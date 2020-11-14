Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn đón lộc to, tuổi Thân có điềm báo xấu

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của bạn diễn ra suôn sẻ, có tin vui về chuyện tiền bạc. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao tài năng ứng biến, cách xử lý tình huống. Trong chuyện tình cảm, bạn có nhiều tin vui, mối quan hệ ngày càng gắn bó với nhau nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, giải quyết một cách gọn gàng.

Dần có năng lượng tích cực, tràn đầy sức sống nên tinh thần vô cùng vui vẻ. Điều này giúp ích cho công việc cũng như chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này. Bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Sửu gặp nhiều khó khăn, trục trặc trong công việc nên tinh thần vô cùng giảm sút. Người làm công ăn lương bị cấp trên khiển trách, tiền bạc gặp nhiều chuyện buồn. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều không vui. Người độc thân không tìm được nhân duyên như ý. Người có gia đình, người yêu có xung đột, mâu thuẫn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Mão

Chuyện công việc của bạn khá thuận lợi, hanh thông. Vận tiền bạc của bạn trong ngày cũng có nhiều tin vui, nguồn thu nhập từ nghề tay trái đổ về ầm ầm. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Nữ tuổi Mão tìm được ý trung nhân. Nam tuổi Mão đào hoa, đi đến đâu là được yêu mến, tỏ tình đến đó.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Thìn

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Thìn vận trình mở rộng - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có vận trình được mở rộng, vô cùng vượng sắc. Bạn gây được nhiều ấn tượng tốt trong mắt cấp trên. Đồng nghiệp cũng có nhiều thiện cảm hơn với bạn. Những mâu thuẫn, xích mích trước đây đã được hóa giải. Nói chung vận trình của bạn vô cùng khởi sắc, công danh, tiền bạc, tình cảm luôn như ý.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, vận tài chính của Tỵ gặp nhiều chuyện trục trặc. Bạn đánh mất khá nhiều cơ hội thăng tiến, không học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ người đi trước. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của Tỵ xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột, có kẻ thứ ba chen ngang.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tài lộc vô cùng vượng sắc không ngừng. Đường tình duyên của bạn đào hoa, có nhiều tin vui nên chuyện tình cảm thăng hoa vô đối. Nói chung chuyện tình cảm, công việc của bạn vô cùng khởi sắc, không lo túng thiếu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Mùi tài chính tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của bạn tươi sáng, thoải mái trong chuyện chi tiêu. Bạn có trách nhiệm với công việc, được cấp trên đánh giá khá cao tài năng. Đồng nghiệp cũng có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Đường tình duyên của bạn cũng khởi sắc. Tình hình sức khỏe của bạn cũng có nhiều cải thiện, tràn đầy năng lượng hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Thân

Bạn gặp nhiều chuyện buồn, có nhiều điềm báo xấu về chuyện tiền bạc. Bạn có thể mất một số tiền lớn, túi tiền của bạn giảm chạm đáy. Bạn không có nhiều thời gian dành cho bản thân nên sức khỏe giảm sút, không thể tập trung vào công việc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp nhiều sai lầm, tiền bạc túng thiếu, làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ. Bạn phải vay mượn khắp nơi nhưng không có người tin tưởng. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, tiền bạc thiếu trước hụt, đối mặt với nhiều khó khăn về công việc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Tuất

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Tuất may mắn tìm đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuất mang lại nhiều may mắn cho người khác, chuyện tiền bạc cũng ổn định hơn. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng ứng biến. Bên cạnh đó bạn có tinh thần học hỏi cao, chịu trách nhiệm với những gì bản thân làm nên được nhiều người yêu mến.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Hợi

Hợi là con giáp xui xẻo, gặp nhiều tai nạn nhỏ khiến vận trình vô cùng lao đao. Công việc của bạn bị cấp trên khiển trách nên không thuận lợi. Bạn làm gì cũng gặp khó khăn, tiểu nhân cản đường, không thăng tiến được. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi. Thậm chí còn gánh họa thị phi thay thiên hạ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm