Tử vi Chủ nhật ngày 14/4/2019 của 12 con giáp: Sửu có cơ may trúng số, Mão quơ tay là có tiền, Ngọ hãy đi lại cẩn thận kẻo gặp chuyện chẳng lành

Chủ nhật này, thay vì lao tâm khổ tứ với công việc bạn hãy dành thời gian ấy để nghỉ ngơi bên bạn bè, gia đình nhằm tái tạo năng lượng. Chuẩn bị tinh thần để đón tin vui trong thứ Hai tới.

Chủ nhật 14/4/2019, Tý chỉ cần giữ bình tĩnh trước những hiểu lầm, khó khăn thì chỉ sau một đêm bạn sẽ quơ tay là có tiền, may mắn hết phần thiên hạ.

Thông minh và nhạy bén với việc kiếm tiền nên hôm nay Tý sẽ có cát tinh chiếu mệnh, tài lộc tăng tiến cấp tốc. Càng xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp phúc phần của Tý càng thêm vượng, tương lai xán lạn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Tử vi học chỉ rõ, vì là ngày tam hợp nên chuyện tình cảm của Sửu sẽ mặn nồng viên mãn, vui vẻ vô cùng. Họ và gia đình, người yêu sẽ dành cho nhau những giây phút ấm áp, lãng mạn bên nhau mà chẳng cần suy nghĩ đến bất cứ điều gì.

Chưa kể, Sửu còn có thể chiến thắng các trò chơi may mắn hoặc trúng số chẳng hạn. Khung giờ từ 11- 13h chính là giờ tốt của Sửu trong hôm nay, giúp họ làm gì cũng thành công, suôn sẻ.

Tuổi Dần

Dần đừng vì cái lợi trước mắt mà bỏ quên lợi ích lâu dài, đừng vì khoản tiền nhỏ mà bỏ lỡ cơ hội đổi đời trong tương lai gần. Trước khi bán đi thứ gì có giá trị con giáp này cần cân nhắc, bàn bạc cẩn thận với người mình tin tưởng để có được lời khuyên đúng đắn.

Vậy nên, Chủ nhật này, Dần đừng vội vung tiền mua sắm hay bán đi thứ gì đấy kẻo rước thua thiệt vào người.

Từ đây, sự nghiệp của Mão sẽ có bước tiến đáng nể, tăng lương là chuyện hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Doanh thu của Mão sẽ tăng đột biến trong Chủ nhật này, giúp họ nhận được khoản tiền thưởng khá lớn từ cấp trên. Từ đây, sự nghiệp của Mão sẽ có bước tiến đáng nể, tăng lương là chuyện hiển nhiên.

Tuy nhiên, Mão nên biết cách sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi sao cho hợp lý. Đừng vì mải mê kiếm tiền mà sức khỏe suy kiệt, cũng đừng dành tất cả thời gian mình có cho công việc mà quên đi người thân.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay, Chủ nhật ngày 14/4/2019 chỉ rõ, Thìn sẽ vì công việc xảy ra xích mích, thậm chí xô xát với đồng nghiệp của mình. Dẫu biết cầu toàn trong công việc là tốt, nhưng Thìn đừng quá cứng nhắc kẻo hỏng chuyện.

Hãy ôn hòa, điềm đạm trong mọi điều thì Thìn mới có ngày cuối tuần vui vẻ, thành công. Ông bà ta có câu “một sự nhịn chín sự lành” quả không thừa.

Tuổi Tỵ

Tỵ đừng nhốt mình trong nhà, nằm ườn chơi game hay ngủ nướng nữa. Hãy thức dậy mặc quần áo đẹp, nhấc máy rủ bạn bè đi café để tận hưởng cuộc sống đi nào.

Nếu bạn càng lười nhác kết giao, càng không chăm sóc các mối quan hệ của mình thì đến khi bản thân gặp khó khăn sẽ chẳng ai đoái hoài đến bạn đâu.

Bạn cũng cần chú ý chấp hành luật lệ giao thông kẻo gặp rắc rối liên quan đến luật pháp, giấy tờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trước khi bước chân ra khỏi nhà Ngọ hãy kiểm tra cẩn thận xem mình đã mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân chưa nhé. Bạn cũng cần chú ý chấp hành luật lệ giao thông kẻo gặp rắc rối liên quan đến luật pháp, giấy tờ.

Hôm nay cũng là ngày hao tài tốn của với Ngọ, vậy nên nếu đi mua sắm bất cứ thứ gì bạn cần lên sẵn danh sách để tránh hoang phí.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ làm đâu thắng đó, túi chất chật tiền trong hôm nay. Thế nên, khi cơ hội đến Mùi đừng chần chừ mà hãy chớp lấy thời cơ, khẳng định năng lực của mình. Hãy để những người bấy lâu nay ganh ghét, đố kỵ với bạn phải tâm phục khẩu phục nhé.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cần giữ bình tĩnh, đừng để sự nỏng nảy, bốc đồng của mình gây nên họa. Nếu không, bạn rất dễ mất tiền, thậm chí bị lừa gạt đến mức lâm vào cảnh trắng tay.

Hãy nhớ, trên đời này không ai cho không ai cái gì cả, thứ gì cũng có cái giá của nó. Chỉ khi sống thực tế, nỗ lực không ngừng bạn mới có được cuộc sống như ý.

Chủ nhật này, Dậu rất dễ vướng vào họa thị phi nếu không biết giữ mồm giữ miệng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Khi bị người khác nói xấu, hãm hại Dậu đừng vội hằn học, chửi bới đối phương. Hãy giữ bình tĩnh để có thể nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn, hãy để cho kẻ xấu kia biết bạn không hề dễ bắt nạt.

Chủ nhật này, Dậu rất dễ vướng vào họa thị phi nếu không biết giữ mồm giữ miệng. Hãy dùng lí trí để hành động Dậu nhé, nếu không bạn sẽ bị đưa vào “bẫy” đấy.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay của người tuổi Tuất cho thấy họ sẽ có cơ may hốt lộc vào nhà, gặt hái những thành quả mà bấy lâu nay cố gắng. Công thành danh toại, tiền chất chật nhà là chuyện hiển nhiên.

Tuất sẽ thoải mái ăn mừng bên người thân, gia đình và đối tác bởi bạn càng tiêu tiền thì lộc lá càng đầy mình.

Tuổi Hợi

Những rắc rối từ trên trời rơi xuống sẽ khiến Hợi khốn đốn trăm bề. Vây nhưng, Hợi hãy giữ thăng bằng, dùng vốn sống của mình để giải quyết mọi chuyện thấu đáo, ôn hòa.

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những bão giông bạn sẽ lại thấy ánh mặt trời, đừng quá lo lắng nhé.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.