuận lớn, nguồn thu chính hay phụ đều tăng. Cuộc sống của tuổi Dần như bước sang trang mới.

3 con giap 2
Nhưng trong tháng 9 tới, được thần Tài phù trợ, cát tinh chiếu rọi, tài vận của tuổi Dần này thịnh vượng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn đầu tư, thử kế hoạch mới, tuổi Dần đừng ngại thử thách, tận dụng vận may trong tháng này để làm giàu.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi con giáp, tuổi Tỵ thời gian trước không được thuận lợi, vừa khó khăn trong công việc mà tài chính cũng bất ổn.

Trong tháng 9/2020 này, tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp chuyển biến tích cực bất ngờ nhất. Con giáp này không chỉ được quý nhân đưa đường dẫn lối mà còn giải quyết được hết mọi khó khăn tài chính hay trong cuộc sống.

3 con giap 3
Thời tới cản không kịp, dù đang gặp khó khăn cũng không ngăn được vận thế đỏ rực của tuổi Tỵ trong tháng 9 này - Ảnh minh họa: Internet

Thời tới cản không kịp, dù đang gặp khó khăn cũng không ngăn được vận thế đỏ rực của tuổi Tỵ trong tháng 9 này. Vì thế, nếu có kế hoạch gì rồi, tuổi Tỵ hãy canh đúng thời điểm hoàng kim này để làm nhanh thắng nhanh, thu về tiền bạc dồi dào.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Đúng ngày rằm Tháng 7 âm lịch: 3 con giáp được cơn mưa vàng bạc ầm ầm đổ xuống đầu, không trúng số cũng trúng mánh

Đúng ngày rằm Tháng 7 âm lịch: 3 con giáp được cơn mưa vàng bạc ầm ầm đổ xuống đầu, không trúng số cũng trúng mánh

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch này, có 3 con giáp đón bão tin vui, tiền bạc ào ào vào nhà như nước sông Đà, muốn nghèo cũng khó.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi tháng 9 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 27 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 15 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 34 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng