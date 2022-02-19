Tử vi Chủ Nhật 20/2/2022 của 12 con giáp: Tý - Dậu hân hoan nhận LỘC trời ban, tình duyên đỏ thắm, Ngọ - Tuất duyên phận rẽ ngang, tài lộc kém sắc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận thấy, may mắn sẽ mang đến cho tuổi Tý nhiều niềm vui cả về đường tình duyên và đường tài lộc. Con giáp này dễ dàng có được những điều mình muốn khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Thiên Tài còn mở lối phát tài cho tuổi Tý khi mà con giáp này chỉ cần biết tận dụng nghề tay trái trong ngày cuối tuần thôi là đủ rủng rỉnh tiêu xài. Tiền bạc giúp bạn cảm thấy an tâm hơn nhiều trong cuộc sống.

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Tỷ Kiên xuất hiện trong tử vi chủ nhật của tuổi Sửu, nhắc nhở con giáp này phải có chính kiến của riêng mình. Nếu bạn đưa ra quyết định kịp thời thì có thể nắm bắt được cơ hội tài lộc trong tầm với.

Trong ngày bản mệnh cũng nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân. Có thể bạn sẽ thấy mệt mỏi và ăn uống kém ngon miệng, nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ bữa, nếu không sẽ khiến cho cơ thể suy nhược đó.

Tuổi Dần

Hôm nay đường tình duyên của tuổi Dần có nhiều biến động. Bản mệnh dễ nảy sinh nghi ngờ với chính người mình yêu, lòng tin giữa 2 người đang thực sự gặp vấn đề.

Người độc thân còn nhiều nỗi lo về gia đình và điều đó có thể ngăn cản bạn đi đến hạnh phúc. Bạn mong muốn giải quyết hết mọi gánh nặng phía sau rồi mới đi tìm tình yêu của riêng mình.

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận thấy, may mắn sẽ mang đến cho tuổi Tý nhiều niềm vui cả về đường tình duyên và đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão dễ gặp phải tiểu nhân, tiền bạc trong tay bị lừa gạt nhanh chóng mà chính con giáp này cũng không thể nào tưởng tượng được. Bạn cần phải cẩn trọng và sáng suốt hơn. Con giáp này có phần ngây thơ khi tin người thái quá.

Chuyện tình cảm nảy sinh nhiều mâu thuẫn do đôi bên không hiểu được nhau. Bạn và người ấy cần dành thêm thời gian để tâm sự, chia sẻ nhiều hơn trong ngày chủ nhật này để tránh rạn nứt về sau.

Tuổi Thìn

Đường tình cảm của tuổi Thìn hôm nay không mấy suôn sẻ. Con giáp này dễ đánh mất lý trí, mù quáng vì tình mà không hề biết đối phương chẳng hề thật lòng với mình. Tổn thương là điều khó tránh khỏi trong tình huống này. Bạn càng say đắm thì càng mất đi nhiều thứ.

Kiếp Tài giáng thêm đòn họa xuống vận trình chủ nhật này của bản mệnh. Những chú Rồng tiền kiếm thêm chẳng có là bao mà lại đủ chuyện phải chi tiêu, dẫn đến tình trạng cháy túi, vay mượn nợ nần khắp nơi.

Tuổi Tỵ

Trong ngày Tam Hợp cục nâng đỡ, đường tình của tuổi Tỵ bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc hơn. Con giáp này biết cách để khiến mình trở nên nổi bật, cuốn hút hơn trong mắt của người khác phái.

Cũng trong ngày này, các cặp đôi có khoảng thời gian bình yên hạnh phúc bên nhau. Sau bao bộn bề của công việc và cuộc sống thì tình yêu giúp bạn xoa dịu những tổn thương và giảm bớt những gánh nặng đang mang trên vai mình.

Tuổi Mão dễ gặp phải tiểu nhân, tiền bạc trong tay bị lừa gạt nhanh chóng mà chính con giáp này cũng không thể nào tưởng tượng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện tình duyên của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay không được khả quan. Con giáp này có lòng tự tôn quá lớn, không chịu lùi dù chỉ 1 bước để có thể gạt bớt những mâu thuẫn giữa 2 người.

Với người độc thân thì sự nhiệt tình của bạn có thể lại chính là rào cản đưa 2 người đến với nhau. Trong câu chuyện chỉ có 1 người tiến còn 1 người đứng yên tại chỗ thì khó lòng phát triển được tình yêu.

Tuổi Mùi

Xem tử vi chủ nhật của 12 con giáp, dù tuổi Mùi cố gắng để hòa giải những mâu thuẫn trong gia đình nhưng nỗ lực của bạn chẳng hề được đền đáp xứng đáng như mong đợi. Không khí trong nhà căng thẳng và ngột ngạt khiến chẳng ai muốn trở về.

Tỷ Kiên cho thấy sự quyết đoán và chủ động của con giáp này sẽ mang tới niềm vui tài lộc, thắp sáng vận trình ảm đạm chủ nhật này của tuổi Mùi. Hãy cố gắng hết sức mình để không bỏ lỡ cơ may hiếm có này.

Tuổi Thân

Hôm nay tuổi Thân sẽ khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Sự bình yên trong tâm hồn của bạn đến từ đời sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. Bản mệnh biết cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Người độc thân cũng có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với người khác phái và bản mệnh sẵn sàng để mở cửa trái tim mình, chỉ cần thấy có sự rung động. Có vẻ tình duyên của bản mệnh sẽ có dấu hiệu đáng mừng trong hôm nay đó.

Chuyện tình duyên của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay không được khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm giữa tuổi Dậu và người ấy trong ngày hôm nay có nhiều bước tiến triển tích cực. Bạn và người ấy thấy không thể sống thiếu nhau và quyết định để có thể hạnh phúc dài lâu.

Thực Thần còn nâng đỡ cho đường tài lộc của con giáp này khi mà chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng tiến triển tốt hơn. Bản mệnh nắm bắt được cơ hội để phát tài, nhanh chóng cải thiện thu nhập của mình. May mắn trong ngày của tuổi Dậu tích tụ hết cả ở đó. Bạn hãy tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi tình yêu lấp đầy trong tim và tiền lấp đầy trong túi.

Tuổi Tuất

Đường tình cảm của tuổi Tuất đang có nhiều bất ổn, biến động nảy sinh khi mà bạn và người ấy không có nhiều điểm chung, cũng chẳng hề tìm được tiếng nói chung trong thời gian này.

Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất tiền hao của khi mà những người tuổi Tuất đang quá tham lam, đặt lòng tin vào nơi không đáng tin, đầu tư tiền bạc vào chỗ mà chưa chắc đã sinh lời còn mất mát thêm đi. Bản mệnh cần phải biết cách đầu tư kinh doanh hợp lý hơn. Chớ nên bốc đồng, chỉ nghe theo lời người khác mà đã đưa ra quyết định quá chóng vánh.

Tuổi Hợi

Tam Hội quý nhân chỉ lối dẫn đường, tuổi Hợi có thể sẽ hạnh phúc hơn khi buông bỏ được những gánh nặng không cần thiết trên vai mình, đảm bảo được những điều mình cần thì mình đều có.

Có thể thời gian tới sẽ có nhiều biến động đang chờ đợi bạn nhưng chẳng hề khiến cho tuổi Hợi thấy sợ hãi. Bạn đủ tự tin tình yêu giữa mình và người ấy đủ lớn để vượt qua sóng gió trong đời.

Chuyện tình cảm giữa tuổi Dậu và người ấy trong ngày hôm nay có nhiều bước tiến triển tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.