Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ bị hãm hại, tuổi Tuất tiền khủng đổ về ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 21/11/2020 06:00

Dưới đây là tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của 12 con giáp, tuổi Tỵ bị kẻ xấu hãm hại, cản đường thăng tiến. Tuổi Tuất tiền khủng đổ về ngập nhà.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, giải quyết trong một ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý vướng vào nhiều chuyện rắc rối không liên quan đến bản thân. Bạn bị sao xấu chiếu mệnh nên làm gì cũng gặp khó khăn, thất thoát về chuyện tiền bạc. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin buồn. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, vợ chồng xảy ra nhiều cãi vã, mâu thuẫn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Sửu

tu vi chu nhat ngay 22/11/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Sửu có nhiều chuyện không vui - Ảnh minh họa: Internet

Sửu bị người khác bắt nạt. Bạn khá nhút nhát nên không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nửa ngày đầu, bạn gặp nhiều chuyện không vui, tiền bạc không đủ tiêu. Nửa ngày sau, vận trình của bạn được cải thiện nhiều hơn, công việc khá ổn định, không còn gặp nhiều biến cố như trước đây.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Dần

Dần được Tam Hợp che chở, vận tài chính được cải thiện khá nhiều. Trong ngày, bạn được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến nên vận trình khá hanh thông. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc. Mối quan hệ ngày càng thăng hoa hơn, cả hai bắt đầu thấu hiểu nhau.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Mão

Mão đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong thời điểm này. Bạn có cơ hội đổi đời, học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm xương máu nên công danh rộng mở. Những người tuổi Mão được quý nhân nâng đỡ, công việc chạm đến đỉnh cao khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Thìn

tu vi chu nhat ngay 22/11/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Thìn tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn độc thân tìm được ý trung nhân, duyên lành như ý. Bạn gặp được đối tượng tốt, thông minh và giỏi giang. Vì vậy mà mối quan hệ của bạn vô cùng viên mãn. Bên cạnh đó cũng có tin vui về đường tiền bạc, công danh mở rộng khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ nên chú trọng lời ăn tiếng nói, đầu tư vào lĩnh vực nào đó cũng nên thận trọng. Thời điểm này đừng nên tin tưởng người khác quá nhiều mà hại thân. Cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền của mình kẻo ảnh hưởng đến tinh thần làm việc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ đánh mất số tiền khá lớn, làm bao nhiêu là trả nợ hết bấy nhiêu. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, mất ăn mất ngủ thường xuyên. Bạn không có chế độ ăn uống không điều độ nên cơ thể suy nhược, sức khỏe giảm sút khá nhiều.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Mùi

tu vi chu nhat ngay 22/11/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Mùi đón nhận tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nên yên tâm gạt bỏ hết những nỗi lo lắng trong thời điểm này. Bạn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui đổ về cùng lúc, nhất về đường tiền bạc. Vận tiền bạc của bạn chạm đỉnh, cứ tiêu hết rồi lại có người mang đến giúp vận trình vô cùng vượng sắc, thăng hoa.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Thân

Thân được quý nhân nâng đỡ nên vận tài lộc hanh thông. Bạn muốn gì được nấy, làm một tiêu mười khiến ai cũng nể phục sát đất. Những người tuổi Thân có số làm giàu, trở thành đại gia ngầm trong thời điểm này. Vì vậy hãy tận dụng cơ hội tốt để đổi đời, đổi vận, thăng tiến không ngừng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Dậu     

Dậu nên quyết đoán đưa ra sự lựa chọn thích hợp nhất cho mình trong thời điểm này. Bạn đứng giữa rất nhiều ngã đường vì vậy nên bình tĩnh để không chọn lựa sai lầm. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nên mở lòng, cho đối phương cơ hội để tìm hiểu nhau. Điều này sẽ giúp cuộc sống của bạn có thêm nhiều điều thú vị hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Tuất

tu vi chu nhat ngay 22/11/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Tuất vận tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có vận tài lộc dồi dào. Tuy nhiên đừng tiêu tiền quá phung phí mà ảnh hưởng đến vận trình của mình. Bạn nên sống tiết kiệm để không lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau. Trong ngày, bạn có xích mích, mâu thuẫn với người thân nên tinh thần xuống dốc, mệt mỏi không dứt. Lời khuyên cho bạn nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đừng suy nghĩ lung tung mà mệt mỏi không yên.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/11/2020 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều chuyện buồn, nổi giận vô cớ nên bị nhiều người xa lánh. Công việc của bạn cũng không như ý, làm bao nhiêu cũng không được công nhận. Chuyện tiền bạc của bạn cũng không cánh mà bay, làm nhiều nhưng không nhận lại được bao nhiêu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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