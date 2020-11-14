Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn đón lộc to, tuổi Thân có điềm báo xấu

Tâm linh - Tử vi 14/11/2020 05:00

Dưới đây là tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của 12 con giáp, tuổi Thìn đón lộc to, tiền bạc chạm đỉnh. Tuổi Thân có điềm báo xấu, trục trặc tài chính.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, giải quyết một cách gọn gàng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của bạn diễn ra suôn sẻ, có tin vui về chuyện tiền bạc. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao tài năng ứng biến, cách xử lý tình huống. Trong chuyện tình cảm, bạn có nhiều tin vui, mối quan hệ ngày càng gắn bó với nhau nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Sửu

tu vi chu nhat ngay 15/11/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Sửu gặp trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Sửu gặp nhiều khó khăn, trục trặc trong công việc nên tinh thần vô cùng giảm sút. Người làm công ăn lương bị cấp trên khiển trách, tiền bạc gặp nhiều chuyện buồn. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều không vui. Người độc thân không tìm được nhân duyên như ý. Người có gia đình, người yêu có xung đột, mâu thuẫn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Dần

Dần có năng lượng tích cực, tràn đầy sức sống nên tinh thần vô cùng vui vẻ. Điều này giúp ích cho công việc cũng như chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này. Bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Mão

Chuyện công việc của bạn khá thuận lợi, hanh thông. Vận tiền bạc của bạn trong ngày cũng có nhiều tin vui, nguồn thu nhập từ nghề tay trái đổ về ầm ầm. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Nữ tuổi Mão tìm được ý trung nhân. Nam tuổi Mão đào hoa, đi đến đâu là được yêu mến, tỏ tình đến đó.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Thìn

tu vi chu nhat ngay 15/11/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Thìn vận trình mở rộng - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có vận trình được mở rộng, vô cùng vượng sắc. Bạn gây được nhiều ấn tượng tốt trong mắt cấp trên. Đồng nghiệp cũng có nhiều thiện cảm hơn với bạn. Những mâu thuẫn, xích mích trước đây đã được hóa giải. Nói chung vận trình của bạn vô cùng khởi sắc, công danh, tiền bạc, tình cảm luôn như ý.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, vận tài chính của Tỵ gặp nhiều chuyện trục trặc. Bạn đánh mất khá nhiều cơ hội thăng tiến, không học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ người đi trước. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của Tỵ xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột, có kẻ thứ ba chen ngang.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tài lộc vô cùng vượng sắc không ngừng. Đường tình duyên của bạn đào hoa, có nhiều tin vui nên chuyện tình cảm thăng hoa vô đối. Nói chung chuyện tình cảm, công việc của bạn vô cùng khởi sắc, không lo túng thiếu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Mùi

tu vi chu nhat ngay 15/11/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Mùi tài chính tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của bạn tươi sáng, thoải mái trong chuyện chi tiêu. Bạn có trách nhiệm với công việc, được cấp trên đánh giá khá cao tài năng. Đồng nghiệp cũng có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Đường tình duyên của bạn cũng khởi sắc. Tình hình sức khỏe của bạn cũng có nhiều cải thiện, tràn đầy năng lượng hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Thân

Bạn gặp nhiều chuyện buồn, có nhiều điềm báo xấu về chuyện tiền bạc. Bạn có thể mất một số tiền lớn, túi tiền của bạn giảm chạm đáy. Bạn không có nhiều thời gian dành cho bản thân nên sức khỏe giảm sút, không thể tập trung vào công việc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Dậu     

Người tuổi Dậu gặp nhiều sai lầm, tiền bạc túng thiếu, làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ. Bạn phải vay mượn khắp nơi nhưng không có người tin tưởng. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, tiền bạc thiếu trước hụt, đối mặt với nhiều khó khăn về công việc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Tuất

tu vi chu nhat ngay 15/11/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Tuất may mắn tìm đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuất mang lại nhiều may mắn cho người khác, chuyện tiền bạc cũng ổn định hơn. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng ứng biến. Bên cạnh đó bạn có tinh thần học hỏi cao, chịu trách nhiệm với những gì bản thân làm nên được nhiều người yêu mến.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/11/2020 của tuổi Hợi

Hợi là con giáp xui xẻo, gặp nhiều tai nạn nhỏ khiến vận trình vô cùng lao đao. Công việc của bạn bị cấp trên khiển trách nên không thuận lợi. Bạn làm gì cũng gặp khó khăn, tiểu nhân cản đường, không thăng tiến được. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi. Thậm chí còn gánh họa thị phi thay thiên hạ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp làm gì cũng dư dả, hạnh phúc ngập tràn trong 45 ngày tới

3 con giáp làm gì cũng dư dả, hạnh phúc ngập tràn trong 45 ngày tới

Theo tử vi, trong những ngày cuối năm 2020 có 3 con giáp cực kì may mắn, hạnh phúc và dư dả vì được cát tinh soi chiếu, chỉ lối sáng lạng

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp tử vi ngày của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 32 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước