Tử vi Chủ nhật 8/10/2023 của 12 con giáp: Thân – Dậu giàu có vô biên, Thìn – Tuất vướng nợ ngập đầu

Con giáp này đừng bốc đồng, nghĩ gì nói nấy trong ngày này. Bản mệnh nên lắng nghe nhiều hơn là chia sẻ, bởi nói nhiều quá sẽ không có thời gian để nghĩ xem điều gì mới là chính xác.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật, tuổi Tý cần đề cao cảnh giác các kế hoạch tiền bạc, tránh chi tiêu lãng phí vì những món đồ không mang lại nhiều giá trị, chỉ thỏa mãn sở thích của bản mệnh. Nên ưu tiên việc tiết kiệm để đề phòng khi rơi vào khó khăn.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Sửu có một môi trường tốt để làm việc. Một ngày để bản mệnh giữ những bí mật, giữ cho mình không bị phân tâm bởi ồn ào xung quanh. Đây là lúc phải tập trung giải quyết mọi công việc.

Ngày mới là cơ hội để tuổi Tý giải quyết các vấn đề về cảm xúc cá nhân, cải thiện sự hòa hợp với người yêu, gia đình, bạn bè. Con giáp này có thể nhận được tin vui hoặc đón nhận sự quan tâm của một nhân vật đặc biệt nào đó.

Tuy nhiên con giáp này vẫn cảm giác khó yên, vất vả, không thể an tâm khi hoàn thành việc này đã có phát sinh việc khác. Bản mệnh cần tự tạo cho mình một khoảng thời gian để thư giãn lấy lại năng lượng để có thể hoàn thành tốt các công việc.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo, tuổi Dần chớ nên ép bản thân làm những việc mà bản mệnh không muốn. Hãy chọn lựa những gì mình thích, bởi vì nhờ như thế, con giáp này sẽ có một ngày vui vẻ, dễ chịu.

Hôm nay tuổi Dần có thể mang đến sự hỗ trợ có ý nghĩa rất lớn với bạn bè của mình. Vì thế, hãy cho họ thấy bản mệnh ở bên cạnh vì họ. Đây là ngày để con giáp này thể hiện tấm lòng chân thành.

Tuy nhiên sức khỏe của bản mệnh giảm sút và cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng ôm đồm quá nhiều nhiệm vụ từ nơi công sở cho tới việc trong nhà, tuổi Dần nên biết để cho người khác hỗ trợ nếu không muốn mệt mỏi thêm.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mão có xu hướng nói mà không nghĩ, gây tổn thương cho những người xung quanh. Đôi khi dù bản mệnh biết sự thật nhưng cũng nói giảm nói tránh để người ta bớt buồn.

Ngày này, bản mệnh nên ưu tiên thời gian của mình cho việc gắn kết tình thân. Những buổi ăn uống gặp gỡ cùng mọi người mang lại cho bản mệnh năng lượng tích cực hơn trong cuộc sống.

Các trách nhiệm công việc, gia đình có thể đòi hỏi khá nhiều, nhưng đừng vì thế mà quên dành thời gian để nạp năng lượng. Cho mình những khoảng lặng thư giãn giúp bản mệnh lấy lại năng lượng tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay vận trình của tuổi Thìn bị cản trở, nhưng khi có thử thách lại là lúc để bản mệnh thể hiện năng lực của mình. Hãy tiếp tục cố gắng và xây dựng lòng quyết tâm cao độ để vượt qua chúng.

Tuổi Thìn cứ có chuyện gì xảy ra cũng suy nghĩ mãi không thôi, bản mệnh rất cần một người có kinh nghiệm đưa ra chỉ dẫn để tránh sa đà vào việc suy nghĩ tiêu cực. Nếu có thể nên dành thời gian đọc sách, thiền định để tái tạo lại năng lượng.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay là ngày con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở ngón chân.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tỵ có thể củng cố quyền lực, tìm kiếm phần thưởng đáng kể cho mình, nhưng hãy chia sẻ nó với mọi người xung quanh. Lời khuyên quan trọng cho bản mệnh là đừng quá duy tâm trong mọi việc, đôi khi cần lý trí hơn.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này được nhận tin vui giúp có thêm niềm tin mới, thế nhưng lần này bản mệnh đón nhận mọi thứ với thái độ ung dung và thoải mái hơn. Những cặp đôi có nhiều thời gian trò chuyện để thấu hiểu nhau.

Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, ngày mới này được xem là ngày xui xẻo, thế nên bản mệnh nên hạn chế đưa ra những quyết định quan trọng, làm gì cũng nên cẩn thận, kiểm tra kỹ càng.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Ngọ có cơ hội kiếm tiền, phục hồi các dự án để sinh lời. Khả năng phán đoán tốt là hậu thuẫn, vì thế, hãy chủ động để ý đến những tin tức có lợi cho mình.

Ngày mới còn mang lại cơ hội mà chính bản mệnh trước đây còn chưa ngờ tới, hãy trân trọng những gì đáng có, tuy nhiên cũng nên có kế hoạch sắp xếp để tối ưu lại cuộc sống của mình. Thế nhưng đừng vì thuận lợi hơn một chút mà đã chủ quan.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt nên ưu tiên các việc như tạo dựng nhà phòng, nhập học, cầu công danh… Vì thế bản mệnh nên lưu ý bố trí công việc phù hợp để có được sự thuận lợi, may mắn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp mang đến tin vui trong công việc cho tuổi Mùi. Con giáp này đã rất nỗ lực để đạt được những thành quả nhất định và xứng đáng có được một phần thưởng cho công sức của mình đã bỏ ra.

Tuy nhiên, bản mệnh nên chú ý đến sức khỏe của mình, có thể là bệnh cũ tái phát hoặc gặp bệnh theo mùa. Dù thế nào con giáp này cũng nên ngủ sớm vì đó cũng là cách để hỗ trợ cho hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, chống đỡ lại bệnh tật.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên kiêng cữ khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, thưa kiện,… Do đó, bản mệnh lưu ý không nên tiến hành những việc trên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết tuổi Thân có thể nhận được tin vui liên quan đến sự phát triển bản thân. Con giáp này sẽ có được sự công nhận và giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân gặp may mắn. Tuy nhiên nên hiểu rằng mọi thứ ban đầu có thể dễ dàng nhưng một hành trình dài đòi hỏi bản mệnh thật nhiều nhẫn nại, nỗ lực. Đôi khi, có những việc ta cần học cách nhẫn nhịn chờ đợi.

Tình hình sức khỏe của tuổi Thân có phần khởi sắc, nhất là những ai đang kiên trì theo đuổi những chế độ cải thiện cơ thể lành mạnh. Nhiều người lấy lại được vóc dáng trẻ trung, ít mỡ thừa và cảm nhận cơ thể của mình nhẹ nhõm hơn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp có rất nhiều kỳ vọng được đặt lên vai tuổi Dậu. Bản mệnh cần cho thấy rõ rằng mình có thể làm được những điều gì, đừng ôm đồm và rồi khiến người khác thất vọng còn bản thân lại mệt mỏi.

Vận trình tài chính của tuổi Dậu được cải thiện, tiền bạc rủng rỉnh. Con giáp này ít có những khoản phát sinh trong thời gian này, nhờ đó mà tiết kiệm được một khoản kha khá.

Thêm vào đó, ngày mới còn mang lại suy nghĩ hài hòa, vui vẻ cho tuổi Dậu. Nhờ thế mà khi ai đó có góp ý gì bản mệnh cũng đón nhận với thái độ tích cực, không hề buồn lòng vì bất cứ ai.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định nhiều việc đang đổ dồn và rối tinh, tuổi Tuất lúc này nên ưu tiên chất lượng hơn là số lượng. Nếu không bản mệnh sẽ rơi vào tình huống càng làm càng sai nhiều.

Cuộc sống tuy có nhiều xáo trộn và tuổi Tuất không vui nhưng thực ra lại mang nhiều bài học nhất, giúp bản mệnh nhanh trưởng thành nhất có thể. Do đó, đừng chỉ nhìn nhận, đánh giá vấn đề một chiều mà chuốc buồn tủi vào lòng.

Về tình cảm dễ có mâu thuẫn mà con giáp này không thể nào lường trước được. Nhưng hãy thông cảm cho những cảm xúc tiêu cực của đối phương vì có thể hiện tại cuộc sống của họ đang có chút khó khăn, bản mệnh cố tranh cãi hơn thua cũng không nên chút nào.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, một số chuyện từng xảy ra sẽ gây áp lực cho tuổi Hợi, khiến bản mệnh nghĩ ngợi, căng thẳng. Đừng để những chuyện đã qua quấy rầy mình, nếu không bản mệnh sẽ mệt mỏi và có xu hướng lặp lại sai lầm.

Bên cạnh đó, con giáp này được nhắc nhở nên lưu ý tới khía cạnh tình cảm, đừng chỉ sống đơn giản cho ngày hôm nay. Trong một mối quan hệ, để có được sự lâu dài, bản mệnh cần phải có sự nuôi dưỡng tình cảm từ cả hai phía.

Về mặt sức khỏe, ngày mới hôm nay là ngày không trị bệnh ở thận. Do đó, bản mệnh lưu ý điều này để tránh tác động lên vị trí này, hạn chế rắc rối có thể xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!