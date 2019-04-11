3 con giáp CÓ SỐ ĐẠI GIA, trở thành TỶ PHÚ với khối tài sản khổng lồ khiến ai cũng choáng ngợp

Tâm linh - Tử vi 11/04/2019 14:23

Đây chính là 3 con giáp cực khôn ngoan, thông minh và tài giỏi. Họ có tham vọng làm giàu, mát  tay kiếm tiền nên mặc sức hưởng phú quý, tiêu xài phủ phê.

Sinh ra đã mang mệnh phú quý nên 3 con giáp sau chỉ cần rung đùi cũng hốt bạc, cả đời ngập trong nhung lụa, sung sướng hết phần thiên hạ.

3 con giáp CÓ SỐ ĐẠI GIA, trở thành TỶ PHÚ với khối tài sản khổng lồ khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh 1
Dần chắc chắn sẽ là ông to bà lớn, là người có địa vị trong xã hội với cơ ngơi bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần có trí thông minh hơn người, có sự mạnh mẽ, dứt khoát và cực bản lĩnh. Dù là đàn ông hay phụ nữ họ đều rất nhạy cảm với tiền bạc, có tham vọng và không bao giờ chấp nhận già đi trong nghèo khó. Chính vì thế, Dần chắc chắn sẽ là ông to bà lớn, là người có địa vị trong xã hội với cơ ngơi bạc tỷ.

Để có được thành công ấy, ngoài số mệnh an bài còn có cả sự tinh tế trong đối nhân xử thế, quản lý nhân sự của Dần. Họ biết cách lấy nhu thắng cương, mềm nắn rắn buông nên thu phục lòng người, ai cũng chân thành làm việc, đối đãi với Dần.

Càng về hậu vận Dần càng thêm phúc thêm phần, tiền ồ ạt chui vào túi khiến họ phải mua thêm két sắt để chứa vì quá nhiều lộc.

3 con giáp CÓ SỐ ĐẠI GIA, trở thành TỶ PHÚ với khối tài sản khổng lồ khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh 2
Nhờ có mắt nhìn người, biết đâu là người tốt, đâu là tiểu nhân đội lốt quân tử nên càng làm ăn lớn Thìn càng giàu sang bất tận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sâu sắc, nhạy bén và có tầm nhìn nên Thìn luôn mưu tính cẩn trọng trong mọi việc, từ buôn bán nhỏ đến kinh doanh lớn là một quãng đường rất ngắn với con giáp này. Thuở đầu khởi nghiệp dẫu vất vả, cơ cực là thế nhưng Thìn không hề than vãn, càng không van nài người khác hỗ trợ mình. Tự đứng dậy từ thất bại, tự khắc phục nhược điểm của mình chính là cách giúp sự nghiệp của Thìn vững chắc, ổn định.

Ngoài bản lĩnh ấy, Thìn còn nhạy bén trong mọi cơ hội kiếm tiền. Họ không bỏ lỡ bất cứ cơ may nào, càng không để ai khác có dịp hãm hại hay lừa lọc mình. Nhờ có mắt nhìn người, biết đâu là người tốt, đâu là tiểu nhân đội lốt quân tử nên càng làm ăn lớn Thìn càng giàu sang bất tận.

Từ ngưỡng 40 trở đi, người tuổi Thìn chỉ việc nằm trên đống vàng, ngồi chơi cũng hốt bạc khiến ai nấy đều ngả mũ nể phục.

3 con giáp CÓ SỐ ĐẠI GIA, trở thành TỶ PHÚ với khối tài sản khổng lồ khiến ai cũng choáng ngợp - Ảnh 3
Khi thời cơ đến con giáp này chỉ việc ngửa nón hứng lộc, no đủ, sung túc quanh năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp mưu trí, dũng cảm và rất may mắn. Nếu Dần và Thìn đổi đời nhờ nỗ lực cá nhân thì Hợi thành công là bởi số phận quá may mắn. Mọi việc Hợi làm, mọi kế hoạch họ chuẩn bị đều gặt hái được những thành quả đáng nể, khiến ai cũng trầm trồ.

Nhờ vận tài lộc đỏ như son nên thay vì phải luống cuống bôn ba Hợi chỉ việc ngồi yên chờ thời. Khi thời cơ đến con giáp này chỉ việc ngửa nón hứng lộc, no đủ, sung túc quanh năm.

Không chỉ tài vận, tình duyên của người tuổi Hợi cũng viên mãn ấm êm. Dẫu không nên duyên chồng vợ họ cũng được tận hưởng tình yêu nồng nàn, cuồng nhiệt và mãnh liệt hiếm ai có được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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