Tháng 5/2019, những con giáp này sẽ đếm tiền sái tay, lộc ùa vào nhà

May mắn, thành công và đếm tiền sái tay chính là vận số của những con giáp sau trong tháng 5/2019.

Dần hãy chuẩn bị sẵn két sắt để đựng tiền, bởi lẽ, vận may này không chỉ giúp tháng 5 của bạn đỏ chót mà cả năm 2019 sẽ viên mãn như ý, phát tài phát lộc.

Tháng 5 này, số mệnh của người tuổi Dần sẽ có bước tiến vượt bậc. Họ không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp mà còn kiếm được bộn tiền, vươn lên làm đại gia bạc tỷ chỉ trong tích tắc khiến ai cũng hờn ghen.

Tài lộc vượng vận giúp Tuất có khoản dư kha khá để tự kinh doanh riêng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dù làm văn phòng hay kinh doanh thì người tuổi Tuất đều có tháng 5 viên mãn, như ý. Công việc của Tuất sẽ suôn sẻ vô cùng. Họ được đồng nghiệp nâng đỡ, cấp trên hỗ trợ để chạm tay vào những cơ hội mới. Chính những cọ xát trong môi trường khác biệt, những trải nghiệm mới đã trao cho Tuất kinh nghiệm vô giá để thăng tiến.

Tài lộc vượng vận giúp Tuất có khoản dư kha khá để tự kinh doanh riêng. Từ đây, đời họ sẽ bước sang trang mới. Ngoài may mắn tài chính, vận tình duyên của Tuất cũng đỏ như son. Họ và một nửa sẽ thoải mái tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài đắt đỏ mà chẳng cần bận tâm chuyện tiền nong như trước.

Mão sẽ ngập trong biển tiền, con cháu 3 đời tiêu pha thả ga cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tháng 5 chính là tháng may mắn nhất của người tuổi Mão trong năm nay. Mọi xui xẻo, cơ cực đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà con giáp này. Kẻ xấu dù muốn hãm hại, chơi xấu hay gieo rắc họa thị phi lên đầu Mão cũng phải “bó tay” vì đã có quý nhân bảo bọc, nâng đỡ.

Mão hãy cứ xông xáo, nhiệt thành trong công việc rồi bạn sẽ được gặt hái thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Lúc này, bạn sẽ ngập trong biển tiền, con cháu 3 đời tiêu pha thả ga cũng không hết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.