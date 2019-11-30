Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu giận quá mất khôn, tuổi Ngọ cẩn thận người thứ ba

Tâm linh - Tử vi 30/11/2019 05:17

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu nên giữ bình tĩnh trong mọi việc, tuổi Ngọ cẩn thận người thứ ba. Còn tử vi của bạn thế nào?

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Tỵ có vận quý nhân, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Những nhân duyên tốt sẽ mang đến vận may cho bạn.

Tài vận sung túc, bạn có nhiều cơ hội tăng thu nhập.

Dù vậy, tuổi Tý nên dành thời gian cuối ngày để nghỉ ngơi hay cho gia đình, đừng quá “tham công tiếc việc”.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu có điềm tranh cãi với người khác trong ngày mới. Tốt nhất là bạn nên giữ thái độ bình tĩnh, tránh “giận quá mất khôn”.

Sự nghiệp không có trở ngại, nhưng bạn nên có nhiều kế hoạch mới mẻ hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của tuổi Dần

tu vi chu nhat ngay 1/12/2019 cua 12 con giap 1

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có nhiều mối quan hệ tốt, sẽ giúp bạn trong công việc hay cuộc sống.

Tài lộc không mấy khả quan, bạn nên cẩn trọng trong chi tiêu, tránh bị hao hụt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão nên xem xét lời khuyên từ người thân hay người có kinh nghiệm, có thể “gỡ rối” cho bạn vào lúc này.

Điểm sáng trong ngày là tuổi Mão được nhìn nhận thực lực trong công việc, cấp trên sẽ có những cân nhắc tích cực.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn cẩn thận bẫy tiểu nhân trong ngày mới. Dù là một nhiệm vụ đơn giản, bạn cũng nên tập trung hết mình.

Tài lộc sẽ tăng vào giữa ngày, đặc biệt người buôn bán sẽ có cơ hội tốt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của tuổi Tỵ

tu vi chu nhat ngay 1/12/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 1/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, đặc biệt là người làm văn phòng. Đừng quá sức mà dễ bệnh tật.

Tình cảm khởi sắc với người độc thân. Người có gia đình dần hòa hợp hơn sau mâu thuẫn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cẩn thận người thứ ba xen vào chuyện tình cảm. Bạn nên để tâm hơn đến đối phương.

Công việc dù có khó khăn vào đầu ngày nhưng sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của tuổi Mùi

Tài lộc của tuổi Mùi trong ngày mới thăng hoa. Không chỉ nhờ vào thực lực, bạn còn nhận được sự trợ giúp từ quý nhân.

Trong công việc, tuổi Mùi nên tránh xa thị phi không đáng có. Nếu vướng vào, hãy giữ im lặng để không tự hại mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của tuổi Thân

tu vi chu nhat ngay 1/12/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 1/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của tuổi Thân trong ngày mới khá thuận lợi. Công việc hay tình cảm đều khiến bạn dồi dào năng lượng, vui vẻ cả ngày.

Dù tài lộc trong ngày cũng rất khá, nhưng tuổi Thân vẫn nên cân nhắc chi tiêu hợp lý.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên tập trung hơn vào công việc chính, đừng quá ham những việc phụ. Cơ hội lớn sẽ đến từ công việc chính.

Tài lộc có thể tăng, nhưng tuổi Dậu vẫn phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của tuổi Tuất

Tình duyên chưa khởi sắc với người độc thân. Bởi thế, bạn đừng vội vàng mà chọn sai người.

Tài lộc trong ngày vẫn ổn định, tuổi Tuất không phải lo chuyện tiền bạc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của tuổi Hợi

tu vi chu nhat ngay 1/12/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi Chủ Nhật ngày 1/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 1/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi có tin vui tiền bạc vào đầu ngày. Bạn nên đầu tư sinh lời, sẽ có nhiều cơ hội tốt.

Tuổi Hợi có thể dành thời gian cuối ngày bên gia đình hay người yêu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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